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Ουκρανία: Νέος γύρος ρωσικών επιθέσεων μετά την επίσκεψη των Αμερικανών απεσταλμένων - Τουλάχιστον 12 νεκροί
Ειδήσεις
12:36 - 08 Σεπ 2026

Ουκρανία: Νέος γύρος ρωσικών επιθέσεων μετά την επίσκεψη των Αμερικανών απεσταλμένων - Τουλάχιστον 12 νεκροί

Reporter.gr Newsroom
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Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας από τη Δευτέρα προς την Τρίτη, στις πρώτες ρωσικές αεροπορικές επιδρομές στο Κίεβο μετά την τριήμερη κατάπαυση του πυρός που είχε κηρυχθεί με αφορμή την επίσκεψη του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και του γαμπρού του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Πιο αναλυτικά, διοικητικά κτίρια, αποθήκες, σχολεία και κτίρια κατοικιών υπέστησαν ζημιές σε έξι συνοικίες του Κιέβου, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης Βιτάλι Κλίτσκο. Οι επιθέσεις είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τουλάχιστον 10 ανθρώπων.

Όπως μεταδίδει το POLITICO, η νυχτερινή επίθεση δεν περιορίστηκε στην ουκρανική πρωτεύουσα, αλλά επεκτάθηκε και στην περιφέρεια της Οδησσού. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι τη χαρακτήρισε «σύνθετη επίθεση», η οποία «επιχειρούσε να σχεδιαστεί έτσι ώστε να προκαλέσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη βλάβη σε ανθρώπινες ζωές».

Υπενθυμίζεται ότι τόσο ο Ζελένσκι όσο και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχαν διατάξει την αναστολή των επιθέσεων στη Μόσχα και το Κίεβο, καθώς ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ ταξίδευαν στις δύο πρωτεύουσες για συνομιλίες το Σαββατοκύριακο.

«Σας παρακαλώ, να έρχεστε πιο συχνά, ώστε ο λαός μας να έχει την ευκαιρία να ζει κανονικά», αστειεύτηκε ο Ουκρανός ηγέτης κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με τους Αμερικανούς απεσταλμένους στο Κίεβο την Κυριακή.

«Μόλις οι Αμερικανοί απεσταλμένοι του προέδρου για την ειρήνη έφυγαν από την πόλη, ο Πούτιν εξαπέλυσε άλλη μία μαζική και φρικτή επίθεση εναντίον του Κιέβου», δήλωσε την Τρίτη ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρίι Σιμπίχα.

«Οι βαλλιστικοί πύραυλοι του [Πούτιν] μιλούν πιο δυνατά από τα λόγια του για τη διπλωματία», πρόσθεσε χαρακτηριστικά ο Ουκρανός υπουργός.

Στις 6 Σεπτεμβρίου, οι ειδικοί απεσταλμένοι των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ επισκέφθηκαν για πρώτη φορά το Κίεβο, καθώς η Ουάσινγκτον ανανέωσε τις προσπάθειές της για την επίτευξη ειρήνης, έπειτα από τις συνομιλίες που είχαν πραγματοποιήσει με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα.

Ο Γουίτκοφ δήλωσε ότι κατά τις επισκέψεις σημειώθηκε «ουσιαστική πρόοδος», μεταξύ άλλων και «σε ό,τι αφορά την προετοιμασία για τη διεξαγωγή πρόσθετων τριμερών συνομιλιών».

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