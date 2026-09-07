ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μλάντιτς: Με στρατιωτικές τιμές το τελευταίο «αντίο» – Στο Βελιγράδι ο Πάνος Καμμένος
Ειδήσεις
16:09 - 07 Σεπ 2026

Μλάντιτς: Με στρατιωτικές τιμές το τελευταίο «αντίο» – Στο Βελιγράδι ο Πάνος Καμμένος

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε λαϊκό προσκύνημα στον ναό του Αγίου Λουκά, σε περιφερειακό συνοικισμό του Βελιγραδίου, εκτίθεται από τις πρώτες πρωινές ώρες η σορός του Ράτκο Μλάντιτς, πρώην διοικητή των σερβοβοσνιακών δυνάμεων, ο οποίος είχε καταδικαστεί από τη διεθνή Δικαιοσύνη για γενοκτονία και εγκλήματα πολέμου κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Βοσνία. Το παρών στην τελετή δίνει και ο Πάνος Καμμένος ο οποίος έχει χαρακτηρίσει ήρωα τον «Χασάπη της Βοσνίας».

Από νωρίς έχει σχηματιστεί μεγάλη ουρά έξω από τον ναό, με πολίτες να περιμένουν προκειμένου να αποτίσουν φόρο τιμής. Σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, αρκετοί από τους συγκεντρωμένους φορούν μπλουζάκια με τη φωτογραφία του Μλάντιτς, καθώς και σύμβολα που συνδέονται με τον στρατό των Σέρβων της Βοσνίας.

Στο εσωτερικό του ναού βρίσκεται η οικογένειά του, ενώ τιμητικά αγήματα εναλλάσσονται δίπλα στο φέρετρο. Σε αυτά συμμετέχουν στρατιώτες του σερβικού στρατού, βετεράνοι του πολέμου, αλλά και νεότεροι άνθρωποι που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τον Μλάντιτς ως ηρωική προσωπικότητα.

Στο Βελιγράδι έχουν επίσης μεταβεί οργανωμένα πολίτες από τη Republika Srpska της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, καθώς και από το Μαυροβούνιο.

{https://x.com/londonbaithead/status/2096902546917138871}

Παρουσία κυβερνητικών στελεχών

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στην τελετή προσήλθαν αρκετά μέλη της σερβικής κυβέρνησης, ενώ στον ναό βρέθηκε και ο Ντανίλο Βούτσιτς, πρωτότοκος γιος του προέδρου της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Παρόντας ήταν επίσης ο πρέσβης της Ρωσίας στη Σερβία, Αλεξάνταρ Μπόκαν-Χαρτσένκο, ο οποίος εξέφρασε τα συλλυπητήριά του προς την οικογένεια του εκλιπόντος.

Η παρουσία κυβερνητικών στελεχών και η απόδοση στρατιωτικών τιμών στον Μλάντιτς έχουν προκαλέσει αντιδράσεις εκτός Σερβίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εκφράσει ανησυχία για την τιμητική αντιμετώπιση ενός προσώπου που έχει καταδικαστεί για εγκλήματα πολέμου και γενοκτονία.

Στον ναό και ο Πάνος Καμμένος

Σύμφωνα με το σερβικό πρακτορείο ειδήσεων Tanjug, στον ναό του Αγίου Λουκά βρέθηκε και ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας, Πάνος Καμμένος, προκειμένου να αποτίσει φόρο τιμής στον Μλάντιτς.

Η παρουσία του κ. Καμμένου αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς είχε τοποθετηθεί δημόσια για τον θάνατο του πρώην διοικητή των σερβοβοσνιακών δυνάμεων.

Σε ανάρτησή του στο Χ, μία ημέρα μετά την είδηση του θανάτου του Μλάντιτς, ο Πάνος Καμμένος τον είχε χαρακτηρίσει «φίλο» και είχε απορρίψει τον χαρακτηρισμό «χασάπης», ο οποίος έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως για τον πρώην στρατιωτικό διοικητή λόγω του ρόλου του στον πόλεμο της Βοσνίας.

«Υπήρξε ένας Ορθόδοξος Πατριώτης, ποτέ ‘χασάπης’, έφυγε όρθιος και περήφανος, δεν γονάτισε, τον εκδικήθηκαν μέχρι τέλους», είχε γράψει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

Η παρουσία του πρώην υπουργού στην τελετή στο Βελιγράδι έρχεται, επομένως, σε συνέχεια της δημόσιας τοποθέτησής του για τον Μλάντιτς και της προσωπικής του αναφοράς σε αυτόν ως «φίλο».

