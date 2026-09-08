Αυτές είναι οι 10 νέες ελληνικές σειρές που θα βλέπουμε φανατικά φέτος

Η νέα σεζόν φέρνει φρέσκες ελληνικές σειρές που φιλοδοξούν να γίνουν τα επόμενα τηλεοπτικά μας κολλήματα. Δείτε τις 10 νέες παραγωγές που έρχονται στις οθόνες μας και διαλέξτε ποια θα μπει πρώτη στη watchlist σας.

Νέα σεζόν χωρίς νέα τηλεοπτικά κολλήματα, γίνεται; Η ελληνική TV επιστρέφει με φρέσκες σειρές και έχει ήδη αρχίσει να μάς βάζει σε πειρασμό: έρωτες που δεν πρέπει να συμβούν, μυστικά που καλύτερα να έμεναν θαμμένα, εκδικήσεις που παίρνουν απρόβλεπτη τροπή και κωμωδίες που έρχονται να μάς θυμίσουν πως δεν χρειάζεται κάθε βράδυ να τελειώνει με δράμα. Άλλες ιστορίες μάς γυρίζουν στα ’80s, άλλες σε άλλες εποχές και άλλες μάς βάζουν κατευθείαν στη σημερινή Ελλάδα, με ήρωες που μπλέκουν λίγο περισσότερο απ’ όσο είχαν υπολογίσει.

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