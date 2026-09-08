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Smartphones: Πτώση 14,3% στην παγκόσμια αγορά το 2026 – Ανάκαμψη από το 2028
Τεχνολογία
12:58 - 08 Σεπ 2026

Smartphones: Πτώση 14,3% στην παγκόσμια αγορά το 2026 – Ανάκαμψη από το 2028

Reporter.gr Newsroom
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Σε βαθιά διόρθωση παραμένει η παγκόσμια αγορά smartphones, καθώς η άνοδος του κόστους των εξαρτημάτων, η περιορισμένη διαθεσιμότητα συσκευών χαμηλότερης τιμής και οι πιέσεις στην αγοραστική δύναμη των καταναλωτών ανατρέπουν τις ισορροπίες της αγοράς. Οι παγκόσμιες αποστολές smartphones προβλέπεται να μειωθούν κατά 14,3% το 2026, ενώ η υποχώρηση αναμένεται να συνεχιστεί και το 2027, πριν η αγορά επιστρέψει σε τροχιά ουσιαστικής ανάκαμψης από το 2028.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις της Counterpoint Research, το 2027 οι παγκόσμιες αποστολές αναμένεται να υποχωρήσουν περαιτέρω κατά 1,4%. Η εικόνα, ωστόσο, δεν είναι ομοιόμορφη σε όλες τις κατηγορίες: το premium τμήμα της αγοράς εμφανίζει μεγαλύτερες αντοχές, ενώ το κύριο βάρος της διόρθωσης πέφτει στις συσκευές μαζικής κατανάλωσης και κυρίως στα χαμηλότερα επίπεδα τιμών.

Βασική πηγή πίεσης αποτελεί το αυξημένο κόστος στην εφοδιαστική αλυσίδα. Όπως επισημαίνει το sepe.gr, οι μνήμες για φορητές συσκευές εξελίσσονται στον σημαντικότερο περιοριστικό παράγοντα, ενώ οι υψηλότερες τιμές των chipsets επιβαρύνουν τόσο τις premium όσο και τις μεσαίας και χαμηλότερης κατηγορίας συσκευές.

Η επίπτωση είναι εντονότερη στα οικονομικότερα smartphones, όπου τα εξαρτήματα αντιπροσωπεύουν μεγαλύτερο μέρος του συνολικού κόστους και τα περιθώρια απορρόφησης των ανατιμήσεων είναι περιορισμένα. Ως αποτέλεσμα, η αγορά οδηγείται σε υψηλότερες τιμές, περιορισμό των λιγότερο κερδοφόρων διαμορφώσεων και συγκέντρωση των διαθέσιμων πόρων σε μικρότερο αριθμό μοντέλων και αγορών προτεραιότητας.

Τα αποθέματα στα κανάλια διανομής αυξήθηκαν κατά το 1ο εξάμηνο του 2026, αν και με σημαντικές διαφοροποιήσεις ανά γεωγραφική αγορά. Καθώς, όμως, εξαντλούνται τα αποθέματα που είχαν αποκτηθεί πριν από την ένταση των κοστολογικών πιέσεων, ο συνδυασμός υψηλότερων τιμών, παλαιότερου στοκ και ασθενέστερων πωλήσεων αναμένεται να οδηγήσει σε αισθητή μείωση των αποστολών και των παραγγελιών παραγωγής στο δεύτερο μισό του έτους.

Ανακατατάξεις στον ανταγωνισμό

Η κάμψη αναμένεται να μεταβάλει και τις ισορροπίες μεταξύ των μεγαλύτερων κατασκευαστών. Η Samsung προβλέπεται να επιστρέψει στην πρώτη θέση της παγκόσμιας αγοράς το 2026, με τις αποστολές της να αυξάνονται κατά περίπου 0,8%, κόντρα στη συνολική πτώση του κλάδου. Η ανθεκτικότητά της αποδίδεται, κυρίως, στην ευρεία γεωγραφική παρουσία, στη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου και στην ισχυρότερη πρόσβαση σε κρίσιμα εξαρτήματα.

Η Apple αναμένεται, επίσης, να κινηθεί σαφώς καλύτερα από το σύνολο της αγοράς, αν και οι αποστολές της εκτιμάται ότι θα μειωθούν κατά περίπου 2,1% το 2026, πριν επιστρέψουν σε ανάπτυξη 2,8% το 2027. Η premium τοποθέτηση λειτουργεί ως παράγοντας ανθεκτικότητας, χωρίς ωστόσο να εξαλείφει τις επιπτώσεις από τις υψηλότερες τιμές και τις αλλαγές στους κύκλους διάθεσης νέων συσκευών.

Ισχυρότερες πιέσεις αναμένονται στους μεγάλους κινεζικούς κατασκευαστές, λόγω της μεγαλύτερης έκθεσής τους σε καταναλωτές ευαίσθητους στις τιμές και σε αναδυόμενες αγορές. Για αρκετούς από αυτούς προβλέπονται μειώσεις αποστολών μεταξύ 15% και 34% μέσα στο 2026. Εξαίρεση αποτελεί η Huawei, για την οποία προβλέπεται αύξηση περίπου 8% φέτος και 4,3% το 2027, κυρίως λόγω της ζήτησης στην κινεζική αγορά.

Η ανάκαμψη μετατίθεται για το 2028

Η εικόνα αναμένεται να αρχίσει να αντιστρέφεται το 2028, όταν οι παγκόσμιες αποστολές smartphones προβλέπεται να αυξηθούν κατά περίπου 4,8%. Η βελτίωση της διαθεσιμότητας εξαρτημάτων, η σταθεροποίηση των λιανικών τιμών και η πραγματοποίηση αγορών, που θα έχουν αναβληθεί κατά τη διετία 2026-2027, εκτιμάται ότι θα στηρίξουν την επάνοδο της ζήτησης.

Οι αναδιπλούμενες συσκευές και η ενσωμάτωση λειτουργιών τεχνητής νοημοσύνης απευθείας στα smartphones αναμένεται να ενισχύσουν τη διαφοροποίηση και τη στροφή προς ακριβότερα μοντέλα, χωρίς όμως να προκαλέσουν από μόνες τους ένα νέο κύμα μαζικών αναβαθμίσεων. Προς το τέλος της δεκαετίας, η ευρύτερη εμπορική διάθεση συσκευών με δυνατότητες 6G εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει έναν πρόσθετο κύκλο αντικατάστασης, επιτρέποντας στην παγκόσμια αγορά να επιστρέψει στα επίπεδα αποστολών της περιόδου 2024-2025.

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