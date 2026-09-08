Star Bulk: Η μεγάλη πρεμιέρα στο ΧΑ – Στο επίκεντρο η δημόσια προσφορά των €100 εκατ.

Η αντίστροφη μέτρηση για την παράλληλη εισαγωγή της Star Bulk στο Χρηματιστήριο Αθηνών έχει ξεκινήσει, με τη δημόσια προσφορά των νέων μετοχών να αποτελεί το κεντρικό βήμα μιας κίνησης που υπερβαίνει τα όρια μιας απλής εισαγωγής στο Χρηματιστήριο.

Μάλιστα, η προσφορά είναι εξ ολοκλήρου πρωτογενής, χωρίς δικαίωμα προτίμησης, και αφορά έως 4,4 εκατ. νέες μετοχές, αριθμός που αντιστοιχεί σε περίπου 3,8% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου μετά την έκδοση. Από το σύνολο αυτό, περίπου 4,3 εκατ. μετοχές προορίζονται για τη δημόσια προσφορά, ενώ 100.000 μετοχές θα διατεθούν μέσω παράλληλης προσφοράς σε εργαζομένους και συνεργάτες της εταιρείας.

Η Star Bulk ανοίγει τον δρόμο για τη ναυτιλία στην Αθήνα – Το σχέδιο Παππά

Στη δημόσια προσφορά αναμένεται να συμμετάσχει και η οικογένεια του διευθύνοντος συμβούλου της Star Bulk, Πέτρου Παππά, μέσω δύο υφιστάμενων μετόχων, με ποσό έως 6 εκατ. ευρώ, υπό την αίρεση των τελικών όρων της έκδοσης.

Η Αθήνα στο επίκεντρο του νέου στοιχήματος

Πέρα από την άντληση κεφαλαίων, η επιλογή της Αθήνας έχει σαφή στρατηγικό χαρακτήρα. Η διοίκηση της Star Bulk, όπως ανέφερε τη Δευτέρα 7/9 σε συνέντευξη τύπου, θέτει ως έναν από τους βασικούς στόχους της κίνησης την προοπτική ένταξης της εταιρείας στον FTSE/ATHEX Large Cap, τον γνωστό FTSE 25, εξέλιξη που θα την καθιστούσε την πρώτη ναυτιλιακή εταιρεία στον συγκεκριμένο δείκτη.

Στο μεταξύ, η παράλληλη διαπραγμάτευση της μετοχής σε Nasdaq και Αθήνα εκτιμάται ότι μπορεί να διευρύνει σημαντικά τη βάση των επενδυτών και να ενισχύσει τη συναλλακτική δραστηριότητα της μετοχής στην ελληνική αγορά.

Για τη διοίκηση, άλλωστε, η κίνηση δεν υπαγορεύεται από ανάγκη χρηματοδότησης. Η Star Bulk διαθέτει ισχυρή χρηματοοικονομική θέση και, όπως επισημάνθηκε, θα μπορούσε να αντλήσει ακόμη και 1 έως 1,5 δισ. δολάρια μέσω νέου δανεισμού, εφόσον επέλεγε να χρηματοδοτήσει με αυτόν τον τρόπο τις επενδύσεις της.

Το ζητούμενο είναι διαφορετικό και συγκεκριμένα στόχος είναι να δημιουργηθεί στην Αθήνα επαρκής ελεύθερη διασπορά και ρευστότητα στη μετοχή, ώστε η παρουσία της εταιρείας στο Χρηματιστήριο να έχει ουσιαστικό περιεχόμενο.

Γιατί η Star Bulk επιλέγει την αύξηση κεφαλαίου;

Όπως εξήγησε, πάντως, κατά τη συνέντευξη τύπου, ο Πέτρος Παππάς, μια απλή παράλληλη εισαγωγή, χωρίς έκδοση νέων μετοχών, θα άφηνε στην ελληνική αγορά περιορισμένο αριθμό τίτλων προς διαπραγμάτευση. Αυτό, με τη σειρά του, θα περιόριζε τη συναλλακτική δραστηριότητα και θα δυσκόλευε τη δημιουργία μιας πραγματικά ενεργής αγοράς γύρω από τη μετοχή.

