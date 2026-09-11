Wall Street: «Ανάσα» μετά το τετραήμερο πτωτικό σερί - Στο 85,6% οι πιθανότητες αύξησης επιτοκίων από τη Fed

Στη Wall Street, οι αμερικανικές μετοχές σημείωσαν άνοδο την Παρασκευή (11/9), καθώς οι επενδυτές επιχείρησαν να ανακάμψουν από τέσσερις συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις, ενώ οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν. Οι επενδυτές έδειξαν επίσης να μην επηρεάζονται από τις αυξανόμενες προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, μετά τα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό.

Σε αυτό το φόντο λοιπόν, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με άνοδο περίπου 1% στις 52,577.94 μονάδες. Την ίδια ώρα, ο ευρύτερος δείκτης της αγοράς S&P 500 ενισχύθηκε 0,85% στις 7,655.00 μονάδες, ενώ με κέρδη έκλεισε και ο τεχνολογικός Nasdaq ενισχυόμενος κατά 0,96% στις 26,333.04 μονάδες.

Να σημειωθεί ότι οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες είχαν καταγράψει απώλειες για τέσσερις συνεχόμενες συνεδριάσεις. Για τον Dow Jones, ήταν το μεγαλύτερο σε διάρκεια πτωτικό σερί από τα τέλη Απριλίου.

Παράλληλα, οι τιμές του αργού πετρελαίου υποχώρησαν, περιορίζοντας μέρος των ισχυρών κερδών που κατέγραψαν αυτή την εβδομάδα λόγω της κλιμάκωσης των εντάσεων στη Μέση Ανατολή. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού (West Texas Intermediate) υποχώρησαν κατά 1,94%, κλείνοντας στα 100,47 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent σημείωσαν επίσης πτώση 2,58% στα 104,85 δολάρια το βαρέλι.

Παρά την υποχώρηση της Παρασκευής, αξίζει να σημειωθεί ότι το WTI ενισχύθηκε σχεδόν 10% σε εβδομαδιαία βάση, ενώ το Brent σημείωσε άνοδο 8,6%. Παράλληλα, τα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ δείχνουν ότι οι υψηλότερες τιμές της ενέργειας ασκούν ανοδικές πιέσεις στις τιμές των καταναλωτικών αγαθών.

Ειδικότερα, ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) αυξήθηκε κατά 0,4% τον Αύγουστο σε μηνιαία βάση και κατά 3,4% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Dow Jones. Ο δομικός δείκτης τιμών καταναλωτή, ο οποίος εξαιρεί τις τιμές της ενέργειας και των τροφίμων, αυξήθηκε κατά 0,3% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ελαφρώς περισσότερο από τις προβλέψεις.

Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων παρέμειναν ως επί το πλείστον σταθερές μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων, αν και η απόδοση του 2ετούς αμερικανικού ομολόγου άγγιξε το υψηλότερο επίπεδό της από τον Ιούλιο του 2024, αντανακλώντας τις αυξανόμενες προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, το εργαλείο FedWatch της CME Group δείχνει πιθανότητα 85,6% για αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης την επόμενη εβδομάδα.

«Η συζήτηση έχει μετατοπιστεί γρήγορα από το ερώτημα αν η Fed θα προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων στο σημαντικότερο ερώτημα του πόσες αυξήσεις θα απαιτηθούν τελικά σε αυτόν τον κύκλο», δήλωσε η Σίμα Σαχ, επικεφαλής παγκόσμιας στρατηγικής στην Principal Asset Management.

«Δεν αναμένουμε από τη Fed να προχωρήσει σε μία και μοναδική αύξηση. Αυτό δεν αφορά πλέον απλώς μια λεπτομερή ρύθμιση της οικονομίας. Μετά από μισή δεκαετία πληθωρισμού που βρίσκεται πάνω από τον στόχο, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής είναι πιθανό να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι θα χρειαστούν περισσότερες από μία αυξήσεις για να αποκατασταθεί εκ νέου η σταθερότητα των τιμών».

Κλείνοντας, όσον αφορά τα πολύτιμα μέταλλα, ο χρυσός υποχώρησε ελαφρώς κατά 0,35% στις 4,390.55 μονάδες.