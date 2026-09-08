Γυναικοκτονία Κυριακής Γρίβα: Σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης τέσσερις αστυνομικοί

Στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών παραπέμπονται οι τέσσερις αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα, έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων, την 1η Απριλίου 2024.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για την αξιωματικό υπηρεσίας, την επόπτρια, το φρουρό και τον τηλεφωνητή στο κέντρο της Άμεσης Δράσης, οι οποίοι θα δικαστούν για κακούργημα και συγκεκριμένα για θανατηφόρα έκθεση δια παραλείψεως.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο βούλευμα με το οποίο οι τέσσερις αστυνομικοί παραπέμπονται σε δίκη αναφέρεται ότι, ενεργώντας εκ προθέσεως διά παραλείψεως, «εξέθεσαν άλλον και έτσι τον κατέστησαν αβοήθητο», μολονότι είχαν εκ του νόμου ειδική νομική υποχρέωση να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες για την αποτροπή του αποτελέσματος.

Όπως επισημαίνεται, οι κατηγορούμενοι άφησαν αβοήθητο πρόσωπο που βρισκόταν υπό την προστασία τους και, ως αποτέλεσμα των παραλείψεών τους, επήλθε ο θάνατος της Κυριακής Γρίβα.

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Τι αναφέρει το βούλευμα για κάθε αστυνομικό

Για τον φρουρό του Αστυνομικού Τμήματος

Σύμφωνα με το βούλευμα, ο φρουρός δεν βρισκόταν σε επαρκή ετοιμότητα και δεν αντιλήφθηκε εγκαίρως ότι ο πρώην σύντροφος της Κυριακής Γρίβα, σε απόσταση περίπου 30 μέτρων από το φυλάκιο, κινήθηκε πεζός κρατώντας μαχαίρι.

Ο δράστης πλησίασε την Κυριακή, η οποία βρισκόταν έξω από το Αστυνομικό Τμήμα και σε απόσταση περίπου 1,5 μέτρου από το φυλάκιο, και της επιτέθηκε με σφοδρότητα με μαχαίρι.

Για την επόπτρια

Στην περίπτωση της επόπτριας, το βούλευμα αναφέρει ότι, ενώ η Κυριακή Γρίβα είχε καταγγείλει πως ο πρώην σύντροφός της βρισκόταν έξω από το σπίτι της και ζητούσε αστυνομική συνοδεία, δηλαδή περιπολικό, επειδή φοβόταν για τη σωματική της ακεραιότητα, δεν προχώρησε στις απαιτούμενες ενέργειες για την προστασία της.

Παράλληλα, σύμφωνα με το βούλευμα, δεν καθοδήγησε την αξιωματικό υπηρεσίας ως προς τις ενέργειες που έπρεπε να γίνουν, ενώ όφειλε να αξιολογήσει και το επίπεδο κινδύνου που αντιμετώπιζε η Κυριακή.

Για την αξιωματικό υπηρεσίας

Στην αξιωματικό υπηρεσίας αποδίδεται, σύμφωνα με το βούλευμα, ότι θα έπρεπε να επικοινωνήσει με το Κέντρο Άμεσης Δράσης, προκειμένου να εντοπιστεί ο δράστης, αλλά και να μεριμνήσει για τη διάθεση περιπολικού ώστε η Κυριακή να μεταφερθεί με ασφάλεια στο σπίτι της.

Μάλιστα, στο βούλευμα επισημαίνεται ότι στο Αστυνομικό Τμήμα υπήρχε περιπολικό διαθέσιμο κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα, το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά της.

Για τον τηλεφωνητή της Άμεσης Δράσης

Σε ό,τι αφορά τον τηλεφωνητή, το βούλευμα αναφέρει ότι όφειλε να αξιολογήσει τη σοβαρότητα όσων του ανέφερε η Κυριακή και να χαρακτηρίσει το περιστατικό ως επείγον συμβάν ενδοοικογενειακής βίας.

Παράλληλα, σύμφωνα με το βούλευμα, θα έπρεπε να προωθήσει την υπόθεση ως «κάρτα υψηλής προτεραιότητας», ώστε να ξεκινήσουν άμεσα οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη και να διασφαλιστεί η ασφαλής μεταφορά της Κυριακής στο σπίτι της.