ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Wall Street: «Ανάσα» μετά το τετραήμερο πτωτικό σερί - Στο 85,6% οι πιθανότητες αύξησης επιτοκίων από τη Fed
Χρηματιστήρια
23:15 - 11 Σεπ 2026

Wall Street: «Ανάσα» μετά το τετραήμερο πτωτικό σερί - Στο 85,6% οι πιθανότητες αύξησης επιτοκίων από τη Fed

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στη Wall Street, οι αμερικανικές μετοχές σημείωσαν άνοδο την Παρασκευή (11/9), καθώς οι επενδυτές επιχείρησαν να ανακάμψουν από τέσσερις συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις, ενώ οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν. Οι επενδυτές έδειξαν επίσης να μην επηρεάζονται από τις αυξανόμενες προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, μετά τα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό.      

Σε αυτό το φόντο λοιπόν, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με άνοδο περίπου 1% στις 52,577.94 μονάδες. Την ίδια ώρα, ο ευρύτερος δείκτης της αγοράς S&P 500 ενισχύθηκε 0,85% στις 7,655.00 μονάδες, ενώ με κέρδη έκλεισε και ο τεχνολογικός Nasdaq ενισχυόμενος κατά 0,96% στις 26,333.04 μονάδες.

Να σημειωθεί ότι οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες είχαν καταγράψει απώλειες για τέσσερις συνεχόμενες συνεδριάσεις. Για τον Dow Jones, ήταν το μεγαλύτερο σε διάρκεια πτωτικό σερί από τα τέλη Απριλίου.

Παράλληλα, οι τιμές του αργού πετρελαίου υποχώρησαν, περιορίζοντας μέρος των ισχυρών κερδών που κατέγραψαν αυτή την εβδομάδα λόγω της κλιμάκωσης των εντάσεων στη Μέση Ανατολή. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού (West Texas Intermediate) υποχώρησαν κατά 1,94%, κλείνοντας στα 100,47 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent σημείωσαν επίσης πτώση 2,58% στα 104,85 δολάρια το βαρέλι.

Παρά την υποχώρηση της Παρασκευής, αξίζει να σημειωθεί ότι το WTI ενισχύθηκε σχεδόν 10% σε εβδομαδιαία βάση, ενώ το Brent σημείωσε άνοδο 8,6%. Παράλληλα, τα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ δείχνουν ότι οι υψηλότερες τιμές της ενέργειας ασκούν ανοδικές πιέσεις στις τιμές των καταναλωτικών αγαθών.

Ειδικότερα, ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) αυξήθηκε κατά 0,4% τον Αύγουστο σε μηνιαία βάση και κατά 3,4% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Dow Jones. Ο δομικός δείκτης τιμών καταναλωτή, ο οποίος εξαιρεί τις τιμές της ενέργειας και των τροφίμων, αυξήθηκε κατά 0,3% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ελαφρώς περισσότερο από τις προβλέψεις.

Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων παρέμειναν ως επί το πλείστον σταθερές μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων, αν και η απόδοση του 2ετούς αμερικανικού ομολόγου άγγιξε το υψηλότερο επίπεδό της από τον Ιούλιο του 2024, αντανακλώντας τις αυξανόμενες προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, το εργαλείο FedWatch της CME Group δείχνει πιθανότητα 85,6% για αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης την επόμενη εβδομάδα.

«Η συζήτηση έχει μετατοπιστεί γρήγορα από το ερώτημα αν η Fed θα προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων στο σημαντικότερο ερώτημα του πόσες αυξήσεις θα απαιτηθούν τελικά σε αυτόν τον κύκλο», δήλωσε η Σίμα Σαχ, επικεφαλής παγκόσμιας στρατηγικής στην Principal Asset Management.

«Δεν αναμένουμε από τη Fed να προχωρήσει σε μία και μοναδική αύξηση. Αυτό δεν αφορά πλέον απλώς μια λεπτομερή ρύθμιση της οικονομίας. Μετά από μισή δεκαετία πληθωρισμού που βρίσκεται πάνω από τον στόχο, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής είναι πιθανό να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι θα χρειαστούν περισσότερες από μία αυξήσεις για να αποκατασταθεί εκ νέου η σταθερότητα των τιμών».

