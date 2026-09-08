Σεισμός 4,4 Ρίχτερ στο Αιτωλικό - Καθησυχαστικός ο Λέκκας

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Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,4 Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (8/9) στην περιοχή του Αιτωλικού, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.

Πιο συγκεκριμένα, ο σεισμός καταγράφηκε στις 10:46, ενώ σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο εντοπίστηκε περίπου 8-9 χιλιόμετρα βόρεια του Αιτωλικού.

Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε αρχικά σε μικρό βάθος, γεγονός που συνέβαλε στο να γίνει η δόνηση αισθητή σε μεγάλη ακτίνα. Αναφορές για την ένταση του σεισμού καταγράφηκαν σε αρκετές περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας, ενώ η δόνηση έγινε αισθητή και στην Πάτρα.

Λέκκας: Στο ρήγμα του Αζέρικου οι δονήσεις – Δεν αποκλείονται νέοι σεισμοί

Την εξέλιξη της σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή σχολίασε στο ΕΡΤnews ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας.

Όπως εξήγησε, οι σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν σε μικρό εστιακό βάθος, περίπου 5 έως 10 χιλιομέτρων, γεγονός που εξηγεί γιατί έγιναν αισθητές στο Αγρίνιο και σε άλλες περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας.

Με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις, η σεισμική δραστηριότητα συνδέεται με το ρήγμα του Αζέρικου, το οποίο εκτείνεται από την Αμφιλοχία έως το Μεσολόγγι.

Ο κ. Λέκκας χαρακτήρισε το συγκεκριμένο ρήγμα ως ρήγμα οριζόντιας ολίσθησης, επισημαίνοντας ότι μπορεί να δώσει σεισμούς αντίστοιχου μεγέθους.

Στο ίδιο φόντο, ο καθηγητής δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να καταγραφούν νέες σεισμικές δονήσεις τις επόμενες ώρες, εκτιμώντας ότι αυτές θα μπορούσαν να φτάσουν περίπου τα 4 έως 4,5 Ρίχτερ. Για τον λόγο αυτό, οι επιστήμονες παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου.

Ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές

Σύμφωνα με τον Ευθύμιο Λέκκα, έχουν ενημερωθεί ο δήμαρχος Αγρινίου και οι αρμόδιοι επιτελείς στην περιοχή.

Ο καθηγητής διευκρίνισε, πάντως, ότι η σεισμική δραστηριότητα δεν περιορίζεται αποκλειστικά στο συγκεκριμένο ρήγμα, αλλά εντάσσεται στη γενικότερη σεισμικότητα που καταγράφεται στην ευρύτερη περιοχή.

Παρά τις διαδοχικές δονήσεις, ο κ. Λέκκας εμφανίστηκε καθησυχαστικός, τονίζοντας ότι «δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για τους κατοίκους».

Οι σεισμολόγοι θα συνεχίσουν να παρακολουθούν την περιοχή τις επόμενες ώρες, προκειμένου να αξιολογήσουν την εξέλιξη της σεισμικής δραστηριότητας.

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Αυξημένη σεισμικότητα τις τελευταίες ώρες

Να σημειωθεί ότι η δόνηση των 4,4 Ρίχτερ σημειώθηκε σε μια περιοχή όπου είχε προηγηθεί αυξημένη σεισμική δραστηριότητα.

Την προηγούμενη ημέρα είχε καταγραφεί σεισμός μεγέθους 3,6 Ρίχτερ, ενώ στη συνέχεια σημειώθηκαν και άλλες μικρότερες δονήσεις.

Οι σεισμολόγοι συνεχίζουν την παρακολούθηση του φαινομένου, καθώς τα δεδομένα για το μέγεθος, το επίκεντρο και το εστιακό βάθος των σεισμών ενδέχεται να τροποποιηθούν μετά την πλήρη επεξεργασία των σεισμολογικών καταγραφών.