«Ζήσε Μάη μου…» λέει ο Μπρατάκος για τα μέτρα της ΔΕΘ

Απλά, λιτά κι απέριττα σχολίασε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Γιάννης Μπρατάκος, τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού από το βήμα της 90ης ΔΕΘ. Ωστόσο, δεν φάνηκε να του περισσεύει ο ενθουσιασμός…

«Ζήσε Μάη μου να φας τριφύλλι», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μπρατάκος ερωτηθείς πώς αξιολογεί τις παρεμβάσεις για τις επιχειρήσεις, με έμφαση στην προκαταβολή φόρου.

Και βέβαια, δεν άργησε να σχολιαστεί το γεγονός ότι, παρότι ο νυν πρόεδρος του ΕΒΕΑ έχει υπάρξει πολύ κοντά στον Κυριάκο Μητσοτάκη (ως Υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ), δεν έκανε καμία προσπάθεια να κρύψει τη δυσαρέσκειά του.

Μιλώντας στον Οικονομικό Ταχυδρόμο, δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Δεν ανακοίνωσε τίποτα επί της ουσίας για την προκαταβολή [φόρου]. Είπαν λοιπόν 5% μείωση σε ετήσια βάση για το φορολογικό έτος 2028, άρα τα χρήματα θα πληρωθούν το 2029 με σκοπό το 80% να φτάσει στο 50%. Άρα, λοιπόν, κάτι το οποίο θα ξεκινήσει το ’29 και θα λήξει το ’35. Ζήσε Μάη μου να φας τριφύλλι».

Όπως συμπλήρωσε, η μικρομεσαία επιχείρηση που αδυνατεί να βρει ρευστότητα από τις τράπεζες, καλείται ουσιαστικά να… χρηματοδοτεί το ίδιο το κράτος μέσω της προκαταβολής φόρου.