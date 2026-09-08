Ανδρουλάκης: Σχεδιάζουμε μία Ελλάδα ισχυρή -οικονομικά, γεωπολιτικά-, με κοινωνική δικαιοσύνη και ποιοτικούς θεσμούς

Συνάντηση με τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της Β. Ελλάδας είχε την Τρίτη (8/9) ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Άκουσε τα αιτήματά τους και παρουσίασε πτυχές του κυβερνητικού προγράμματος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης που θα παρουσιαστεί στη ΔΕΘ το Σαββατοκύριακο.

Αναλυτικά στην ομιλία του τόνισε τα ακόλουθα:

«Καλημέρα σας κι ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας καθώς μας δίνετε την ευκαιρία να συζητήσουμε μαζί σας τις μεγάλες προκλήσεις για την πόλη, την περιφέρεια αλλά και τη χώρα συνολικά.

Για εμάς, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι μία εξαιρετική ευκαιρία να παρουσιάσουμε ξανά το πρόγραμμά μας και το όραμά μας για την Ελλάδα του μέλλοντος. Να απαντήσουμε στα σημερινά ζητήματα της οικονομίας και της κοινωνίας, στα προβλήματα που αφορούν κάθε οικογένεια, κάθε επιχειρηματία, τη μικρομεσαία επιχείρηση, τον εργαζόμενο, και να παρουσιάσουμε πώς οραματιζόμαστε και πώς σχεδιάζουμε μία Ελλάδα ισχυρή -οικονομικά, γεωπολιτικά-, με κοινωνική δικαιοσύνη, με ποιοτικούς θεσμούς που λειτουργούν, που εμβαθύνουν τη δημοκρατία, φθάνοντας στα πραγματικά ευρωπαϊκά πρότυπα.

Γνωρίζουμε ότι τα προβλήματα είναι πολλά. Η ρευστότητα των επιχειρήσεων, η μεγάλη ενίσχυση των τραπεζών, τα πολύ υψηλά κέρδη τους, τα μερίσματα, αλλά χωρίς να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας. Το κόστος των υπηρεσιών είναι πολύ υψηλό σε σχέση με την αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού. Η κατάσταση που επικρατεί στη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων. Είδαμε τα τελευταία χρόνια, αντί η χώρα να πηγαίνει μπροστά με περισσότερη διαφάνεια, περισσότερη λογοδοσία, να προκύπτουν σοβαρά ζητήματα διαφθοράς.

Δίκαιο φορολογικό σύστημα: Φορολογείται το εισόδημα ή το επάγγελμα; Και εδώ έχουν προκύψει πολύ μεγάλες αδικίες που πρέπει να επανορθώσουμε.

Πράσινη μετάβαση: Είναι δίκαιη, πράσινη, ανθεκτική; Έχουμε χαμηλότερο κόστος παραγωγής; Δώσαμε ενεργειακό χώρο στους μικρομεσαίους, στους συνεταιρισμούς, στον πρωτογενή τομέα, στη μεταποίηση; Ή αυτό που έκαναν άλλες ευρωπαϊκές χώρες δεν το ακολουθήσαμε, με αποτέλεσμα η πράσινη μετάβαση, η ενεργειακή μετάβαση να γίνει ένα πεδίο, ένα Ελ Ντοράντο των ισχυρών της χώρας;

Έχουμε πολλά παραδείγματα, με κορυφαίο την κατάσταση που επικρατεί στη Δυτική Μακεδονία. Ακόμη και η Γερμανία αξιοποιεί τα απώτατα όρια που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για λιγνιτικές μονάδες υψηλής απόδοσης, ενώ η κυβέρνηση έχει ακολουθήσει έναν διαφορετικό δρόμο, απαξιώνοντας τις μόλις πριν λίγα χρόνια επενδύσεις δισεκατομμυρίων του ελληνικού λαού.

Άρα, και στην ενέργεια και στο κόστος ενέργειας και στο κόστος παραγωγής, προκύπτουν πολύ σοβαρά ζητήματα.

Μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, τι; Ένα μεγάλο ερώτημα, που πρέπει επιτέλους να απαντήσουμε ως πολιτικό σύστημα. Ποια θα είναι η σημερινή αναπτυξιακή δυναμική της χώρας; Είναι βιώσιμη η ανάπτυξη που βασίζεται σε ένα ταμείο που ολοκληρώνεται και στο ξεπούλημα της εγχώριας περιουσίας μέσω του real estate; Για εμάς, αυτό το μοντέλο είναι μη βιώσιμο. Πρέπει να επενδύσουμε παραγωγικά, με προστιθέμενη αξία, με καινοτομία, με πρωταγωνιστή την περιφερειακή ανάπτυξη.

Ζητήματα σημαντικά για εμάς είναι και τα ζητήματα που προκύπτουν για το κοινωνικό κράτος. Ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος και εργαζόμενοι με δικαιώματα, είναι οι αφετηρίες της κοινωνικής δικαιοσύνης. Μιλάμε για δημογραφικό, αλλά δεν λέμε ότι χωρίς ισχυρό κοινωνικό κράτος δεν μπορείς να δώσεις τα εφόδια που χρειάζεται μία νέα οικογένεια για να ζήσει με προοπτική, με ελπίδα, με αξιοπρέπεια σε κάθε γωνιά της χώρας.

