ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Το πληθωριστικό σοκ στις ΗΠΑ ρίχνει τη Wall Street από τα ιστορικά υψηλά
Χρηματιστήρια
17:11 - 12 Μάι 2026

Το πληθωριστικό σοκ στις ΗΠΑ ρίχνει τη Wall Street από τα ιστορικά υψηλά

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο S&P 500 υποχωρεί την Τρίτη 12/5 από το ιστορικό χθεσινό ρεκόρ, μετά από υψηλότερη του αναμενόμενου μέτρηση πληθωρισμού των ΗΠΑ καθώς και την πτώση στις τεχνολογικές μετοχές

Στο πλαίσιο αυτό, ο δείκτης S&P 500 υποχωρεί την Τρίτη, δεχόμενος πιέσεις από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου, καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν σε μια ισχυρότερη από την αναμενόμενη ετήσια μέτρηση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (CPI) για τον Απρίλιο κατά 3,8%.

Πιο αναλυτικά, ο ευρύτερος χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει πτώση 0,61% κινούμενος στις 7.367,27 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite σημειώνει απώλειες κατά 0,89% στις 26.039,252 μονάδες. Ακολουθώντας, ο Dow Jones Industrial Average σημειώνει απώλειες 269 μονάδων, ή 0,54%.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate αυξήθηκαν κατά 3%, ξεπερνώντας τα 101 δολάρια το βαρέλι. Το Brent σημείωσε επίσης άνοδο 3%, πάνω από τα 108 δολάρια. Οι αυξήσεις αυτές ήρθαν να προστεθούν στην άνοδο της Δευτέρας, μετά τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε την κατάπαυση του πυρός ενός μήνα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν «εξαιρετικά αδύναμη» και είπε ότι βρίσκεται «σε οριακή κατάσταση», απορρίπτοντας παράλληλα την «απαράδεκτη» αντιπρόταση της Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου.

Στη νέα αντιπρότασή του, το Ιράν ζητά πολεμικές αποζημιώσεις, πλήρη κυριαρχία στα Στενά του Ορμούζ, αποδέσμευση δεσμευμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και άρση των κυρώσεων.

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή αυξήθηκε κατά 0,6% τον Απρίλιο, ανεβάζοντας τον ετήσιο πληθωρισμό στο 3,8%, σύμφωνα με το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας των ΗΠΑ. Αν και η μηνιαία μεταβολή ήταν σύμφωνη με τις εκτιμήσεις, οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Dow Jones ανέμεναν ετήσιο ρυθμό 3,7%. Το συγκεκριμένο επίπεδο αποτελεί το υψηλότερο από τον Μάιο του 2023.

Η έκθεση δείχνει ταχεία επιτάχυνση του πληθωρισμού, λόγω της ανόδου των ενεργειακών τιμών που συνδέεται με τον πόλεμο στο Ιράν.

«Η σημερινή μέτρηση του CPI είναι η δεύτερη συνεχόμενη πάνω από το 3%, γεγονός που δείχνει ότι ο πληθωρισμός επιστρέφει δυναμικά, κυρίως λόγω των επίμονων υψηλών τιμών του πετρελαίου, οι οποίες θα κυριαρχήσουν στην πληθωριστική εικόνα για το υπόλοιπο του έτους, όσο συνεχίζεται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή», δήλωσε ο Σκάιλερ Βάιναντ, επικεφαλής επενδύσεων στη Regan Capital.

Παράλληλα, η Micron Technology — η οποία είχε οδηγήσει τον S&P 500 και τον Nasdaq σε νέα ιστορικά υψηλά στην προηγούμενη συνεδρίαση — άλλαξε πορεία και υποχώρησε άνω του 3%. Η μετοχή είχε εκτιναχθεί πάνω από 37% την περασμένη εβδομάδα και είχε ενισχυθεί περισσότερο από 6% τη Δευτέρα, στο πλαίσιο του ράλι των ημιαγωγών.

Μαζί της υποχώρησαν επίσης η Advanced Micro Devices και η Qualcomm, κατά 2% και 4% αντίστοιχα.

Τελευταία τροποποίηση στις 12/05/2026 - 17:11
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Wall Street: Στάση αναμονής με φόντο την τεχνητή νοημοσύνη και τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή
Χρηματιστήρια

Wall Street: Στάση αναμονής με φόντο την τεχνητή νοημοσύνη και τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή

Έκρηξη Τραμπ: «Θα βομβαρδίσουμε το Ομάν αν μπει στον δρόμο μας»
Ειδήσεις

Έκρηξη Τραμπ: «Θα βομβαρδίσουμε το Ομάν αν μπει στον δρόμο μας»

Τραμπ: Χαιρετίζει τη συμφωνία της Μέκκας
Ειδήσεις

Τραμπ: Χαιρετίζει τη συμφωνία της Μέκκας

Ο ναύαρχος Κούπερ χαρακτήρισε την ψυχική υγεία προτεραιότητα μετά την επίσκεψή του στο USS Lincoln
Ειδήσεις

Ο ναύαρχος Κούπερ χαρακτήρισε την ψυχική υγεία προτεραιότητα μετά την επίσκεψή του στο USS Lincoln