Κλείνοντας, όσον αφορά τα πολύτιμα μέταλλα, ο χρυσός υποχώρησε ελαφρώς κατά 0,35% στις 4,390.55 μονάδες.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σαουδική Αραβία: Διέκοψε προληπτικά τη λειτουργία του πετρελαιαγωγού Ανατολής-Δύσης έπειτα από πολλαπλές επιθέσεις
Ειδήσεις

Σαουδική Αραβία: Διέκοψε προληπτικά τη λειτουργία του πετρελαιαγωγού Ανατολής-Δύσης έπειτα από πολλαπλές επιθέσεις

Guardian: Πρώην αξιωματικός της Στάζι, πορνοστάρ και νεοναζί μεταξύ των νεοεκλεγέντων με το AfD
Ειδήσεις

Guardian: Πρώην αξιωματικός της Στάζι, πορνοστάρ και νεοναζί μεταξύ των νεοεκλεγέντων με το AfD

Ζελένσκι: Ο Τραμπ θα πρέπει τώρα να επιβάλλει νέες κυρώσεις στη Ρωσία
Ειδήσεις

Ζελένσκι: Ο Τραμπ θα πρέπει τώρα να επιβάλλει νέες κυρώσεις στη Ρωσία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Wall Street: Ανάκαμψη μετά το τετραήμερο πτωτικό σερί παρά το «σήμα» για αύξηση επιτοκίων
Χρηματιστήρια

Wall Street: Ανάκαμψη μετά το τετραήμερο πτωτικό σερί παρά το «σήμα» για αύξηση επιτοκίων

SpaceX: Νέα ώθηση στη μετοχή από την αναδιάρθρωση του Nasdaq – Αγορές έως $12,4 δισ.
Χρηματιστήρια

SpaceX: Νέα ώθηση στη μετοχή από την αναδιάρθρωση του Nasdaq – Αγορές έως $12,4 δισ.

Ασιατικές αγορές: Βουτιά 2,8% για τον Kospi και 2,6% για τον Nikkei
Χρηματιστήρια

Ασιατικές αγορές: Βουτιά 2,8% για τον Kospi και 2,6% για τον Nikkei

Συνεχίστηκε η πτώση στη Wall: Τα ομόλογα εκτινάσσονται και το Brent «φλερτάρει» με τα 110$
Χρηματιστήρια

Συνεχίστηκε η πτώση στη Wall: Τα ομόλογα εκτινάσσονται και το Brent «φλερτάρει» με τα 110$

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
11/09/2026 - 23:15

Wall Street: «Ανάσα» μετά το τετραήμερο πτωτικό σερί - Στο 85,6% οι πιθανότητες αύξησης επιτοκίων από τη Fed

Ειδήσεις
11/09/2026 - 23:00

Σαουδική Αραβία: Διέκοψε προληπτικά τη λειτουργία του πετρελαιαγωγού Ανατολής-Δύσης έπειτα από πολλαπλές επιθέσεις

Magazino
11/09/2026 - 22:51

Να γιατί έπρεπε να επαναληφθούν οι «Τρωάδες» σε συνθήκες καθολικής προσβασιμότητας

Ειδήσεις
11/09/2026 - 22:35

Guardian: Πρώην αξιωματικός της Στάζι, πορνοστάρ και νεοναζί μεταξύ των νεοεκλεγέντων με το AfD

Ειδήσεις
11/09/2026 - 22:18

Ζελένσκι: Ο Τραμπ θα πρέπει τώρα να επιβάλλει νέες κυρώσεις στη Ρωσία

Ειδήσεις
11/09/2026 - 22:00

Βρετανία: Καταψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τη νομιμοποίηση της υποβοηθούμενης αυτοκτονίας

Magazino
11/09/2026 - 21:53

Από το Φεστιβάλ Βενετίας στις ελληνικές αίθουσες: 8 ταινίες που ανυπομονούμε να δούμε την νέα σεζόν

Ειδήσεις
11/09/2026 - 21:30

Νορβηγία: Πέθανε η πριγκίπισσα Άστριντ, δύο εβδομάδες μετά τον αδελφό της Χάραλντ Ε΄