Η έκδοση νέων τίτλων επιτρέπει, αντίθετα, τη δημιουργία μεγαλύτερης ρευστότητας από την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης, ενώ ταυτόχρονα διευρύνει τη συμμετοχή των Ελλήνων και ευρύτερα των Ευρωπαίων επενδυτών.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδει η διοίκηση και στην τιμή διάθεσης. Η Star Bulk δεν επιδιώκει, όπως τονίστηκε, να διαθέσει τις νέες μετοχές στην υψηλότερη δυνατή αποτίμηση, αλλά να αφήσει περιθώριο απόδοσης στους νέους μετόχους.

Στο πλαίσιο αυτό, η αποτίμηση αναμένεται να διαμορφωθεί περίπου 20% χαμηλότερα από την καθαρή αξία ενεργητικού (NAV) της εταιρείας.

Στην αύξηση προτίθεται να συμμετάσχει και το σύνολο της διοικητικής ομάδας, αγοράζοντας μετοχές στην ίδια τιμή με το επενδυτικό κοινό. Τα στελέχη, μάλιστα, δεν θα κάνουν χρήση της πρόσθετης έκπτωσης 10% που προβλέπει το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο.

Ένας στόλος 145 πλοίων και κεφαλαιοποίηση άνω των 3,5 δισ. δολαρίων

Η παρουσία της Star Bulk στην Αθήνα, πάντως, αποκτά ιδιαίτερο βάρος λόγω του μεγέθους της εταιρείας.

Φέτος συμπληρώνει 20 χρόνια παρουσίας στη διεθνή ναυτιλιακή αγορά, έχοντας διανύσει μια εντυπωσιακή πορεία από τα οκτώ πλοία που διέθετε όταν εισήχθη στο Nasdaq το 2007.

Σήμερα ο στόλος της αριθμεί 145 πλοία, συνολικής μεταφορικής ικανότητας περίπου 14,4 εκατ. τόνων, ενώ η εταιρεία δραστηριοποιείται σε περίπου 500 λιμάνια και 100 χώρες.

Με κεφαλαιοποίηση που υπερβαίνει τα 3,5 δισ. δολάρια, η Star Bulk αποτελεί τη μεγαλύτερη εισηγμένη εταιρεία ξηρού φορτίου στην αμερικανική αγορά και μία από τις μεγαλύτερες διεθνώς.

Η είσοδός της στην Αθήνα, συνεπώς, δεν αφορά μια μικρή ή περιφερειακή ναυτιλιακή εταιρεία, αλλά έναν διεθνή όμιλο με σημαντικό αποτύπωμα στην αγορά ξηρού φορτίου.

Καπράλος: «Ένα νέο κεφάλαιο για την Αθήνα»

Τον στρατηγικό χαρακτήρα της κίνησης ανέδειξε και ο πρόεδρος της Star Bulk, Σπύρος Καπράλος, κατά τη συνέντευξη Τύπου της 7ης Σεπτεμβρίου για την παράλληλη εισαγωγή.

Όπως σημείωσε, η απόφαση για διπλή εισαγωγή, σε συνδυασμό με την έκδοση και δημόσια προσφορά νέων μετοχών, αποτελεί έμπρακτη έκφραση εμπιστοσύνης στην ελληνική κεφαλαιαγορά και δημιουργεί ένα σημαντικό προηγούμενο τόσο για το Χρηματιστήριο όσο και για τη ναυτιλία.

Η συγκυρία, όπως τόνισε, συνδέεται και με την ένταξη της ελληνικής κεφαλαιαγοράς στην Euronext, εξέλιξη που, σύμφωνα με τον ίδιο, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την Αθήνα.

Στόχος είναι η Αθήνα να ενισχύσει τον ρόλο της ως διεθνής επενδυτικός κόμβος και, ειδικότερα, να εξελιχθεί σε σημαντικό χρηματιστηριακό κέντρο για τη ναυτιλία.

