ΗΠΑ: Πάτησε γκάζι ο πληθωρισμός τον Απρίλιο – Υψηλό τριετίας στο 3,8%

Αισθητή επιτάχυνση, η οποία μάλιστα ξεπέρασε οριακά τις εκτιμήσεις, κατέγραψε ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ τον προηγούμενο μήνα, καθώς η άνοδος των τιμών της ενέργειας λόγω του πολέμου φαίνεται να μεταφέρεται σταδιακά και σε περισσότερες κατηγορίες προϊόντων.

Συγκεκριμένα, ο δείκτης τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) στις ΗΠΑ αυξήθηκε τον Απρίλιο σε ετήσια βάση κατά 3,8%, από 3,3% τον προηγούμενο μήνα, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδό του σχεδόν από τον Μάιο του 2023, δηλαδή εδώ και περίπου τρία χρόνια.

Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Dow Jones είχαν προβλέψει ελαφρώς χαμηλότερη επίδοση, στο 3,7%.

Αντίστοιχη εικόνα καταγράφηκε και στον δομικό πληθωρισμό, ο οποίος δεν περιλαμβάνει τις ευμετάβλητες τιμές ενέργειας και τροφίμων. Παρότι η μετακύλιση των πληθωριστικών πιέσεων θεωρείται προς το παρόν σχετικά ελεγχόμενη, τα στοιχεία δείχνουν ότι εξελίσσεται με ταχύτερο ρυθμό από τον αναμενόμενο.

Ειδικότερα, ο δομικός δείκτης αυξήθηκε κατά 2,8% σε ετήσια βάση, από 2,6% τον Μάρτιο, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πιο ήπια άνοδο στο 2,7%.

Ο συγκεκριμένος δείκτης, που θεωρείται πιο αντιπροσωπευτικός για τις μελλοντικές πληθωριστικές τάσεις και στον οποίο δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα οι κεντρικές τράπεζες, απομακρύνεται εκ νέου από τον στόχο του 2% που έχει θέσει η Fed.

Ακόμη πιο ανησυχητική θεωρείται η μηνιαία μεταβολή, καθώς ο δομικός πληθωρισμός αυξήθηκε κατά 0,4% μεταξύ Μαρτίου και Απριλίου, έναντι αύξησης 0,2% τον προηγούμενο μήνα και υψηλότερα από την πρόβλεψη για 0,3%.

Στις επιμέρους κατηγορίες, η ενέργεια είχε καθοριστική συμβολή στην άνοδο του δείκτη, σημειώνοντας αύξηση 3,8% σε μηνιαία βάση, ενώ τα τρόφιμα ενισχύθηκαν κατά 0,5%.

Σε ετήσιο επίπεδο, η ενέργεια αυξήθηκε κατά 17,9% και τα τρόφιμα κατά 3,2%, με τη βενζίνη να ξεχωρίζει, καταγράφοντας άνοδο 28,4% σε σχέση με πέρυσι.

Πέρα από την ενέργεια, πιέσεις στις τιμές προήλθαν και από άλλους τομείς. Το κόστος στέγασης ενισχύθηκε κατά 0,6% σε μηνιαία βάση, η ένδυση — ευαίσθητη στις επιβαρύνσεις από δασμούς — αυξήθηκε επίσης κατά 0,6%, ενώ οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων σημείωσαν άνοδο 2,8%.

Τέλος, η έκθεση κατέγραψε και αρνητική εξέλιξη για τα εισοδήματα, καθώς οι πραγματικοί μέσοι ωριαίοι μισθοί υποχώρησαν κατά 0,5% σε μηνιαία βάση και κατά 0,3% σε ετήσια βάση.