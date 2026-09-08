«Βουτιά» 10% στην μετοχή της Novartis μετά την τρίτη αποτυχία κλινικής δοκιμής φαρμάκου σε μία βδομάδα

Οι μετοχές της Novartis κατρακύλησαν κατά 10% την Τρίτη (8/9), αφού ο φαρμακευτικός κολοσσός ανακοίνωσε ότι το φάρμακο del-desiran για μια νευρομυϊκή διαταραχή που προκαλεί μυϊκή απώλεια απέτυχε σε δοκιμή τελικού σταδίου.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με πληροφορίες του CNBC, η πτώση της μετοχής της εταιρείας αποδίδεται ουσιαστικά στις αντιδράσεις των επενδυτών μετά την τρίτη αποτυχία κλινικής δοκιμής φαρμάκου της Novartis μέσα σε μία εβδομάδα.

Μάλιστα, να σημειωθεί ότι η παραπάνω εξέλιξη έθεσε τη μετοχή σε τροχιά για τη χειρότερη χρηματιστηριακή ημέρα στην ιστορία της.

Η Novartis ανακοίνωσε ότι η παγκόσμια μελέτη HARBOR Φάσης III, η οποία εξέταζε το del-desiran σε ασθενείς με μυοτονική δυστροφία τύπου 1, «δεν κατέδειξε στατιστικά σημαντική βελτίωση έναντι του εικονικού φαρμάκου» στις μετρήσεις που αφορούσαν τον χρόνο ανοίγματος της παλάμης.

Με άλλα λόγια, η μελέτη δεν έδειξε ότι το φάρμακο βελτίωσε σημαντικά, σε σύγκριση με το placebo, την ικανότητα των ασθενών να ανοίγουν τα χέρια τους ταχύτερα.

«Η Novartis αξιολογεί το πλήρες σύνολο δεδομένων της μελέτης HARBOR και θα συνεργαστεί με τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές προκειμένου να καθορίσει την καταλληλότερη πορεία ανάπτυξης για το del-desiran», ανέφερε η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωσή της.

Όσον αφορά την κλινική δομική, σημειώνεται ότι το del-desiran είναι μία από τις τρεις θεραπείες συζευγμένων αντισωμάτων-ολιγονουκλεοτιδίων που προστέθηκαν στο νευρομυϊκό χαρτοφυλάκιο της Novartis όταν η εταιρεία εξαγόρασε την Avidity Biosciences έναντι περίπου 12 δισ. δολαρίων την περασμένη χρονιά.

«Η ανάπτυξη θεραπειών για μια σύνθετη νόσο όπως η [μυοτονική δυστροφία τύπου 1] παραμένει δύσκολη και οι αποτυχίες αποτελούν μέρος της επιστημονικής προόδου», δήλωσε την Τρίτη ο Shreeram Aradhye, πρόεδρος του τμήματος ανάπτυξης και επικεφαλής ιατρός της Novartis.

«Καθώς συνεχίζουμε να αξιολογούμε το πλήρες σύνολο δεδομένων της HARBOR, παραμένουμε προσηλωμένοι στον εντοπισμό της καταλληλότερης πορείας ανάπτυξης για το πρόγραμμα del-desiran και στην προώθηση καινοτόμων προσεγγίσεων για τους ανθρώπους που ζουν με [μυοτονική δυστροφία] και άλλες σοβαρές νευρομυϊκές παθήσεις», συμπλήρωσε στο ίδιο πλαίσιο.