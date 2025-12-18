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«Βουτιά» στις ασιατικές αγορές μετά την κατρακύλα της Wall Street
Χρηματιστήρια
09:18 - 18 Δεκ 2025

«Βουτιά» στις ασιατικές αγορές μετά την κατρακύλα της Wall Street

Reporter.gr Newsroom
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Οι ασιατικές αγορές κατρακύλησαν την Πέμπτη (18/12), καθώς οι επενδυτές στη Wall Street συνεχίζουν να αποσύρουν κεφάλαια από τον τεχνολογικό τομέα, πράγμα που προκαλεί γενικευμένη ανησυχία. 

Οι μετοχές που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη (AI) έσυραν τους δείκτες προς τα κάτω, μετά από δημοσίευμα της Financial Times ότι ο κύριος επενδυτής της Oracle, η Blue Owl Capital, αποχώρησε από τη χρηματοδότηση ενός από τα έργα κέντρων δεδομένων της εταιρείας. Στο ίδιο πλαίσιο, οι μετοχές της Oracle υποχώρησαν κατά 5,4%.

Άλλες μετοχές που σχετίζονται με την AI - όπως η Broadcom, η Nvidia και η Advanced Micro Devices - κατέγραψαν, επίσης, απώλειες.

Συνοπτική εικόνα βασικών δεικτών

  • S&P/ASX 200 (Αυστραλία): 8.588,20, +3,00, +0,03%
  • Hang Seng (Χονγκ Κονγκ): 25.393,71, -75,07, -0,29%
  • KOSPI (Νότια Κορέα): 3.994,51, -61,90, -1,53%
  • Nikkei 225 (Ιαπωνία): 49.001,50, -510,78, -1,03%
  • NIFTY 50 (Ινδία): 25.863,20, +44,65, +0,17%
  • Shanghai (Κίνα): 3.876,57, +6,293, +0,16%

Στην Ιαπωνία, η Κεντρική Τράπεζα ξεκινά τη διήμερη συνεδρίασή της και αναμένεται να αυξήσει τα επιτόκια στο 0,75% την Παρασκευή (19/12), το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 30 ετών.

Ο δείκτης Nikkei 225 της Ιαπωνίας υποχώρησε 1,53%, ηγούμενος των απωλειών στην Ασία, ενώ ο Topix μειώθηκε 0,45%. Η Softbank Group Corp ήταν ανάμεσα στους μεγαλύτερους χαμένους, με πτώση έως 7,25%, αν και τελικά η μετοχή περιορίστηκε στο -3%.

Άλλες ιαπωνικές τεχνολογικές μετοχές επίσης υποχώρησαν. Η Advantest, προμηθευτής εξοπλισμού ημιαγωγών, έχασε έως 5%, ενώ οι Lasertec, Renesas Electronics και Tokyo Electron μειώθηκαν μεταξύ 3% και 4%.

Στη Νότια Κορέα, ο δείκτης Kospi υποχώρησε 1,36% και ο μικρο-δείκτης Kosdaq 0,64%.

Στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200 μειώθηκε 0,3%. Οι μετοχές της ενεργειακής εταιρείας Woodside Energy υποχώρησαν 1,84% μετά την ανακοίνωση της παραίτησης της CEO Meg O’Neill, η οποία ανέλαβε τη θέση της CEO στη βρετανική BP.

Ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ άνοιξε 0,76% χαμηλότερα, ενώ ο κινεζικός CSI 300 παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος. Οι μετοχές της κινεζικής εταιρείας κατασκευής chip MetaX Integrated Circuits υποχώρησαν έως 7% μετά την εκρηκτική άνοδο σχεδόν 700% στο ντεμπούτο τους στο χρηματιστήριο της Σαγκάης την Τετάρτη, έχοντας συγκεντρώσει περίπου 600 εκατ. δολάρια από την αρχική δημόσια προσφορά.

Σημειώνεται ότι στις ΗΠΑ, όλοι οι βασικοί δείκτες κατέγραψαν απώλειες, με τον S&P 500 να υποχωρεί 1,16%, τον Nasdaq Composite να σημειώνει τη μεγαλύτερη πτώση 1,81% και τον Dow Jones 0,47%.

Οι επενδυτές αναμένουν την ανακοίνωση του δείκτη τιμών καταναλωτή για τον Νοέμβριο, η οποία θα είναι η πρώτη δημόσια έκθεση για τον πληθωρισμό μετά το πρόσφατο κλείσιμο της κυβέρνησης. Οι οικονομολόγοι που ρωτήθηκαν από το Dow Jones εκτιμούν ότι ο πληθωρισμός θα αυξηθεί κατά 3,1% σε ετήσια βάση.

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