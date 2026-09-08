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Καββαθάς: Δεν ακούσαμε κανένα μέτρο που να αντιμετωπίζει τα προβλήματα επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων
Επιχειρήσεις
13:02 - 08 Σεπ 2026

Καββαθάς: Δεν ακούσαμε κανένα μέτρο που να αντιμετωπίζει τα προβλήματα επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων

Reporter.gr Newsroom
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Ιδιαίτερα αιχμηρός για τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στην ΔΕΘ ήταν ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, Γιώργος Καββαθάς, μιλώντας στο Mega news 104.6 την Τρίτη (8/9).

«Δεν ακούσαμε κανένα μέτρο που να αντιμετωπίζει τα άμεσα προβλήματα των επαγγελματιών, των βιοτεχνών και των εμπόρων», σχολίασε και πρόσθεσε εμφατικά:

«Γιατί η Αττική εξαιρείται από τη μείωση του Τέλους Επιτηδεύματος, έχουν την εντύπωση στο οικονομικό επιτελείο ότι η Αττική αποτελείται από κατοίκους της Πολιτείας και της Εκάλης; »

Αναφερόμενος αναλυτικότερα στις εξαγγελίες Μητσοτάκη τόνισε:

«Τα μέτρα είναι μεσοπρόθεσμα και πολύ μακριά στη συνέχεια. Ξεκινάνε το 27, το καλοκαίρι του 27 και τελειώνουν το καλοκαίρι, του 2032 - 2033. Τα προβλήματα όμως των κλάδων είναι σημερινά. Είναι σημερινό το κόστος ενέργειας, είναι σημερινό το κόστος των πρώτων υλών και των προϊόντων. Είναι εδώ το πρόβλημα της στέγασης, της μη προστασίας της επαγγελματικής στέγης, η έλλειψη ακατάσχετου λογαριασμού για τις επιχειρήσεις. Μέτρα μάλιστα που πολλές φορές είναι και χωρίς δημοσιονομικό κόστος».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dl9u9k9ukfup?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ο κ. Καββαθάς άσκησε επίσης έντονη κριτική για τις επιλογές που έγιναν με το Ταμείο Ανάκαμψης, λέγοντας πως «πήραν τα χρήματα αυτοί που δεν τα χρειάζονταν. Εγώ δεν λέω να μην πάρουν οι μεγάλοι, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και μία ποσόστωση. Να πούμε ότι θα δώσουμε και στους μικρούς να πάνε ένα βήμα μπροστά, να εκσυγχρονιστούν, θα γίνουν ανταγωνιστικότεροι. Τα λεφτά εδώ μένουν».

Τελευταία τροποποίηση στις 08/09/2026 - 13:09
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