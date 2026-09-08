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Χατζηδάκης: Η κυβέρνηση έχει μειώσει 91 φόρους με συνολικό όφελος €10 δισ. για τους πολίτες
Πολιτική
11:30 - 08 Σεπ 2026

Χατζηδάκης: Η κυβέρνηση έχει μειώσει 91 φόρους με συνολικό όφελος €10 δισ. για τους πολίτες

Reporter.gr Newsroom
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«Τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν είναι μόνο ότι δεν θέλουν να συνεργαστούν με τη Νέα Δημοκρατία. Κανείς δεν θέλει να συνεργαστεί με κανέναν και επιτίθενται ο ένας στον άλλον. Αυτό δείχνει ακόμα περισσότερο την ανάγκη να υπάρχει μια σταθερή κυβέρνηση. Και γι' αυτό, με αυτές τις συνθήκες η προοπτική που υπάρχει σταθερότητας και ελπίδας για τη χώρα, είναι μια αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας».

Τις επισημάνσεις αυτές ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε συνεντεύξεις που παραχώρησε χθες και σήμερα στο ΕΡΤnews και στην τηλεόραση του ΟΡΕΝ, σε ερώτηση αναφορικά με τις προοπτικές μετεκλογικών συνεργασιών.

«Τελευταία», πρόσθεσε, «έχουμε μια σειρά από κόμματα της αντιπολίτευσης τα οποία αναλίσκονται σε προσωπικές επιθέσεις και σε μια ακραία ρητορική που δεν βοηθάει. Έχουν μπει σε μια λογική πετροπολέμου. Λες και υπάρχουν για να βγάλουν τα απωθημένα τους είτε στο βήμα της Βουλής είτε στα μέσα ενημέρωσης. Ο κόσμος βλέπει τον Μητσοτάκη και όλους εμάς, βλέπει και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, βλέπει τι εκφράζουμε εμείς και τι εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν είναι τυχαίο ότι παρότι είμαστε στον 8ο χρόνο της διακυβέρνησης η Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερά μπροστά. Πιστεύω ότι οι Έλληνες στο τέλος θα ψηφίσουν με μια λογική πραγματικά πατριωτική. Μια λογική που θα επιτρέψει στην Ελλάδα να συνεχίσει την ανοδική της πορεία. Γιατί θα είναι κρίμα εθνικές επιτυχίες όχι κυβερνητικές, των τελευταίων ετών, να πάνε χαμένες».

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Σε ερώτηση για τη δημιουργία κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό κ. Αντ. Σαμαρά, ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανέφερε: «Τα κόμματα υπάρχουν για να εκφράζουν ευρύτερα κοινωνικά ρεύματα και αιτήματα. Έχουν γίνει στο παρελθόν διάφορες προσπάθειες διάσπασης στη Νέα Δημοκρατία. Δεν ευδοκίμησαν ακριβώς γιατί δεν εξέφραζαν ευρύτερα κοινωνικά ρεύματα και για αυτό το λόγο είμαι απολύτως πεπεισμένος ότι και τώρα η Νέα Δημοκρατία θα προχωρήσει δυνατή».

Σε σχέση με τις ανακοινώσεις που έγιναν στη Θεσσαλονίκη, ο Κωστής Χατζηδάκης τόνισε: «Αν λογαριάσουμε και τις τελευταίες παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ, τα τελευταία 7 χρόνια η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει μειώσει 91 φόρους με συνολικό όφελος για τους πολίτες που φθάνει στα 10 δις. ευρώ που βοηθά την οικονομία. Μάλιστα οι 25 από αυτούς είναι έμμεσοι φόροι, όπως πχ στα αεροπορικά και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Παρ’ όλα αυτά τα έσοδα του κράτους αυξάνονται επειδή αφενός μεγαλώνει η πίτα και αφετέρου έγιναν βήματα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Για παράδειγμα, τώρα που έχουμε 40 εκατομμύρια τουρίστες εισπράττουμε πολύ περισσότερα έσοδα από ΦΠΑ σε σχέση με την εποχή που είχαμε 15 εκατ., πολύ περισσότερο που τώρα έχει γίνει και η διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dl9q386u8bv5?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

«Επειδή έχουμε σοβαρή και φιλοεπενδυτική κυβέρνηση», κατέληξε ο Κωστής Χατζηδάκης, «έχουμε υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης από την ΕΕ, καταφέραμε να μειώσουμε την ανεργία από 18% σε 7,9%, δημιουργήθηκαν 560.000 νέες θέσεις εργασίας. Έγινε μια εθνική προσπάθεια να νοικοκυρευτούν τα δημόσια οικονομικά, μειώθηκε το χρέος και δανειζόμαστε φθηνότερα από τη Γαλλία και τη Μ. Βρετανία. Ακριβώς επειδή εκφράζουμε μια πολιτική Ευρώπης και κοινής λογικής, επειδή έχουμε ένα απολογισμό έργου, έχουμε αρχηγό, ηγετική ομάδα και κυρίως έχουμε μια πρόταση την οποία θα την παρουσιάσουμε τους επόμενους μήνες για το μέλλον, θα ζητήσουμε μια ψήφο ελπίδας και προοπτικής. Έχω την ευθύνη του συντονισμού του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας που θα εκφράζει μια ρεαλιστική ελπίδα. Το πραγματικό δίλημμα στις επόμενες εκλογές είναι ελπίδα για περαιτέρω άνοδο με τη Νέα Δημοκρατία ή περιπέτειες με την αντιπολίτευση».

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