Στεγαστικό ζήτημα: Ξέρετε ότι το βάλαμε πρώτοι στον δημόσιο διάλογο. Και δεχθήκαμε από το 2022 πολύ μεγάλη περιφρόνηση από τον Πρωθυπουργό και τώρα ακούμε για προγράμματα κοινωνικών κατοικιών. Μα, έχουμε 2026 και κλείνει η δεύτερη θητεία της κυβέρνησης. Ζούμε με ένα τεράστιο κοινωνικό ζήτημα που είναι η στέγαση, έχοντας κάνει πολύ λίγα. Ενώ θα έπρεπε να έχουμε κάνει πολύ περισσότερα, που άλλες ευρωπαϊκές χώρες κάνουν εδώ και δεκαετίες.

Ξέρετε, πολλά πράγματα που έπρεπε να έχουν γίνει, δεν έγιναν. Θα μου πείτε, δεν μπορούν να γίνουν στο μέλλον; Όσο περνά ο χρόνος, αυτός ο χρόνος δεν επιστρέφει πίσω. Για αυτό, εμείς αγωνιζόμαστε για την πολιτική αλλαγή. Δεν μπορεί όλα να σχεδιάζονται βάσει των δημοσκοπήσεων.

Εμείς έχουμε μια κεντρική διαφορά σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε όραμα και ολοκληρωμένο σχέδιο, μακροπρόθεσμο για την πατρίδα. Δεν σχεδιάσαμε με το βλέμμα στην κάλπη. Δεν ήρθαμε χθες να σας πούμε για μείωση της ενέργειας κατά 30%, -κάτι που αφορά όλους σας, τους επιχειρηματίες, τις οικογένειες-, όταν θα έπρεπε να έχει γίνει πριν από χρόνια με τα σταθερά τιμολόγια και με λιγότερη εξάρτηση από το Χρηματιστήριο Ενέργειας. Γιατί τώρα; Γιατί τώρα υπάρχει η πίεση των δημοσκοπήσεων. Δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτή η ερασιτεχνική και εξουσιαστική προσέγγιση των μεγάλων θεμάτων της χώρας.

Πριν, λοιπόν, σας δώσω τον λόγο, θέλω να δεσμευτώ και σε αυτήν τη συνάντηση, ότι εμείς εκπροσωπούμε μία άλλη κουλτούρα διακυβέρνησης. Με περισσότερη διαφάνεια, περισσότερη λογοδοσία και περισσότερο διάλογο με όλους εσάς. Διότι, χωρίς διάλογο, δεν μπορούμε να οικοδομήσουμε ισχυρές σχέσης διαφάνειας, προσκηνίου, ώστε να γίνουν πολύ μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη ο τόπος. Άρα, περισσότερη διαφάνεια, περισσότερη λογοδοσία, και περισσότερος διάλογος είναι τρία πολύ μεγάλα στοιχήματα για να αλλάξει η κουλτούρα διακυβέρνησης τα επόμενα χρόνια.

Κλείνοντας, με την ευκαιρία της παρουσίας των δημοσιογράφων, θέλω να θέσω και ένα ζήτημα που δεν αφορά στη συγκεκριμένη συζήτηση. Αλλά, μου προκαλεί αλγεινή εντύπωση ότι η κυβέρνηση δεν απαντά, παρά την ερώτηση του ΠΑΣΟΚ για ένα πολύ σημαντικό ζήτημα εθνικής ασφάλειας που έχει προκύψει και αφορά στην «Ασπίδα του Αχιλλέα». Ο υπουργός Άμυνας έλεγε στις 23 Ιουλίου ότι δεν θα γίνει προμήθεια, αν δεν έχουμε πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα. Πρόσθεσε μάλιστα ότι δεν θα είμαστε σε ομηρία ακόμη και φίλιων δυνάμεων φωτογραφίζοντας το Ισραήλ. Και τώρα μαθαίνουμε από συνέντευξη που έδωσε ο διευθυντής αντιπυραυλικής άμυνας του Ισραήλ σε έγκυρη εφημερίδα, ο κ. Πατέλ, ότι η Ελλάδα δεν θα έχει πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα. Εδώ, προκύπτει ένα ερώτημα στο οποίο δεν απαντά η κυβέρνηση.

Καθαρά λόγια: Εμείς στηρίζουμε την αμυντική ενίσχυση της χώρας, στηρίζουμε κάθε προσπάθεια ισχυροποίησης της αποτρεπτικής μας δύναμης, αλλά χρειαζόμαστε και καθαρά λόγια. Όχι εμείς, η ελληνική κοινωνία. Τελικά, είμαστε ή δεν είμαστε σε ομηρία; Έχουμε πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα, ναι ή όχι; Είναι ερωτήματα που οφείλει σήμερα να απαντήσει ο Πρωθυπουργός».