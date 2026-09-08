Γαλλία: Στα €6,7 δισ. το εμπορικό έλλειμμα τον Ιούλιο – Άνοδος 1,8% στις εισαγωγές

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Διευρύνθηκε τον Ιούλιο το εμπορικό έλλειμμα της Γαλλίας, καθώς η αύξηση των εισαγωγών ήταν σημαντικά ταχύτερη από εκείνη των εξαγωγών.

Ειδικότερα, το εμπορικό έλλειμμα διαμορφώθηκε στα 6,7 δισ. ευρώ, έναντι 5,8 δισ. ευρώ τον Ιούνιο, ενώ ξεπέρασε και τις εκτιμήσεις για έλλειμμα ύψους 6,0 δισ. ευρώ.

Ισχυρότερη άνοδος στις εισαγωγές

Οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 1,8% σε μηνιαία βάση, φτάνοντας τα 61,3 δισ. ευρώ.

Η άνοδος αποδίδεται κυρίως στις υψηλότερες αγορές εξοπλισμού μεταφορών, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 6,6%, καθώς και στις εισαγωγές φυσικών υδρογονανθράκων και άλλων εξορυκτικών προϊόντων, που ενισχύθηκαν κατά 7%.

Σημαντική ήταν επίσης η αύξηση στις εισαγωγές προϊόντων εκδόσεων και επικοινωνιών, οι οποίες κατέγραψαν άνοδο 13,5%.

Σε γεωγραφικό επίπεδο, οι εισαγωγές από τη Μέση Ανατολή σημείωσαν άλμα 64%, ενώ οι αγορές από την Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκαν κατά 0,9% και από την Ασία κατά 1,2%.

Αντίθετα, οι εισαγωγές από την Αφρική μειώθηκαν κατά 6%, ενώ εκείνες από την Αμερική υποχώρησαν κατά 1,3%.

Ήπια αύξηση των εξαγωγών

Στον αντίποδα, οι γαλλικές εξαγωγές αυξήθηκαν μόλις κατά 0,3% σε μηνιαία βάση, φτάνοντας τα 54,7 δισ. ευρώ.

Την άνοδο τροφοδότησαν κυρίως οι εξαγωγές υδρογονανθράκων και άλλων εξορυκτικών προϊόντων, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 14,5%.

Ακολούθησαν τα λοιπά βιομηχανικά προϊόντα με άνοδο 1,4%, καθώς και τα αγροτικά, δασικά προϊόντα και προϊόντα υδατοκαλλιέργειας, με οριακή αύξηση 0,1%.

Αντίθετα, οι εξαγωγές εξοπλισμού μεταφορών μειώθηκαν κατά 0,9%, ενώ οι εξαγωγές μηχανικού, ηλεκτρονικού και εξοπλισμού πληροφορικής υποχώρησαν κατά 0,4%.

Προς την ΕΕ και τη Μέση Ανατολή η μεγαλύτερη αύξηση εξαγωγών

Σε επίπεδο προορισμών, οι εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκαν κατά 3,4%, ενώ εκείνες προς τη Μέση Ανατολή ενισχύθηκαν κατά 7%.

Αντίθετα, οι γαλλικές αποστολές προς την Αφρική μειώθηκαν κατά 4,1%, προς την Αμερική κατά 0,7% και προς την Ασία κατά 1,6%.