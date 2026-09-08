Το πετρέλαιο επιστρέφει στα $100 - Ανεβαίνουν επίσης χαλκός και ομόλογα

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent κινούνται και πάλι προς το επίπεδο των 100 δολαρίων μετά τις επιθέσεις των υποστηριζόμενων από το Ιράν, Χούθι, οι οποίες τραυμάτισαν δεκάδες ανθρώπους στη Σαουδική Αραβία. Όπως μεταδίδει η Wall Street Journal, τα futures του Brent εκτινάχθηκαν πάνω από τα 99 δολάρια το βαρέλι — στο υψηλότερο επίπεδό τους από τον Ιούλιο.

Η ανησυχία για υψηλότερες τιμές ενέργειας ωθεί υψηλότερα και τις αποδόσεις των ομολόγων, με την απόδοση του 10ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου να ξεπερνά και πάλι το 4,8%. Τα futures των αμερικανικών μετοχών βρίσκονται σε αρνητικό έδαφος, ακολουθώντας μια σχετικά υποτονική συνεδρίαση στις διεθνείς αγορές.

Την ίδια στιγμή, το γιεν ενισχύεται περαιτέρω, φτάνοντας στο ισχυρότερο επίπεδό του από τον Φεβρουάριο. Το ιαπωνικό νόμισμα έχει ενισχυθεί το τελευταίο διάστημα λόγω των αυξανόμενων προσδοκιών ότι η Τράπεζα της Ιαπωνίας θα προχωρήσει σε αύξηση επιτοκίων μέσα στον μήνα. Τα σημερινά στοιχεία για τους μισθούς στην Ιαπωνία, τα οποία ήταν υψηλότερα από τις αναμενόμενες, έδωσαν ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στο γιεν.

Μια ακόμη αγορά που «θερμαίνεται» σήμερα το πρωί είναι αυτή του χαλκού. Τα futures του χαλκού σημείωσαν νέο ιστορικό υψηλό, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες ότι ο πρόεδρος Τραμπ ενδέχεται να επιβάλει νέους εισαγωγικούς δασμούς στον διυλισμένο χαλκό.

Η Goldman Sachs προειδοποιεί ότι το πετρέλαιο μπορεί να φτάσει τα 120 δολάρια

Το Brent θα μπορούσε να εκτιναχθεί πάνω από τα 120 δολάρια το βαρέλι λόγω της κλιμάκωσης των επιθέσεων κατά της ναυτιλίας στα Στενά του Ορμούζ και στην Ερυθρά Θάλασσα, προειδοποίησε η Goldman Sachs σε νέα πρόβλεψή της για τις τιμές του πετρελαίου.

«Οι αγορές τιμολογούν ολοένα και περισσότερο ένα παρατεταμένο πολεμικό επεισόδιο στη Μέση Ανατολή», ανέφεραν οι αναλυτές της τράπεζας σε ερευνητικό σημείωμα το βράδυ της Δευτέρας.

Η Goldman Sachs δήλωσε ότι η βασική της υπόθεση είναι πλέον πως οι διαταραχές στη ναυτιλία στη Μέση Ανατολή θα συνεχιστούν και μέσα στο επόμενο έτος. Σύμφωνα με την πιο απαισιόδοξη εκτίμησή της για την παραγωγή πετρελαίου στη Μέση Ανατολή, η τιμή των 120 δολαρίων το βαρέλι θα μπορούσε να γίνει ο κανόνας το 2027, εάν οι εξαγωγές πετρελαίου της περιοχής παραμείνουν περιορισμένες λόγω των επίμονων γεωπολιτικών εντάσεων.

Στο βασικό της σενάριο, η Goldman Sachs αύξησε την πρόβλεψή της για την τιμή του Brent τον Δεκέμβριο του 2026 στα 85 δολάρια το βαρέλι, από 80 δολάρια προηγουμένως. Η τράπεζα σημείωσε ότι η αυξανόμενη προσφορά από τις ΗΠΑ και άλλους παραγωγούς εκτός Μέσης Ανατολής θα μπορούσε να συμβάλει στην αντιστάθμιση των επιπτώσεων από τις διαταραχές στην περιοχή.