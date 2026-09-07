Μλάντιτς: Με στρατιωτικές τιμές το τελευταίο «αντίο» – Στο Βελιγράδι ο Πάνος Καμμένος

Σε λαϊκό προσκύνημα στον ναό του Αγίου Λουκά, σε περιφερειακό συνοικισμό του Βελιγραδίου, εκτίθεται από τις πρώτες πρωινές ώρες η σορός του Ράτκο Μλάντιτς, πρώην διοικητή των σερβοβοσνιακών δυνάμεων, ο οποίος είχε καταδικαστεί από τη διεθνή Δικαιοσύνη για γενοκτονία και εγκλήματα πολέμου κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Βοσνία. Το παρών στην τελετή δίνει και ο Πάνος Καμμένος ο οποίος έχει χαρακτηρίσει ήρωα τον «Χασάπη της Βοσνίας».

Από νωρίς έχει σχηματιστεί μεγάλη ουρά έξω από τον ναό, με πολίτες να περιμένουν προκειμένου να αποτίσουν φόρο τιμής. Σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, αρκετοί από τους συγκεντρωμένους φορούν μπλουζάκια με τη φωτογραφία του Μλάντιτς, καθώς και σύμβολα που συνδέονται με τον στρατό των Σέρβων της Βοσνίας.

Στο εσωτερικό του ναού βρίσκεται η οικογένειά του, ενώ τιμητικά αγήματα εναλλάσσονται δίπλα στο φέρετρο. Σε αυτά συμμετέχουν στρατιώτες του σερβικού στρατού, βετεράνοι του πολέμου, αλλά και νεότεροι άνθρωποι που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τον Μλάντιτς ως ηρωική προσωπικότητα.

Στο Βελιγράδι έχουν επίσης μεταβεί οργανωμένα πολίτες από τη Republika Srpska της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, καθώς και από το Μαυροβούνιο.

{https://x.com/londonbaithead/status/2096902546917138871}

Παρουσία κυβερνητικών στελεχών

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στην τελετή προσήλθαν αρκετά μέλη της σερβικής κυβέρνησης, ενώ στον ναό βρέθηκε και ο Ντανίλο Βούτσιτς, πρωτότοκος γιος του προέδρου της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Παρόντας ήταν επίσης ο πρέσβης της Ρωσίας στη Σερβία, Αλεξάνταρ Μπόκαν-Χαρτσένκο, ο οποίος εξέφρασε τα συλλυπητήριά του προς την οικογένεια του εκλιπόντος.

Η παρουσία κυβερνητικών στελεχών και η απόδοση στρατιωτικών τιμών στον Μλάντιτς έχουν προκαλέσει αντιδράσεις εκτός Σερβίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εκφράσει ανησυχία για την τιμητική αντιμετώπιση ενός προσώπου που έχει καταδικαστεί για εγκλήματα πολέμου και γενοκτονία.

Στον ναό και ο Πάνος Καμμένος

Σύμφωνα με το σερβικό πρακτορείο ειδήσεων Tanjug, στον ναό του Αγίου Λουκά βρέθηκε και ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας, Πάνος Καμμένος, προκειμένου να αποτίσει φόρο τιμής στον Μλάντιτς.

Η παρουσία του κ. Καμμένου αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς είχε τοποθετηθεί δημόσια για τον θάνατο του πρώην διοικητή των σερβοβοσνιακών δυνάμεων.

Σε ανάρτησή του στο Χ, μία ημέρα μετά την είδηση του θανάτου του Μλάντιτς, ο Πάνος Καμμένος τον είχε χαρακτηρίσει «φίλο» και είχε απορρίψει τον χαρακτηρισμό «χασάπης», ο οποίος έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως για τον πρώην στρατιωτικό διοικητή λόγω του ρόλου του στον πόλεμο της Βοσνίας.

«Υπήρξε ένας Ορθόδοξος Πατριώτης, ποτέ ‘χασάπης’, έφυγε όρθιος και περήφανος, δεν γονάτισε, τον εκδικήθηκαν μέχρι τέλους», είχε γράψει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

Η παρουσία του πρώην υπουργού στην τελετή στο Βελιγράδι έρχεται, επομένως, σε συνέχεια της δημόσιας τοποθέτησής του για τον Μλάντιτς και της προσωπικής του αναφοράς σε αυτόν ως «φίλο».

{https://x.com/PanosKammenos/status/2093096076601704907}

Ο Μλάντιτς και η καταδίκη του

Ο Ράτκο Μλάντιτς υπήρξε ο στρατιωτικός διοικητής των σερβοβοσνιακών δυνάμεων κατά τον πόλεμο της Βοσνίας. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία τον καταδίκασε για γενοκτονία, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και παραβιάσεις των νόμων και των εθίμων του πολέμου.

Η υπόθεση του Μλάντιτς παραμένει ένα από τα πλέον ευαίσθητα ζητήματα στη μνήμη και την πολιτική της περιοχής, με την αντιμετώπισή του να εξακολουθεί να προκαλεί έντονες αντιπαραθέσεις μεταξύ διαφορετικών κοινοτήτων και πολιτικών δυνάμεων στα Βαλκάνια.

Η τελετή στο Βελιγράδι, με την παρουσία πολιτικών προσώπων, στρατιωτικά αγήματα και τη συμμετοχή πολιτών που εξακολουθούν να τον θεωρούν ήρωα, έχε βρεθεί στο επίκεντρο αντιδράσεων τόσο στην Σερβία και την ευρύτερη περιοχή, όσο και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα, η ΕΕ είχε διαμηνύσει στην Σερβία ότι η κηδεία του Μλάντιτς αποτελεί κρίσιμο «τεστ» για την ενταξιακή πορεία της χώρας.

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