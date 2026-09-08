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Το Smart #2 έχει εντοπιστεί με καμουφλάζ στους δρόμους του Πεκίνου
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
11:54 - 08 Σεπ 2026

Το Smart #2 έχει εντοπιστεί με καμουφλάζ στους δρόμους του Πεκίνου

Νίκος Λιβανός
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Το Smart #2 έχει εντοπιστεί με καμουφλάζ στους δρόμους του Πεκίνου, της Σαγκάης και της Σεντζέν. Το νέο μοντέλο σχεδιάστηκε από την ομάδα σχεδιασμού της Mercedes-Benz και θα κάνει το ντεμπούτο του στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού τον Οκτώβριο.  

Tο Smart #2 διατηρεί τη δίθυρη, διθέσια σιλουέτα από την κληρονομιά της μάρκας. Το μπροστινό μέρος χαρακτηρίζεται από εκφραστικούς προβολείς και μια κλειστή μάσκα. Το πίσω μέρος διαθέτει κυκλικά φώτα και δίχρωμη οροφή.

Το νέο μοντέλο βασίζεται στη νέα πλατφόρμα Electric Compact Architecture (ECA). Όπως έχει ήδη ανακοινώσει η εταιρειά, θα χρησιμοποιεί ηλεκτροκινητήρα ισχύος 60 kW, δηλαδή 82 ίππων με μια μπαταρία χωρητικότητας 35,7 kWh. Ο στόχος είναι η αυτονομία να φτάνει περίπου τα 300 χλμ, επίδοση που, εφόσον επιβεβαιωθεί στην ευρωπαϊκή έκδοση, θα δώσει ιδιαίτερη χαρά σε όσους προορίζουν το νέο μοντέλο για τις αστικές και υπεραστικές μετακινήσεις χωρίς το άγχος της συχνής φόρτισης.

Το μικρό, ηλεκτρικό μοντέλο υποστηρίζει ταχυφόρτιση DC που επιτρέπει την αναπλήρωση της μπαταρίας από το 10% στο 80% σε περίπου 20 λεπτά!

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