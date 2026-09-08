Τα ψιλά γράμματα των εξαγγελιών Μητσοτάκη - Η κυβέρνηση δεν καταργεί την τεκμαρτή φορολόγηση

Αιχμηρά σχόλια για την εξειδίκευση των εξαγγελιών της ΔΕΘ από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης κάνει το ΠΑΣΟΚ, αναλύοντας ένα-ένα τα μέτρα.

Αναλυτικά αναφέρει:

«Η κυβερνητική εξειδίκευση των εξαγγελιών της ΔΕΘ επιβεβαίωσε ότι το μόνο σχέδιο που έχει απομείνει στον κ. Μητσοτάκη είναι να περιορίσει την εκλογική φθορά που προκάλεσαν οι πολιτικές της κυβέρνησής του.

Επιβεβαίωσε και κάτι ακόμη: όταν το ΠΑΣΟΚ καταθέτει κοστολογημένες προτάσεις για την ενίσχυση της κοινωνίας, η κυβέρνηση τις χαρακτηρίζει «λεφτόδεντρα» και «δημοσιονομικό εκτροχιασμό». Όταν, λίγο πριν από τις εκλογές, εξαγγέλλει αποσπασματικά υποκατάστατά τους, τα παρουσιάζει ως «υπεύθυνη πολιτική».

Η χθεσινή εξειδίκευση αποκάλυψε τα μικρά γράμματα.

Η κυβέρνηση δεν καταργεί την τεκμαρτή φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών. Περιορίζεται σε επιμέρους διορθώσεις, διατηρώντας ανέπαφο όμως τον πυρήνα του άδικου συστήματος που η ίδια επέβαλε.

Τα 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους δεν είναι 13ος μισθός. Είναι επίδομα που θα δοθεί για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 2027 και μετά τις κρατήσεις περιορίζεται σε 257 έως 389 ευρώ καθαρά.

Τα 400 ευρώ στους συνταξιούχους δεν είναι ούτε 13η σύνταξη ούτε νέο ΕΚΑΣ. Για τους ήδη δικαιούχους, η πραγματική πρόσθετη αύξηση είναι μόλις 100 ευρώ τον χρόνο. Όταν το ΠΑΣΟΚ πρότεινε τη σταδιακή επαναφορά της 13ης σύνταξης, η κυβέρνηση μιλούσε για δημοσιονομικό εκτροχιασμό.

Η πολυδιαφημισμένη μείωση της προκαταβολής φόρου είναι μόλις πέντε μονάδες για τις ατομικές επιχειρήσεις, ενώ για τα νομικά πρόσωπα η πλήρης εφαρμογή μετατίθεται έως το 2033. Ούτε λίγο ούτε πολύ επτά χρόνια από σήμερα.

Τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις παραμένουν αόριστες υποσχέσεις δίχως να προσφέρουν πειστική απάντηση στις εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις που παραμένουν αποκλεισμένες από τη χρηματοδότηση.

Το «Σπίτι μου ΙΙΙ» δεν αποτελεί πολιτική κοινωνικής κατοικίας. Η κυβέρνηση συνεχίζει να επιδοτεί κυρίως τη ζήτηση μέσω επιδότησης ενοικίων, χωρίς να δημιουργεί επαρκές νέο απόθεμα προσιτής κατοικίας, με κίνδυνο νέας πίεσης στις τιμές.

Ο κατώτατος μισθός των 1.000 ευρώ μετατίθεται για τον Ιανουάριο του 2028, αφήνοντας χιλιάδες εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα χωρίς καμία αύξηση ένα χρόνο από τώρα.

Ο δε «κουμπαράς για το παιδί» αποτελεί παραλλαγή πρότασης που είχε ήδη καταθέσει το ΠΑΣΟΚ από το 2018, ενώ ο ίδιος ο σχεδιασμός αποκλείει στην πράξη πολλές οικογένειες χαμηλότερου εισοδήματος.

Την ίδια στιγμή, δεν υπάρχει ουσιαστική παρέμβαση απέναντι στην ακρίβεια και στα ολιγοπώλια, δεν υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο για το ιδιωτικό χρέος και τους δανειολήπτες, δεν υπάρχει απάντηση στον αποκλεισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τη χρηματοδότηση και δεν υπάρχει σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης.

Από τα πρόσθετα έσοδα του ΦΠΑ που γεννά η ακρίβεια, η κυβέρνηση επιστρέφει ένα μόνο μέρος και το παρουσιάζει ως δική της γενναιοδωρία.

Παίρνει περισσότερα από όλους και, λίγο πριν από τις εκλογές, επιστρέφει επιλεκτικά ένα μέρος σε ορισμένους.

Και όλα αυτά ενώ από το 2027 προβλέπεται σημαντική επιβράδυνση των δημόσιων επενδύσεων μετά το τέλος της ροής των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ η χώρα παραμένει στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε όρους αγοραστικής δύναμης.

Η Νέα Δημοκρατία ζητά μία ακόμη τετραετία για να διορθώσει ένα μέρος από τις αδικίες και την υστέρηση που η ίδια δημιούργησε.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης θα καταθέσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ένα διαφορετικό, ολοκληρωμένο και κοστολογημένο σχέδιο για μισθούς και συντάξεις, κοινωνική κατοικία, προστασία των δανειοληπτών, στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Οι πολίτες θα μπορέσουν να συγκρίνουν όχι μόνο τις υποσχέσεις, αλλά και την αξιοπιστία εκείνων που τις διατυπώνουν».