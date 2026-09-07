Ο Γιώργος Χαδούλης ζωγραφίζει την ανεμελιά

Τα έργα του ζωγράφου Γιώργου Χαδούλη που θα εκτεθούν στη Γκαλερί Σκουφά από τις 17 Σεπτεμβρίου, είναι φωτεινά, χαρούμενα, αισιόδοξα. Αντίθετα με τα σκοτεινά και μυστηριώδη θέματα που επιλέγουν πολλοί άλλοι ζωγράφοι της εποχής μας, ο Χαδούλης δεν “παίζει” με το μυαλό του θεατή, δεν του θέτει προβληματισμούς, δεν χρησιμοποεί το μυστήριο ως εργαλείο προσέλκυσης του, δεν επενδύει στη σκιά, στο παρασκήνιο ή στο υπονοούμενο, δεν στέλνει κρυφά μηνύματα. Απευθύνεται στις αισθήσεις του θεατή, ξυπνάει τις αναμνήσεις του φτιάχνοντας ένα ζωγραφικό κόσμο οικείο και ανέμελο, προσφέροντας μια πολύχρωμη θέα ανάμεσα σε δέντρα, σε ένα θαλασσινό τοπίο, σε μια παραλία με κολυμβητές, μια τυχαία μέρα του ζεστού ελληνικού καλοκαιριού. Το τοπίο δεν είναι συγκεκριμένο, οι κολυμβητές διαγράφονται ως φιγούρες και καθώς ο θεατής πλησιάζει προς την παραλία περνώντας ανάμεσα στα δέντρα, βλέπει τις βάρκες να πλέουν δίπλα στα κοντινά βράχια.

Όπως δηλώνει ο Χαδούλης σε συνεντεύξεις του, δεν στήνει το καβαλέτο του εμπρός σε ένα τοπίο για να το ζωγραφίσει. Το ζωγραφίζει από μνήμης, αφού το έχει βιώσει επί δεκαετίες, το έχει απορροφήσει, το έχει οικειοποιηθεί και έτσι μας το παρουσιάζει, ως δικό του. Δεν βλέπουμε λοιπόν μια αναπαράσταση τοπίου, αλλά μια εικόνα που έχει ο ζωγράφος μέσα του και την αποτυπώνει με τα λάδια ή τα μελάνια του στον καμβά και στο χαρτί και την αίσθηση που έχει για αυτή τη φωτεινή καλοκαιρινή στιγμή, που την περνάει στο έργο του.

Αυτός είναι ίσως ο λόγος που τα τοπία του Χαδούλη δημιουργούν ένα συναίσθημα ανεμελιάς και οικειότητας όταν τα βλέπουμε. Επειδή οι πίνακες του δεν απευθύνονται τόσο στο μυαλό, όσο στις αισθήσεις μας. Η ακριβής απεικόνιση δεν έχει σημασία αυτό που μετράει είναι αίσθηση της στιγμής, η έκρηξη των χρωμάτων μέσα στο καλοκαιρινό φως, η ζέστη και το αεράκι στα δέντρα, η δροσιά της θάλασσας, η ανεμελιά των κολυμβητών. Βλέπουμε κολυμβητές ξαπλωμένους στην παραλία, άλλους να παίζουν στο νερό, να χορεύουν, να σκαρφαλώνουν στα βράχια, να βουτάνε, νιώθουμε την ανεμελιά τους όπως την έχουμε βιώσει και εμείς οι ίδιοι στις καλοκαιρινές μας διακοπές, στα ίδια τοπία που έχει βιώσει και ζωγραφίζει ο Χαδούλης. Έτσι τελικά ζωγραφίζει το ανέμελο ελληνικό καλοκαίρι.

Το δελτίο Τύπου της γκαλερί Σκουφά αναφέρει:

Εγκαίνια: Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2026, 19:30-21:30

Διάρκεια έκθεσης: 17 Σεπτεμβρίου – 10 Οκτωβρίου 2026



Η Γκαλερί Σκουφά με μεγάλη χαρά παρουσιάζει την καινούργια ατομική έκθεση του Γιώργου Χαδούλη, με τίτλο Seascapes and Swimmers, η οποία εγκαινιάζεται την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2026, στις 19:30 και θα διαρκέσει μέχρι τις 10 Οκτωβρίου 2026.





Στη δωδέκατη ατομική του έκθεση στην Γκαλερί Σκουφά, ο Γιώργος Χαδούλης παρουσιάζει μια νέα σειρά έργων που αναπτύσσεται γύρω από το θαλασσινό τοπίο και την ανθρώπινη παρουσία μέσα σε αυτό. Ζωγραφική σε καμβά, μελάνια σε χαρτί και κεραμικά συνθέτουν ένα ενιαίο εικαστικό σύνολο, όπου το τοπίο, το φως και το χρώμα μετατρέπονται σε βασικά στοιχεία της προσωπικής εικαστικής του γλώσσας. Η θάλασσα, γνώριμος και διαρκώς επανερχόμενος τόπος στο έργο του καλλιτέχνη, γίνεται αφορμή για μια ζωγραφική που κινείται ανάμεσα στην παρατήρηση και τη μνήμη, την ελευθερία και την εσωτερική αναζήτηση.



Όπως αναφέρει και ο Ιστορικός Τέχνης, Γιώργος Μυλωνάς, στον κατάλογο που συνοδεύει την έκθεση : «Στο σημείο αυτό η ζωγραφική του συνομιλεί δημιουργικά με τη μακρά παράδοση της μεσογειακής ζωγραφικής. Το φως αντιμετωπίζεται ως η ίδια η αρχή που οργανώνει τον χώρο και καθορίζει τις σχέσεις των μορφών. Το χρώμα αποκτά δομική λειτουργία, η σύνθεση οικοδομείται μέσα από την ισορροπία των επιπέδων και η εικόνα προκύπτει ως μια ενότητα όπου σχέδιο, όγκος και ατμόσφαιρα συνυπάρχουν αδιαχώριστα. Η αμεσότητα της ζωγραφικής του είναι κατάκτηση μιας μακράς πειθαρχίας που κατορθώνει να αποκρύπτει την πολυπλοκότητα της κατασκευής της».





Σύντομο βιογραφικό



Γεννημένος στην Αθήνα το 1966, ο Γιώργος Χαδούλης είναι από τους δημοφιλέστερους ζωγράφους της γενιάς του. Σπούδασε ζωγραφική στην École des Beaux-Arts στο Παρίσι όπου έζησε σχεδόν δέκα χρόνια και έκτοτε εκθέτει συστηματικά το έργο του στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σε προέκταση της ζωγραφικής του αναζήτησης έχει επίσης να παρουσιάσει ένα ιδιαίτερα αξιόλογο έργο στo σχέδιο, τη λιθογραφία και τα κεραμικά. Χρησιμοποιώντας έντονα χρώματα και καθαρό σχέδιο, το έργο του Γιώργου Χαδούλη δοξάζει το τι σημαίνει να είναι κανείς ζωντανός.

Έργα του βρίσκονται σε μουσεία, όπως στην Εθνική Πινακοθήκη και στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή, καθώς και σε σημαντικές δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές.