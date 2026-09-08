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Ανδρουλάκης για «Ασπίδα του Αχιλλέα»: Να απαντήσει ο πρωθυπουργός, είμαστε ή δεν είμαστε σε ομηρία;
Πολιτική
12:23 - 08 Σεπ 2026

Ανδρουλάκης για «Ασπίδα του Αχιλλέα»: Να απαντήσει ο πρωθυπουργός, είμαστε ή δεν είμαστε σε ομηρία;

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης ζητά από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη σαφείς απαντήσεις για το πρόγραμμα «Ασπίδα του Αχιλλέα», θέτοντας ως βασικό ερώτημα αν η Ελλάδα θα έχει πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα του συστήματος στη διάρκεια της συνάντησης με εκπροσώπους παραγωγικών φορέων της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπενθύμισε ότι ο υπουργός Εθνικής Άμυνας είχε δηλώσει στις 23 Ιουλίου πως δεν θα προχωρήσει η προμήθεια χωρίς πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα, ώστε η χώρα να μην είναι «σε ομηρία» ακόμη και από φιλικές χώρες. Όπως ανέφερε, νεότερη δήλωση Ισραηλινού αξιωματούχου φέρεται να αναφέρει ότι η Ελλάδα δεν θα έχει πρόσβαση στον κώδικα.

«Τελικά είμαστε ή δεν είμαστε σε ομηρία; Έχουμε πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα ναι ή όχι; Είναι ερωτήματα που οφείλει σήμερα να απαντήσει ο ίδιος ο πρωθυπουργός», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, σχετικά με το πρόγραμμα «Ασπίδα του Αχιλλέα».

Και συνεχίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ: «Είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Ο ίδιος ο υπουργός Εθνικής Άμυνας έλεγε ότι δεν θα γίνει προμήθεια εάν δεν έχουμε πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα. Το είπε στις 23 Ιουλίου. Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι δεν θα είμαστε σε ομηρία ακόμη και φίλιων δυνάμεων, φωτογραφίζοντας το Ισραήλ και τώρα μαθαίνουμε, από έγκυρη εφημερίδα και συνέντευξη που έδωσε ότι διευθυντής αντιπυραυλικής άμυνας του Ισραήλ, ότι η Ελλάδα δεν θα έχει πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα. Προκύπτει ένα ερώτημα στο οποίο δεν απαντάει η κυβέρνηση. Καθαρά λόγια. Εμείς στηρίζουμε την αμυντική ενίσχυση της χώρας, στηρίζουμε κάθε προσπάθεια ισχυροποίησης της αποτρεπτικής μας δύναμης, αλλά, εντάξει, χρειαζόμαστε και καθαρά λόγια. Όχι εμείς, η ελληνική κοινωνία».

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