Ζαχαράκη: Δεν είμαστε εδώ για να λογοκρίνουμε βιβλία – Τοποθέτηση 45.000 αναπληρωτών μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου

Στην προετοιμασία για τη νέα σχολική χρονιά, τις προσλήψεις εκπαιδευτικών, τη στεγαστική στήριξη των εκπαιδευτικών, αλλά και τις προκλήσεις που δημιουργεί η δημογραφική συρρίκνωση, αναφέρθηκε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, σε συνέντευξή της στο ΕΡΤnews.

Η υπουργός ανέφερε ότι συνολικά περίπου 45.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί αναμένεται να έχουν τοποθετηθεί έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Όπως είπε, ήδη στα μέσα Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν σχεδόν 5.300 διορισμοί εκπαιδευτικών και ειδικού βοηθητικού προσωπικού, ενώ προσλήφθηκαν περίπου 30.000 αναπληρωτές, νωρίτερα σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Η δεύτερη φάση προσλήψεων αναπληρωτών προγραμματίζεται επίσης για τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Η κ. Ζαχαράκη απέφυγε να κάνει λόγο για έναρξη της σχολικής χρονιάς χωρίς κενά, σημειώνοντας ωστόσο ότι το υπουργείο εκτιμά πως η προετοιμασία είναι καλύτερη. Παράλληλα, ανέφερε ότι περίπου ένας στους τρεις μόνιμους εκπαιδευτικούς στο Δημόσιο έχει διοριστεί από το 2019, ενώ ο συνολικός αριθμός των αναπληρωτών κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς αναμένεται να διαμορφωθεί περίπου στις 45.000.

Η δημογραφική πίεση στα σχολεία

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η υπουργός στη δημογραφική εξέλιξη και στις επιπτώσεις της στο μαθητικό δυναμικό. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε, οι εγγραφές στην Α’ Δημοτικού έχουν μειωθεί κατά περίπου 30.000 παιδιά τα τελευταία 11 χρόνια.

Η εξέλιξη αυτή οδηγεί σε αναπροσαρμογές του σχολικού χάρτη και, σε ορισμένες περιπτώσεις, σε συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων. Η κ. Ζαχαράκη υπογράμμισε ότι οι συγχωνεύσεις αποτελούν την τελευταία επιλογή και εξετάζονται αφού προηγουμένως εξαντληθούν τα περιθώρια και διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχουν εγγραφές για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Παράλληλα, χαρακτήρισε «τολμηρές αποφάσεις» την έγκριση νέων ειδικών σχολείων, μεταξύ άλλων στο Αργοστόλι, το Ληξούρι και το Καλαμπάκι Δράμας. Όπως ανέφερε, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ειδική εκπαίδευση λόγω των αυξημένων αναγκών των οικογενειών, ενώ περισσότερα από 669 σχολεία έχουν ανακαινιστεί τα δύο τελευταία καλοκαίρια.

Διπλή επιστροφή ενοικίου για εκπαιδευτικούς

Στο μέτωπο της στέγασης, η υπουργός ανέφερε ότι οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν εκτός Αττικής θα λάβουν έως τις 30 Σεπτεμβρίου τη διπλή επιστροφή ενοικίου για το 2024, ενώ στα τέλη Νοεμβρίου αναμένεται να λάβουν και την επιστροφή ενοικίου που αφορά το 2025.

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε πρωτοβουλίες αξιοποίησης δημοτικής περιουσίας από το υπουργείο Εσωτερικών σε περισσότερους από 12 δήμους, καθώς και στην αξιοποίηση διαμερισμάτων από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με στόχο την αντιμετώπιση των στεγαστικών αναγκών.

Με αφορμή την περίπτωση μόνιμης εκπαιδευτικού στην Κρήτη που, σύμφωνα με όσα είχαν γίνει γνωστά, αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα στέγασης, η κ. Ζαχαράκη ανέφερε ότι πρόκειται για εκπαιδευτικό που διορίστηκε τα τελευταία δύο χρόνια, αποφεύγοντας να δώσει περισσότερα στοιχεία λόγω προσωπικών δεδομένων.

«Δεν είμαστε εδώ για να λογοκρίνουμε βιβλία»

Η υπουργός αναφέρθηκε και στη διαδικασία αξιολόγησης των σχολικών βιβλίων, απορρίπτοντας την αντίληψη ότι το υπουργείο παρεμβαίνει στο περιεχόμενό τους.

Όπως σημείωσε, στόχος είναι να εντοπίζονται και να διορθώνονται λάθη ή παραλείψεις και όχι να αποφασίζεται ή να λογοκρίνεται το περιεχόμενο. Ανέφερε ότι από τα περίπου 700 βιβλία που υποβλήθηκαν, 440 εγκρίθηκαν φέτος το καλοκαίρι, έπειτα από αξιολόγηση από περίπου 900 εγκεκριμένα μέλη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Η κ. Ζαχαράκη υπογράμμισε ότι η διαδικασία είναι ανεξάρτητη, επισημαίνοντας πως τα σχολικά βιβλία δεν θα πρέπει να αποτελούν προϊόν αποφάσεων που λαμβάνονται απευθείας στο γραφείο ενός υπουργού.

Βανδαλισμοί στο ΑΠΘ

Σε ό,τι αφορά τους πρόσφατους βανδαλισμούς στην πανεπιστημιακή εστία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η υπουργός δήλωσε ότι πρόθεση της κυβέρνησης είναι να μην επαναληφθούν αντίστοιχες εικόνες.

Παράλληλα, σημείωσε ότι, σε περίπτωση νέων περιστατικών, θα εφαρμοστεί το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Όπως εξήγησε, εφόσον οι υπαίτιοι ανήκουν στην πανεπιστημιακή κοινότητα, προβλέπονται οι σχετικές συνέπειες, ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση επιλαμβάνεται η Δικαιοσύνη.

Η κ. Ζαχαράκη τόνισε τέλος ότι το υπουργείο θα συνεχίσει το πρόγραμμα αναβάθμισης των πανεπιστημιακών υποδομών, με στόχο, όπως είπε, όχι μόνο τη βελτίωση των εγκαταστάσεων αλλά και την ενίσχυση του κύρους του δημόσιου πανεπιστημίου.