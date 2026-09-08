ΕΕ προς Σερβία: Βαθιά λυπηρή και σοκαριστική η παρουσία αξιωματούχων στην κηδεία Μλάντιτς

Η ΕΕ χαρακτήρισε «βαθιά λυπηρή» και «σοκαριστική» την παρουσία Σέρβων αξιωματούχων στην κηδεία του Ράτκο Μλάντιτς στο Βελιγράδι. Ο Αντόνιο Κόστα και η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τόνισαν ότι η στάση αυτή δείχνει άρνηση αντιμετώπισης μιας σκοτεινής περιόδου της ευρωπαϊκής ιστορίας και έρχεται σε αντίθεση με τις αξίες που συνδέονται με την ευρωπαϊκή πορεία της Σερβίας.

Η παρουσία σέρβων αξιωματούχων στην κηδεία του σερβοβόσνιου εγκληματία πολέμου Ράτκο Μλάντιτς είναι «βαθιά λυπηρή», δήλωσαν την Τρίτη 8/9 οι πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η παρουσία τους καταδεικνύει «άρνηση να αντιμετωπίσουν ένα σκοτεινό κεφάλαιο της πρόσφατης ιστορίας της Ευρώπης και αντιβαίνει στις αξίες στις οποίες βασίζεται η πορεία της Σερβίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση», τόνισαν μέσω του X οι δύο Ευρωπαίοι ηγέτες, χαρακτηρίζοντας «σοκαριστικές» τις εικόνες από τη χθεσινή κηδεία στο Βελιγράδι του Ράτκο Μλάντιτς, ο οποίος έχει γίνει σύμβολο των ωμοτήτων που είχαν διαπραχθεί κατά τον πόλεμο στη Βοσνία.

Σε ένα ιδιαίτερα σκληρό μήνυμα προς την Σερβική κυβέρνηση, η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν αναφέρει: «Οι εικόνες από τη χθεσινή κηδεία του Ράτκο Μλάντιτς στο Βελιγράδι ήταν σοκαριστικές. Ο Ράτκο Μλάντιτς ήταν καταδικασμένος εγκληματίας πολέμου. Ήταν υπεύθυνος για γενοκτονία, εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Πέθανε ενώ εξέτιε ποινή ισόβιας κάθειρξης για τη γενοκτονία στη Σρεμπρένιτσα και άλλα εγκλήματα.

Η επίσημη υποστήριξη, καθώς και η παρουσία ορισμένων υψηλόβαθμων Σέρβων αξιωματούχων στην κηδεία, είναι βαθιά λυπηρές. Καταδεικνύουν την αποτυχία αντιμετώπισης μιας σκοτεινής σελίδας της πρόσφατης ευρωπαϊκής ιστορίας και αντιβαίνουν στις αξίες που αποτελούν τη βάση της πορείας της Σερβίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι σκέψεις μας βρίσκονται σε όλα τα θύματα των εγκλημάτων που διαπράχθηκαν στις χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας».

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