{https://x.com/PanosKammenos/status/2093096076601704907}

Ο Μλάντιτς και η καταδίκη του

Ο Ράτκο Μλάντιτς υπήρξε ο στρατιωτικός διοικητής των σερβοβοσνιακών δυνάμεων κατά τον πόλεμο της Βοσνίας. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία τον καταδίκασε για γενοκτονία, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και παραβιάσεις των νόμων και των εθίμων του πολέμου.

Η υπόθεση του Μλάντιτς παραμένει ένα από τα πλέον ευαίσθητα ζητήματα στη μνήμη και την πολιτική της περιοχής, με την αντιμετώπισή του να εξακολουθεί να προκαλεί έντονες αντιπαραθέσεις μεταξύ διαφορετικών κοινοτήτων και πολιτικών δυνάμεων στα Βαλκάνια.

Η τελετή στο Βελιγράδι, με την παρουσία πολιτικών προσώπων, στρατιωτικά αγήματα και τη συμμετοχή πολιτών που εξακολουθούν να τον θεωρούν ήρωα, έχε βρεθεί στο επίκεντρο αντιδράσεων τόσο στην Σερβία και την ευρύτερη περιοχή, όσο και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα, η ΕΕ είχε διαμηνύσει στην Σερβία ότι η κηδεία του Μλάντιτς αποτελεί κρίσιμο «τεστ» για την ενταξιακή πορεία της χώρας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dl6on9jczoz5?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 07/09/2026 - 16:12
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Νορβηγία: Στις 9 Σεπτεμβρίου η κηδεία του βασιλιά Χάραλντ
Ειδήσεις

Νορβηγία: Στις 9 Σεπτεμβρίου η κηδεία του βασιλιά Χάραλντ

Βούτσιτς κατά Χάγης για τον Μλάντιτς: Απολίτιστη συμπεριφορά – Δεν τον άφησαν να πεθάνει στη Σερβία
Ειδήσεις

Βούτσιτς κατά Χάγης για τον Μλάντιτς: Απολίτιστη συμπεριφορά – Δεν τον άφησαν να πεθάνει στη Σερβία

Ράτκο Μλάντιτς: Πέθανε στη Χάγη ο «Χασάπης της Βοσνίας», υπεύθυνος για τη γενοκτονία της Σρεμπρένιτσα
Ειδήσεις

Ράτκο Μλάντιτς: Πέθανε στη Χάγη ο «Χασάπης της Βοσνίας», υπεύθυνος για τη γενοκτονία της Σρεμπρένιτσα

Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο «αντίο» στον Στέφανο Μάνο
Πολιτική

Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο «αντίο» στον Στέφανο Μάνο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
07/09/2026 - 17:53

Χρηστίδης: Η κυβέρνηση απεντάσσει κρίσιμες δράσεις του «Ελλάδα 2.0» για ανέργους, ευάλωτους πολίτες και τη ΔΥΠΑ

Ειδήσεις
07/09/2026 - 17:41

Γροιλανδία: Η ΕΕ ενισχύει την παρουσία της στην Αρκτική με επενδυτικό πακέτο ύψους 200 εκατ. ευρώ

Ακίνητα
07/09/2026 - 17:38

Trade Estates: «Πράσινο φως» για την εξαγορά του 50% του Sofia South Ring Mall έναντι €49,35 εκατ.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
07/09/2026 - 17:33

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Προσωρινός ανάδοχος σε δύο έργα ΣΔΙΤ στη Βόρεια Ελλάδα

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
07/09/2026 - 17:24

Οικογένεια Χριστοδούλου: Ανακοίνωση για τα προϊόντα της εταιρείας που ανακλήθηκαν από τον ΕΦΕΤ

Πολιτική
07/09/2026 - 17:16

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: Ποιος τον εμπόδισε επί 7 χρόνια να συγκρατήσει τις τιμές;

Πολιτική
07/09/2026 - 17:15

ΕΛ.Α.Σ: Παράθεση έργων χωρίς σχέδιο οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ για μεταφορές και υποδομές

ΕΜΠΟΡΙΟ
07/09/2026 - 17:09

ΣΕΒΕ: Οι ελληνικές εξαγωγές διατηρούν τον θετικό τους ρυθμό – Ενισχυμένη εικόνα στους περισσότερους κλάδους

Ειδήσεις
07/09/2026 - 16:56

«Τείχος» απέναντι στη Ρωσία: Η Φινλανδία ολοκλήρωσε τον φράχτη των 200 χλμ.