«Θέλουμε να συμβάλλουμε έμπρακτα στη δημιουργία ισχυρότερων δεσμών ανάμεσα στην ελληνική ναυτιλία, την ελληνική κεφαλαιαγορά και το ευρωπαϊκό χρηματοοικονομικό οικοσύστημα», ήταν το μήνυμα του κ. Καπράλου.

Παππάς: «Μια ευρύτερη εθνική προσπάθεια»

Από την πλευρά του, ο Πέτρος Παππάς έθεσε την παράλληλη εισαγωγή της Star Bulk σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, εξηγώντας τους τρεις βασικούς λόγους που οδήγησαν την εταιρεία στην απόφαση.

Ο πρώτος αφορά τις προοπτικές της αγοράς ξηρού φορτίου. Όπως σημείωσε, το παγκόσμιο βιβλίο παραγγελιών παραμένει σε χαμηλά επίπεδα σε σύγκριση με άλλους ναυτιλιακούς κλάδους, ενώ η ζήτηση κινείται με υγιείς ρυθμούς.

Ο δεύτερος λόγος αφορά την ίδια την ελληνική κεφαλαιαγορά, η οποία βρίσκεται πλέον σε διαφορετική φάση μετά την ένταξή της στο οικοσύστημα της Euronext. Η σύνδεση με ένα δίκτυο οκτώ ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων, περισσότερες από 1.800 εισηγμένες εταιρείες και μια ενιαία ευρωπαϊκή χρηματιστηριακή υποδομή δημιουργεί, σύμφωνα με τον CEO της Star Bulk, νέες δυνατότητες πρόσβασης σε επενδυτικά κεφάλαια.

Ο τρίτος λόγος σχετίζεται με τη γεωπολιτική αστάθεια και την ανάγκη για μεγαλύτερη ευελιξία. Η δυνατότητα μιας εταιρείας να διαθέτει περισσότερες από μία χρηματιστηριακές επιλογές μπορεί να αποκτά αυξημένη σημασία σε ένα περιβάλλον διεθνών αναταράξεων.

«Ερχόμαστε γιατί θέλουμε να ενισχύσουμε μια ευρύτερη εθνική προσπάθεια: τη δημιουργία ενός ναυτιλιακού οικοσυστήματος για την ελληνική ναυτιλία», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπενθυμίζοντας ότι η ελληνόκτητη ναυτιλία ελέγχει περίπου το 20% του παγκόσμιου στόλου.

Οι τέσσερις πυλώνες για ένα ναυτιλιακό χρηματιστηριακό hub

Για να αποκτήσει, όμως, η Αθήνα ουσιαστικό ρόλο ως χρηματιστηριακό κέντρο της παγκόσμιας ναυτιλίας, απαιτείται, ωτόσο, ένα ευρύτερο οικοσύστημα.

Ο Πέτρος Παππάς έθεσε τέσσερις βασικούς παράγοντες στο επίκεντρο αυτής της προσπάθειας.

Πρώτος είναι η Euronext, η οποία καλείται να αξιοποιήσει το πανευρωπαϊκό της δίκτυο, να προβάλλει την ελληνική αγορά διεθνώς και να αναπτύξει δείκτες και επενδυτικά προϊόντα που θα ενισχύσουν την ελκυστικότητα της ναυτιλίας.

Δεύτερος είναι ο χρηματοπιστωτικός κλάδος —τράπεζες, ανάδοχοι και χρηματιστηριακές εταιρείες— που μπορεί να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην προσέλκυση αξιόπιστων ναυτιλιακών εταιρειών, αλλά και στην ουσιαστική αναλυτική κάλυψη του κλάδου.

Τρίτος είναι η Πολιτεία, η οποία καλείται να διασφαλίσει ένα σταθερό, προβλέψιμο και διεθνώς ανταγωνιστικό θεσμικό πλαίσιο.

Και τέταρτος είναι οι ίδιες οι ναυτιλιακές εταιρείες, οι οποίες θα πρέπει να ανταποκρίνονται στα σύγχρονα πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης που απαιτεί μια οργανωμένη και ρυθμιζόμενη κεφαλαιαγορά.

