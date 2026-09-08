Ουκρανία: Νέος γύρος ρωσικών επιθέσεων μετά την επίσκεψη των Αμερικανών απεσταλμένων - Τουλάχιστον 12 νεκροί

Πιο αναλυτικά, διοικητικά κτίρια, αποθήκες, σχολεία και κτίρια κατοικιών υπέστησαν ζημιές σε έξι συνοικίες του Κιέβου, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης Βιτάλι Κλίτσκο. Οι επιθέσεις είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τουλάχιστον 10 ανθρώπων.
Όπως μεταδίδει το POLITICO, η νυχτερινή επίθεση δεν περιορίστηκε στην ουκρανική πρωτεύουσα, αλλά επεκτάθηκε και στην περιφέρεια της Οδησσού. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι τη χαρακτήρισε «σύνθετη επίθεση», η οποία «επιχειρούσε να σχεδιαστεί έτσι ώστε να προκαλέσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη βλάβη σε ανθρώπινες ζωές».
Υπενθυμίζεται ότι τόσο ο Ζελένσκι όσο και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχαν διατάξει την αναστολή των επιθέσεων στη Μόσχα και το Κίεβο, καθώς ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ ταξίδευαν στις δύο πρωτεύουσες για συνομιλίες το Σαββατοκύριακο.
«Σας παρακαλώ, να έρχεστε πιο συχνά, ώστε ο λαός μας να έχει την ευκαιρία να ζει κανονικά», αστειεύτηκε ο Ουκρανός ηγέτης κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με τους Αμερικανούς απεσταλμένους στο Κίεβο την Κυριακή.
«Μόλις οι Αμερικανοί απεσταλμένοι του προέδρου για την ειρήνη έφυγαν από την πόλη, ο Πούτιν εξαπέλυσε άλλη μία μαζική και φρικτή επίθεση εναντίον του Κιέβου», δήλωσε την Τρίτη ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρίι Σιμπίχα.
«Οι βαλλιστικοί πύραυλοι του [Πούτιν] μιλούν πιο δυνατά από τα λόγια του για τη διπλωματία», πρόσθεσε χαρακτηριστικά ο Ουκρανός υπουργός.
Στις 6 Σεπτεμβρίου, οι ειδικοί απεσταλμένοι των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ επισκέφθηκαν για πρώτη φορά το Κίεβο, καθώς η Ουάσινγκτον ανανέωσε τις προσπάθειές της για την επίτευξη ειρήνης, έπειτα από τις συνομιλίες που είχαν πραγματοποιήσει με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα.
Ο Γουίτκοφ δήλωσε ότι κατά τις επισκέψεις σημειώθηκε «ουσιαστική πρόοδος», μεταξύ άλλων και «σε ό,τι αφορά την προετοιμασία για τη διεξαγωγή πρόσθετων τριμερών συνομιλιών».