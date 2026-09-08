Τσουκαλάς: Οι πολίτες αφιερώνουν στον Μητσοτάκη «τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα»

Στη ραδιοφωνική εκπομπή του ALPHA RADIO 98.9 και τον δημοσιογράφο Νίκο Παναγιωτόπουλο παραχώρησε συνέντευξη το πρωί της Τρίτης ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

Μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ και την επαναφορά του κυβερνητικού αφηγήματος περί ακυβερνησίας, ο κ. Τσουκαλάς επισήμανε ότι «ο Πρωθυπουργός εδώ και καιρό ακολουθεί το ψευδοαφήγημα περί ακυβερνησίας εάν δεν εκλεγεί ο ίδιος, το οποίο συνεχώς ανακυκλώνει».

Με αφορμή τη συζήτηση που έχει ανοίξει για τους πολιτικούς συσχετισμούς και την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ στάθηκε στα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων, εκτιμώντας ότι «ο κ. Μητσοτάκης λέει επιχειρεί να αποκρύψει τα ποιοτικά δεδομένα των δημοσκοπήσεων καθώς υπάρχει ένα 70% των πολιτών που λένε ότι θα ψηφίσουν στις εκλογές αλλά όχι τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό δείχνει ότι έχει πολύ πεπερασμένες δεξαμενές και γι’ αυτό προσπαθεί είτε να τρομοκρατήσει είτε να δημιουργήσει δίπολα που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Η εκτίμησή μας είναι ότι ο κόσμος θα ψηφίσει με βάση τη ζωή του και εκεί θα επιλέξει το μοναδικό κόμμα που εγγυάται ένα καλύτερο μέλλον.

Προφανώς η επίσημη εκκίνηση της προεκλογικής περιόδου – ένα μήνα πριν την αναμέτρηση – παίζει ρόλο αλλά δεν βρισκόμαστε ακόμη εκεί σήμερα.»

Παράλληλα, ο Κώστας Τσουκαλάς υπογράμμισε την ανάγκη η συζήτηση να επικεντρωθεί στα προγράμματα και στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία, ασκώντας παράλληλα κριτική στη στρατηγική της κυβέρνησης.

«Σημασία έχει να αναμετρηθούν τα προγράμματα και οι θέσεις και να μιλήσουμε για τα μεγάλα επίδικα, για τα οποία ο Πρωθυπουργός δεν θέλησε να μιλήσει – ούτε καν από το βήμα της ΔΕΘ. Ο Πρωθυπουργός ήρθε να αποτυπώσει λογιστικά μια πολιτική χωρίς κανένα όραμα και καμία στρατηγική, προσπαθεί να εξαπατήσει κοινωνικές ομάδες που του γύρισαν την πλάτη, με κάποια ημίμετρα να δώσει κάποια χρήματα. Όμως, ο κόσμος πλέον γνωρίζει ότι κάποιοι λίγοι κέρδισαν ενώ οι πολλοί έχασαν αυτά τα επτά χρόνια και δεν χειραγωγείται με τέτοιες πρακτικές», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ αξιολόγησε την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης με βάση το αναπτυξιακό αποτύπωμα που άφησε διατυπώνοντας την πεποίθηση ότι «ο καθένας αξιολογείται στη συγκυρία που αναλαμβάνει την εξουσία και στους πόρους που έχει. Ο Πρωθυπουργός πάρα πολλά εκατομμύρια τα χρόνια που βρίσκεται στο τιμόνι της χώρας και το αναπτυξιακό αποτύπωμα που άφησε είναι δυσανάλογα μικρό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρέλαβε μία χώρα μετά τα μνημόνια και η ανάπτυξή της δεν πέρασε ποτέ το 3% ενώ την ίδια στιγμή, χώρες όπως η Ιρλανδία και η Ισπανία απογειώθηκαν. Μάλιστα, ο ίδιος το 2019 έλεγε ότι για μία δεκαετία θα έχουμε ανάπτυξη της τάξης του 4%. Αφού λοιπόν του αρέσουν οι αφιερώσεις τραγουδιών να του πούμε ότι ο ελληνικός λαός το μόνο τραγούδι που θα μπορούσε να του αφιερώσει είναι «τα ψεύτικα τα λόγια, τα μεγάλα». Αυτό του ταιριάζει μιας και με την πολιτική του αντί για μία ευρωπαϊκή χώρα – όπως έταξε – έχει δημιουργήσει μία χώρα σκανδάλων και διαφθοράς.

«Δεν λέω ότι δεν έχει γίνει τίποτα στον τομέα της οικονομίας – αλίμονο αν ήταν όλος ίδια με τη Ελλάδα της προηγούμενης δεκαετίας» παραδέχτηκε ο κ. Τσουκαλάς διευκρινίζοντας όμως ότι «δεν είναι δυνατόν η Ελλάδα του 2026 να συγκρίνεται με την Ελλάδα του 2019 με τόσο δισ. ευρώ που έλαβε. Το ζήτημα όμως δεν είναι να περνάς έναν πήχη άλλης περιόδου, το ζήτημα είναι να φτάνεις τουλάχιστον τον πήχη της δικής σου περιόδου με τις δυνατότητες που έχει η οικονομία».

Με αφορμή, τέλος, δημοσίευμα που αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και την επίσκεψη και συνάντηση του επικεφαλής των Μυστικών Υπηρεσιών της Τουρκίας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη – μία πληροφορία που δεν έχει επιβεβαιωθεί, ο Κώστας Τσουκαλάς υπογράμμισε την ανάγκη πλήρους ενημέρωσης των πολιτικών δυνάμεων από την κυβέρνηση.

«Δεν έχω δει το εν λόγω δημοσίευμα. Θα ενημερωθώ και προφανώς θα πρέπει να υπάρξει ενημέρωση. Η Ελλάδα πρέπει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα και δεν πρέπει να μείνει τίποτα αναπάντητο και προφανώς για την άσκηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων δε νοείται να απαιτείται να λαμβάνουμε την άδεια της Τουρκίας».