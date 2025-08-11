Πληθωρισμός και στρατιωτική κόπωση φέρνουν τη ρωσική οικονομία στα όριά της

Καθώς ο χειμώνας πλησιάζει, η ρωσική οικονομία βρίσκεται σε μια δύσκολη κατάσταση. Οι χρηματοδοτικές αποθέματα της χώρας εξαντλούνται, τα έσοδα από την ενέργεια μειώνονται, και οι ελλείψεις σε εργατικό δυναμικό και εισαγόμενη τεχνολογία γίνονται όλο και πιο έντονες. Η οικονομία δεν καταρρέει, αλλά βρίσκεται σε στασιμότητα και πλήττεται από υψηλό πληθωρισμό, γεγονός που προμηνύει μια δύσκολη πορεία για την Ρωσία.

Ο πληθωρισμός και η υψηλή τιμή των δανείων

Σύμφωνα με το Project Syndicate, το ποσοστό πληθωρισμού στην Ρωσία κυμαίνεται γύρω από το 10% και το πρώτο εξάμηνο του 2025 φαίνεται να επιβεβαιώνει αυτή τη σταθερή πορεία. Μάλιστα, οι εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό το επόμενο έτος φτάνουν το 13%. Εν τω μεταξύ, η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας προχώρησε σε μείωση του υψηλού επιτοκίου από το 20% στο 18%, κάτι που ενδέχεται να προκαλέσει μια περαιτέρω πίεση στην ανάπτυξη και να δημιουργήσει πιστωτική κρίση.

Στασιμότητα στην οικονομική ανάπτυξη

Παρά τα αρχικά θετικά αποτελέσματα της ρωσικής οικονομίας το 2023 και 2024, η ανάπτυξη έπεσε φέτος στο 1,4%, με την κυβέρνηση να αναγνωρίζει πλέον την ύπαρξη στασιμοπληθωρισμού. Οι κυριότεροι λόγοι για την οικονομική πτώση είναι η αδυναμία πρόσβασης σε διεθνείς χρηματοδοτήσεις, η μείωση των εσόδων από τις εξαγωγές ενέργειας και οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν από τη Δύση.

Η οικονομική κρίση: Η έλλειψη στρατηγικών επιλογών

Η Ρωσία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εξαγωγές ενέργειας για τα έσοδά της. Ωστόσο, λόγω των κυρώσεων, οι εξαγωγές έχουν μειωθεί κατά 27%, ενώ οι τιμές του πετρελαίου που διαπραγματεύεται η Ρωσία βρίσκονται πλέον κάτω από τις προβλέψεις της κυβέρνησης. Η Ρωσία αντιμετωπίζει επίσης τον κίνδυνο να εξαντλήσει τα οικονομικά της αποθέματα, καθώς το Εθνικό Ταμείο Πλούτου της χώρας έχει πέσει από τα 135 δισεκατομμύρια δολάρια τον Ιανουάριο του 2022, στα 35 δισεκατομμύρια τον Μάιο του 2025.

Ο στρατιωτικός προϋπολογισμός και η κόπωση του πολέμου

Η Ρωσία συνεχίζει να δαπανά το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού της για τη χρηματοδότηση του πολέμου στην Ουκρανία. Φέτος, το 37% του προϋπολογισμού, ή περίπου 195 δισεκατομμύρια δολάρια, διατίθεται για την εθνική άμυνα και ασφάλεια. Ωστόσο, η κυβέρνηση προγραμματίζει μείωση των στρατιωτικών δαπανών το 2026, κάτι που ενδέχεται να προκαλέσει ανησυχία καθώς η μείωση των στρατιωτικών δαπανών σε καιρό πολέμου ιστορικά οδήγησε σε ήττες, όπως συνέβη με τη Συνομοσπονδία στον Αμερικανικό Εμφύλιο Πόλεμο και τη Γερμανία στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Κοινωνικές αλλαγές και η απώλεια εμπιστοσύνης

Εκτός από την οικονομική κρίση, η Ρωσία φαίνεται να βυθίζεται και σε μια κρίση εμπιστοσύνης. Η χώρα έχει πέσει στην 154η θέση στον Δείκτη Αντίληψης Διαφθοράς της Διεθνούς Διαφάνειας, ενώ κορυφαίοι αξιωματούχοι της χώρας, όπως υπουργοί και διευθυντικά στελέχη στον τομέα της ενέργειας, έχουν εμπλακεί σε σκάνδαλα διαφθοράς, ακόμη και με δραματικές συνέπειες για τους ίδιους, όπως αυτοκτονίες και συλλήψεις. Αυτές οι εξελίξεις υπογραμμίζουν την αυξανόμενη αβεβαιότητα στην πολιτική και οικονομική σκηνή της χώρας.

Έλλειψη εργατικού δυναμικού: Η μαζική διαρροή επιστημόνων και νέων εργατών

Η έλλειψη εξειδικευμένων εργαζομένων είναι μια ακόμη πρόκληση για την ρωσική οικονομία. Παρά το χαμηλό ποσοστό ανεργίας, η Ρωσία αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό λόγω της φυγής πάνω από ενός εκατομμυρίου Ρώσων, κυρίως νέων και μορφωμένων ανδρών, από τη χώρα μετά την κήρυξη του πολέμου. Αυτή η φυγή δεν φαίνεται να υποχωρεί, ενώ οι περιορισμοί στην εισαγωγή τεχνολογίας δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερο την παραγωγή και την ανάπτυξη.

Στο Όριο της χρηματοπιστωτικής κρίσης

Η Ρωσία βρίσκεται μπροστά σε έναν άμεσο κίνδυνο χρηματοπιστωτικής κρίσης, η οποία θα μπορούσε να επιδεινώσει τη στρατιωτική της προσπάθεια. Παρά τις οικονομικές δυσκολίες, ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν φαίνεται να είναι έτοιμος να αναζητήσει ειρήνη. Ωστόσο, οι πιέσεις από το οικονομικό μέτωπο αρχίζουν να κλείνουν σιγά-σιγά τις επιλογές του, οδηγώντας τη χώρα σε μια επικίνδυνη πορεία αβεβαιότητας.