Υγεία
11/09/2026 - 21:20

Προσοχή στη θερμοκρασία του καφέ: Τι δείχνει μεγάλη μελέτη για τα πολύ ζεστά ροφήματα

Ειδήσεις
11/09/2026 - 21:00

POLITICO: Τραμπ και Χέγκσεθ αξιοποίησαν την 11η Σεπτεμβρίου για να δικαιολογήσουν τον πόλεμο στο Ιράν

Ειδήσεις
11/09/2026 - 20:49

Η AI στα χέρια ανταρτών: Πώς προσπάθησαν να φτιάξουν κατευθυνόμενα και βιολογικά όπλα

Magazino
11/09/2026 - 20:45

Αυτές είναι οι 10 νέες ελληνικές σειρές που θα βλέπουμε φανατικά φέτος

Ειδήσεις
11/09/2026 - 20:35

Καιρός: Βροχές και καταιγίδες το Σαββατοκύριακο - Πτώση της θερμοκρασίας από την Κυριακή

Ειδήσεις
11/09/2026 - 20:20

ΑΑΔΕ: Φορολογικός έλεγχος στο ιατρείο στο Κολωνάκι μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Magazino
11/09/2026 - 20:15

Πώς να μιλήσουμε στα παιδιά για τις ειδήσεις που φοβίζουν: Τα μαθήματα μετά την 11η Σεπτεμβρίου

Χρηματιστήρια
11/09/2026 - 20:04

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές μετά την αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου

Πολιτική
11/09/2026 - 19:55

ΥΠΕΞ: Καταδικάζει τις επιθέσεις των Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας

Ειδήσεις
11/09/2026 - 19:38

ΗΠΑ: Στο Κογκρέσο αναμένεται να κατατεθεί νομοσχέδιο για δασμούς 100% στους αγοραστές ρωσικής ενέργειας

Πολιτική
11/09/2026 - 19:18

ΠΑΣΟΚ κατά Μαρινάκη: Οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι δεν εκφράζουν προσωπικές απόψεις

Ειδήσεις
11/09/2026 - 19:00

BRICS: «Μέτωπο» Ιράν και Ρωσίας ενάντια στις δυτικές κυρώσεις

Ειδήσεις
11/09/2026 - 18:32

Πυρκαγιά στην Αιτωλοακαρνανία - Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής στο σημείο

Ειδήσεις
11/09/2026 - 18:29

Αποχωρεί ο Οδ. Ζώρας από Πρύτανης του Μη Κρατικού Πανεπιστημίου Keele Greece

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
11/09/2026 - 18:14

Σε προχωρημένες συζητήσεις για την αγορά της NOVA ο Γιάννης Αλαφούζος

Ανακοινώσεις
11/09/2026 - 18:03

Safe Bulkers: Από 14/9 σε διαπραγμάτευση 12 εκατ. μετοχές από το placement

Ειδήσεις
11/09/2026 - 17:56

Τραμπ για 11η Σεπτεμβρίου: Οι ΗΠΑ δε θα ξεχάσουν ποτέ - Για αυτό πολεμάμε σήμερα

Σχόλια Αγοράς
11/09/2026 - 17:47

Χρηματιστήριο: Όγδοη εβδομάδα ανόδου με νέα ρεκόρ και «οδηγό» τις τράπεζες

Ειδήσεις
11/09/2026 - 17:42

Κάλας: «Στάση αρχών» η απαγόρευση εμπορικών συναλλαγών με τους παράνομους ισραηλινούς εποικισμούς

Πολιτική
11/09/2026 - 17:29

Ο Μαρινάκης αδειάζει… Μαρινάκη για το δίμηνο επίδομα ανεργίας – Το ΠΑΣΟΚ επιμένει στην επίθεση

Ειδήσεις
11/09/2026 - 17:27

Προειδοποίηση Ρωσίας προς τη Λιθουανία: «Θα βρεθεί στο στόχαστρο» αν φιλοξενήσει πυρηνικά

Ειδήσεις
11/09/2026 - 17:09

New York Times: Οι Χούθι κατέλαβαν στρατηγικής σημασίας νησί στην Ερυθρά Θάλασσα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