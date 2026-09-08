Χρηστίδης: Ο κύκλος του Μητσοτάκη έχει κλείσει - Βρίσκεται πολύ μακριά από τις ανάγκες της κοινωνίας

«Ο κύκλος του κ. Μητσοτάκη έχει κλείσει. Η κοινωνία χρειάζεται πολιτική αλλαγή και το ΠΑΣΟΚ θα δώσει όλες του τις δυνάμεις για να την πετύχει», τόνισε ο Παύλος Χρηστίδης, Βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών & Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, σε τηλεοπτική συνέντευξη στο Mega, σχολιάζοντας την πολιτική κατάσταση στη χώρα.

Χαρακτήρισε τις οικονομικές εξαγγελίες του πρωθυπουργού από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης «πολύ μακριά από τις ανάγκες και την πραγματικότητα» και υπογράμμισε ότι «μετά από οκτώ χρόνια ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να ανακαλύψει ξανά τον εαυτό του. Αυτός ο κύκλος έχει κλείσει και τις προηγούμενες δύο ημέρες αυτό φάνηκε με τον πιο εμφατικό τρόπο».

Αναφερόμενος σε όσα κατά καιρούς έχουν ειπωθεί από κυβερνητικά στελέχη, έκανε λόγο για δύο κόσμους, επισημαίνοντας ότι «από τη μία βρίσκεται ο κόσμος της αλαζονείας και από την άλλη οι πολίτες που αντιμετωπίζουν καθημερινά την ακρίβεια, το υψηλό κόστος στέγασης».

Ο Παύλος Χρηστίδης υπογράμμισε ότι η πραγματική συζήτηση πρέπει να αφορά τα προβλήματα των πολιτών και τις συγκεκριμένες λύσεις που προτείνει το ΠΑΣΟΚ.

«Όταν θα μιλήσουμε για το ιδιωτικό χρέος, για τα εργασιακά, για τους συνταξιούχους, για τη νέα γενιά και δούμε τις προτάσεις και τα αποτελέσματα, τότε θα γίνει η πραγματική πολιτική συζήτηση», σημείωσε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην αγοραστική δύναμη, στους μισθούς και στην έμμεση φορολογία, τονίζοντας ότι «η πραγματικότητα είναι ότι η πατρίδα μας βρίσκεται στην τελευταία θέση στην Ευρώπη ως προς την αγοραστική δύναμη». Ενώ, πρόσθεσε, και οι αδικίες του νόμου Κατρούγκαλου, όπως είναι η εισφορά αλληλεγγύης είναι ακόμη εδώ, παρά το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης έλεγε ότι θα τον καταργήσει.

Όπως είπε, «ο μέσος μισθός, το κόστος στέγασης, η αύξηση στην τιμή της ενέργειας και τα τεράστια υπερπλεονάσματα από την έμμεση φορολογία συνθέτουν μια εικόνα που οι πολίτες βιώνουν καθημερινά».

Παράλληλα, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στην ανάγκη ουσιαστικής προστασίας της πρώτης κατοικίας από τα funds και τους servicers, με ένα αποτελεσματικό πλαίσιο προστασίας και όχι με τις λύσεις της τελευταίας δεκαετίας, θέτοντας το στις προτεραιότητες του προγράμματος του κόμματος.

«Είχαμε την κρίση του κορωνοϊού και την κρίση της ενέργειας, τις οποίες χρηματοδότησε κατά κόρον το Ελληνικό Δημόσιο, ο δημόσιος κορβανάς. Και σήμερα απαξιώνετε ό,τι είναι δημόσιο. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας, τα δημόσια πανεπιστήμια, τα δημόσια σχολεία», ανέφερε.

Κλείνοντας, ο Παύλος Χρηστίδης τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ επιλέγει να μιλήσει για τα πραγματικά προβλήματα και τις λύσεις που έχει ανάγκη η κοινωνία, πέρα από τη συζήτηση των δημοσκοπήσεων που και στο παρελθόν έχει αποδειχθεί διαφορετική από την πραγματικότητα.

«Χρειάζεται πολιτική αλλαγή και το ΠΑΣΟΚ θα δώσει όλες του τις πολιτικές δυνάμεις για να πετύχει αυτή την αλλαγή. Γιατί αποδεικνύεται ότι τελικά χρήματα για να δώσεις στους πολίτες υπάρχουν. Το ζήτημα είναι πού επιλέγεις να τα διαθέσεις», κατέληξε.

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