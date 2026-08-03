Η εξάντληση των πωλητών κρατά το Bitcoin κοντά στα $62.500

Σε μεικτό έδαφος κινούνται σήμερα (Δευτέρα, 3/8) τα ψηφιακά νομίσματα, με το Bitcoin να έχει εγκαταλείψει το ψυχολογικό όριο των 64.000 δολαρίων και να έχει διολισθήσει προς τα 62.500 δολάρια, με τους αναλυτές να σχολιάζουν πως διατηρείται πάνω από τα 60.000 δολάρια όχι λόγω ισχύος, αλλά λόγω εξάντλησης των πωλητών.

Το Bitcoin έκλεισε την περασμένη εβδομάδα κοντά στα 62.600 δολάρια, αφού δεν κατάφερε να ανακτήσει το επίπεδο των 65.000 δολαρίων. Ο Yusuf Fakhro, εταίρος της ARP Digital με έδρα το Μπαχρέιν, ερμηνεύει την εικόνα της αγοράς μέσα από τη λειτουργία των επιμέρους μηχανισμών της και όχι από τις δηλώσεις της Fed που αποτέλεσαν την αφορμή για την υποχώρηση.

Οι εισροές στα ETF, οι οποίες είχαν αποτελέσει βασικό μοχλό της ανάκαμψης του Ιουλίου, έχουν πλέον σταματήσει, μετατρέποντας την εικόνα σε καθαρές εκροές σχεδόν 4.000 BTC μέσα στην εβδομάδα, έπειτα από μια περίοδο σταθερών εισροών.

Παράλληλα, η υπόλοιπη δραστηριότητα στην αγορά έχει περιοριστεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να χαρακτηρίζεται σχεδόν αδρανής. Ο Ιούλιος κατέγραψε τον χαμηλότερο μέσο ημερήσιο όγκο συναλλαγών στην αγορά spot από τον Νοέμβριο του 2023. Το ανοιχτό ενδιαφέρον (open interest) στο CME βρίσκεται στα επίπεδα του 2023, ενώ οι θέσεις στα συμβόλαια perpetual futures έχουν σταθεροποιηθεί κοντά στα 300.000 BTC.

«Είναι μια αγορά που έχει σταματήσει να συμμετέχει», ανέφερε ο Fakhro, σημειώνοντας ότι ακόμη και η Strategy έχει διακόψει για πέμπτη συνεχόμενη εβδομάδα τις αγορές Bitcoin, με αποτέλεσμα ο μεγαλύτερος θεσμικός αγοραστής να παραμένει επίσης εκτός αγοράς.

Η συνεδρίαση της Fed στις 29 Ιουλίου, κατά την οποία η κεντρική τράπεζα διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια και δεν έδωσε ενδείξεις για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής, αφαίρεσε έναν από τους βασικούς καταλύτες στους οποίους είχαν στηρίξει τις προσδοκίες τους οι ανοδικοί επενδυτές.

Το σημαντικότερο γεγονός της εβδομάδας, ωστόσο, προήλθε από τον τομέα της φύλαξης κρυπτονομισμάτων. Ένα ελάττωμα στο λογισμικό της Coldcard, το οποίο παρέμενε ανενεργό από το 2021, χρησιμοποιήθηκε για την κλοπή περίπου 1.367 BTC, αξίας περίπου 89 εκατ. δολαρίων, από χιλιάδες πορτοφόλια αυτοδιαχείρισης. Μετά το περιστατικό, ορισμένοι κάτοχοι μετέφεραν ξανά Bitcoin σε ανταλλακτήρια και σε ρυθμιζόμενα επενδυτικά προϊόντα.

Το επόμενο κρίσιμο στοιχείο για την αγορά θα είναι οι νέες ροές κεφαλαίων. Εάν οι εισροές στα ETF παραμείνουν αμετάβλητες και η τιμή συνεχίσει να διατηρείται στα τρέχοντα επίπεδα, τότε η εκτίμηση του Fakhro για εξάντληση των πωλητών θα επιβεβαιωθεί.

Αν, αντίθετα, νέες εκροές δεν καταφέρουν να οδηγήσουν το Bitcoin κάτω από τα 60.000 δολάρια, αυτό θα αποτελεί ένδειξη ότι οι πωλητές έχουν πλέον περιορίσει σημαντικά τη δράση τους.

Ημερήσιες τάσεις

Το κορυφαίο κρυπτονόμισμα υποχωρεί σήμερα (3/8) πέριξ των 62.677 δολαρίων με απώλειες 0,73% και την κεφαλαιοποίησή του να κινείται στα 1,26 τρισ. δολάρια.

Το Ethereum σημειώνει πτώση 1,22% στα 1.844,39 δολάρια και το Solana «παίζει» στα 72,54 δολάρια με -0,54%, ενώ το XRP χάνει 0,82% στο 1,07 δολάριο.

Το HYPE κερδίζει το πρόσημο με άνοδο 2,9% στα 52,77 δολάρια και το ΒΝΒ ενισχύεται κατά 0,83% στα 586,27 δολάρια.

Το Dogecoin υποχωρεί 0,7% στο 0,06940 δολάριο και το Cardano χάνει 0,87% στο 0,1869 δολάριο, ενώ το Monero κερδίζει 0,22% στα 362,22 δολάρια και το Litecoin χάνει 0,94% στα 44,20 δολάρια.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς «παίζει» στα 2,222 τρισ. δολάρια με ημερήσιες απώλειες 1%.