Πολιτική
07/09/2026 - 16:52

«Γαλάζια» πυρά κατά Σαμαρά: Το γινάτι και οι αιχμές για την αποστασία

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
07/09/2026 - 16:46

HELLENiQ ENERGY: Η στρατηγική σημασία του VARDAX στη ΝΑ Ευρώπη

Οικονομία
07/09/2026 - 16:38

ΑΑΔΕ - Τελωνειακές απλουστεύσεις: Σε εφαρμογή ο Κεντρικός Τελωνισμός στην εξαγωγή για εγκεκριμένους οικονομικούς φορείς

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
07/09/2026 - 16:37

Eurojackpot: Συμμετοχή στις κληρώσεις και μέσω διαδικτύου – Κατάθεση δελτίων κάθε Τρίτη και Παρασκευή

Επιχειρήσεις
07/09/2026 - 16:29

Celestyal: Παρουσιάζει ένα ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα δραστηριοτήτων για παιδιά

Ναυτιλία
07/09/2026 - 16:27

Στη Θεσσαλονίκη η Ένωση Λιμένων Ελλάδος: Μνημόνιο Συνεργασίας με το Διεθνές Πανεπιστήμιο

Ειδήσεις
07/09/2026 - 16:17

Οι πρώτες καταθέσεις στη δίκη των Τεμπών – Την Τρίτη (8/9) η συνέχεια

Επιχειρήσεις
07/09/2026 - 16:14

Κόλλιας: Θετικό πρόσημο για τεκμήρια, τέλος επιτηδεύματος και αντιμετώπιση στεγαστικού - δημογραφικού

Ειδήσεις
07/09/2026 - 16:09

Μλάντιτς: Με στρατιωτικές τιμές το τελευταίο «αντίο» – Στο Βελιγράδι ο Πάνος Καμμένος

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
07/09/2026 - 16:08

Opel: Σχεδόν εξήντα χρόνια πρωτοπορίας στην ηλεκτροκίνηση

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
07/09/2026 - 15:59

Στασιμότητα και όχι σταθερότητα στην «πραμάτεια» Μητσοτάκη - Υπάρχει άλλος δρόμος

Πολιτική
07/09/2026 - 15:51

Στον οικονομικό εισαγγελέα ο ΣΥΡΙΖΑ: Ξανανοίγει την υπόθεση Γεωργιάδη για τα «αδιευκρίνιστα» ποσά

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
07/09/2026 - 15:50

Πειραιώς: Ξεκινούν οι νέοι κύκλοι των δράσεων EQUALL για την ισότητα των φύλων

Ειδήσεις
07/09/2026 - 15:44

Πυρκαγιά στην Μακρυκάπα Ευβοίας - Κινητοποίηση της πυροσβεστικής στο σημείο

Ακίνητα
07/09/2026 - 15:41

ΕΝΦΙΑ: 62.000 ιδιοκτήτες γλιτώνουν τον φόρο από το 2027 – Ποιοι κερδίζουν από τη νέα ρύθμιση

Ειδήσεις
07/09/2026 - 15:34

Γαλλία: «Θύελλα» αντιδράσεων για το μνημόνιο κατανόησης Μπαρντελά - Φάρατζ για το μεταναστευτικό 

Οικονομία
07/09/2026 - 15:22

Πώς θα γεμίσει ο «κουμπαράς για τη νέα γενιά» – Όλες οι λεπτομέρειες και παραδείγματα

Πολιτική
07/09/2026 - 15:10

Χρηστίδης: Ο κ. Μητσοτάκης εμπαίζει τους συνταξιούχους

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
07/09/2026 - 15:01

Μελέτη του ΙΟΒΕ για την Παπαστράτος: 95 χρόνια επενδύσεων, εξωστρέφειας και συμβολής στην ελληνική οικονομία

Οικονομία
07/09/2026 - 14:59

Οι κερδισμένοι της ΔΕΘ: Μέτρα €5 δισ. μεσοπρόθεσμα – Τι αλλάζει ως το 2030

Magazino
07/09/2026 - 14:52

Το NEPENTHE γιορτάζει 4 χρόνια με ένα anniversary event στο Θέατρο Άλσος

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