Το στοίχημα, επομένως, δεν είναι μόνο να έρθουν περισσότερες ναυτιλιακές στην Αθήνα. Είναι να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα που θα συνδέει τη ναυτιλιακή δραστηριότητα, την κεφαλαιαγορά, τις χρηματοδοτήσεις και τους διεθνείς επενδυτές.

Η Euronext αλλάζει τον χάρτη για τις ναυτιλιακές

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία βλέπει στην ένταξη της ελληνικής αγοράς στο οικοσύστημα της Euronext μια ευκαιρία για την προσέλκυση μεγάλων διεθνών εισηγμένων εταιρειών.

Όπως ανέφερε η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Βασιλική Λαζαράκου, μιλώντας στο OT FORUM της 90ής ΔΕΘ, η νέα πραγματικότητα μπορεί να προσφέρει στην Αθήνα αυξημένη ρευστότητα, μεγαλύτερη διεθνή ορατότητα και πρόσβαση σε ένα σαφώς διευρυμένο επενδυτικό περιβάλλον.

Η συγκυρία αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη ναυτιλία, καθώς η Αθήνα αρχίζει να προσελκύει το ενδιαφέρον μεγάλων εταιρειών του κλάδου.

Πριν από τη Star Bulk είχε προηγηθεί η έγκριση ενημερωτικού δελτίου για την παράλληλη διαπραγμάτευση ναυτιλιακής εταιρείας εισηγμένης στη Νέα Υόρκη —της Safe Bulkers— ενώ ακολούθησε η έγκριση για την παράλληλη εισαγωγή της Star Bulk, η οποία είναι εισηγμένη στο Nasdaq.

Σύμφωνα με την κ. Λαζαράκου, πρόκειται για την πρώτη φορά που ναυτιλιακές αυτού του μεγέθους και κατηγορίας στρέφονται προς το ελληνικό Χρηματιστήριο, ενώ εκτίμησε ότι οι συγκεκριμένες κινήσεις δεν θα αποτελέσουν μεμονωμένες περιπτώσεις.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει ήδη προχωρήσει σε προσαρμογές του θεσμικού πλαισίου, προκειμένου η ελληνική αγορά να μπορεί να υποδέχεται τέτοιου τύπου εισαγωγές.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη δημόσια προσφορά

Το επόμενο κρίσιμο ορόσημο είναι πλέον η ίδια η δημόσια προσφορά της Star Bulk.

Η διαδικασία ξεκινά την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026 στις 10:00 και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 16:00.

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, αλλά και του συνόλου των κοινών μετοχών της Star Bulk στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens, αναμένεται στις 16 Σεπτεμβρίου.

Η επιτυχία της έκδοσης θα κριθεί ασφαλώς από την ανταπόκριση των επενδυτών. Ωστόσο, το εγχείρημα έχει ήδη αποκτήσει μια ευρύτερη διάσταση: η Star Bulk δεν επιχειρεί απλώς να αποκτήσει δεύτερη χρηματιστηριακή έδρα.

Επιχειρεί να λειτουργήσει ως γέφυρα ανάμεσα στη διεθνή ναυτιλία, την ελληνική κεφαλαιαγορά και το νέο ευρωπαϊκό οικοσύστημα της Euronext.

Και αν η Αθήνα καταφέρει να μετατρέψει την παρουσία της Star Bulk από μια μεμονωμένη εταιρική κίνηση σε αφετηρία για την προσέλκυση και άλλων μεγάλων ναυτιλιακών ομίλων, τότε η δημόσια προσφορά του Σεπτεμβρίου μπορεί να αποδειχθεί κάτι περισσότερο από μια ακόμη αύξηση κεφαλαίου.

Μπορεί να αποτελέσει το πρώτο μεγάλο τεστ για το κατά πόσο η Αθήνα μπορεί να διεκδικήσει έναν πιο ουσιαστικό ρόλο στον παγκόσμιο χρηματιστηριακό χάρτη της ναυτιλίας.