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
17/08/2026 - 18:20

Εισβολή στο Α.Τ. Γαστούνης: Πολιτική ευθύνη Χρυσοχοΐδη καταγγέλλει το ΠΑΣΟΚ

Οικονομία
17/08/2026 - 18:00

R&I: Σε τροχιά νέας αναβάθμισης η Ελλάδα – Τι βλέπει για ανάπτυξη, χρέος και τράπεζες

Σχόλια Αγοράς
17/08/2026 - 17:44

Χρηματιστήριο: Νέα υψηλά 17 ετών για τον ΓΔ – Ποιες μετοχές ξεχώρισαν

Πολιτική
17/08/2026 - 17:34

Δύο θαλάσσια πάρκα με άρωμα «Γαλάζιας Πατρίδας» – Η νέα τουρκική κίνηση, η απάντηση της Αθήνας και τα επόμενα βήματα

Πολιτική
17/08/2026 - 17:08

Σαμαράς: Διεθνής πειρατεία η τουρκική απόφαση για θαλάσσια πάρκα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα

Ειδήσεις
17/08/2026 - 16:58

Έφυγε από τη ζωή στα 36 της η Hayden Panettiere – Η σταρ των «Heroes» και «Nashville»

Χρηματιστήρια
17/08/2026 - 16:50

Wall Street: Στάση αναμονής με φόντο την τεχνητή νοημοσύνη και τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή

Χρηματιστήρια
17/08/2026 - 16:24

ΕΚΤ: Γιατί η φούσκα της ΤΝ μπορεί να ταρακουνήσει τις αγορές

Πολιτική
17/08/2026 - 16:00

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση να δώσει απαντήσεις για την πυρκαγιά της Σαλαμίνας

Ειδήσεις
17/08/2026 - 15:50

ΕΕ: Κινητοποιεί τους μηχανισμούς υποστήριξης καθώς οι πυρκαγιές εξαπλώνονται στην Ευρώπη

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
17/08/2026 - 15:43

Ενεργειακή ασφάλεια: Η Κομισιόν ανοίγει παράθυρο δημοσιονομικής ευελιξίας

Οικονομία
17/08/2026 - 15:20

Η Ελλάδα «ροκανίζει» το χρέος με νέα πρόωρη αποπληρωμή ύψους €13 δισ.

Ειδήσεις
17/08/2026 - 15:10

Έκρηξη Τραμπ: «Θα βομβαρδίσουμε το Ομάν αν μπει στον δρόμο μας»

ΥΔΡΕΥΣΗ
17/08/2026 - 15:00

EΥΔΑΠ: Βήμα για την επόμενη φάση ανάπτυξης και αναβάθμισης της Ψυττάλειας

Ανεμοδείκτης
17/08/2026 - 14:40

Το ΠΑΣΟΚ «οχυρώνεται» στο Ηράκλειο

Ανεμοδείκτης
17/08/2026 - 14:03

Οι δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου και οι εκπλήξεις

Magazino
17/08/2026 - 14:03

10 μικρές αλλαγές στο σπίτι που θα κάνουν το ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς πολύ πιο εύκολο

Πολιτική
17/08/2026 - 13:39

ΠΑΣΟΚ: «Ήρεμα νερά» θα έπρεπε να σημαίνουν αμοιβαία ειλικρίνεια και σεβασμό του διεθνούς δικαίου

Ειδήσεις
17/08/2026 - 13:20

Handelsblatt: Πολιτικά δύσκολη η ένταξη της Κύπρου στη Σένγκεν

Ναυτιλία
17/08/2026 - 13:04

Στενεύει ο κλοιός στα Στενά του Ορμούζ: Στο μηδέν η ναυσιπλοΐα

Ειδήσεις
17/08/2026 - 13:00

Η δίκη που μπορεί να αλλάξει για πάντα το Instagram και το Facebook

Νομίσματα
17/08/2026 - 12:20

Bitcoin: Τι σημαίνουν οι επόμενες κινήσεις της Fed για την αγορά crypto

Ειδήσεις
17/08/2026 - 12:04

Τραμπ: Χαιρετίζει τη συμφωνία της Μέκκας

Ειδήσεις
17/08/2026 - 11:44

Η Συμφωνία της Μέκκας και ο «πόλεμος» των διαδρόμων – Πώς επηρεάζεται ο IMEC

Οικονομία
17/08/2026 - 11:21

Πρωτογενές πλεόνασμα €5,725 δισ. στο επτάμηνο - Αυξημένα τα έσοδα από φόρους

Ειδήσεις
17/08/2026 - 11:19

Γερμανία: Μικρή βελτίωση στο κλίμα της κατοικίας, αλλά η ανάκαμψη παραμένει εύθραυστη

Αναλύσεις
17/08/2026 - 11:11

Τράπεζες και επιλεγμένα blue chips παραμένουν στο επίκεντρο - Τα σημεία παρακολούθησης

Πολιτική
17/08/2026 - 11:10

Αρναούτογλου για ΚΑΠ: Να δοθεί προτεραιότητα στον ενεργό παραγωγό, τις μικρομεσαίες εκμεταλλεύσεις και τους νεοεισερχόμενους 

Ειδήσεις
17/08/2026 - 10:41

Ο ναύαρχος Κούπερ χαρακτήρισε την ψυχική υγεία προτεραιότητα μετά την επίσκεψή του στο USS Lincoln

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/08/2026 - 10:38

Bentley Caldera Collection: Δύο μοναδικές δημιουργίες εμπνευσμένες από την εμβληματική καλντέρα της Σαντορίνης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