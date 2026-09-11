Προειδοποίηση Ρωσίας προς τη Λιθουανία: «Θα βρεθεί στο στόχαστρο» αν φιλοξενήσει πυρηνικά

Το έδαφος της Λιθουανίας ενδέχεται να «βρεθεί στο στόχαστρο» του ρωσικού πυρηνικού οπλοστασίου, εάν το Βίλνιους αποφασίσει να φιλοξενήσει τέτοια όπλα, δήλωσε την Παρασκευή (11/9) ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Σύμφωνα με το Reuters, το RIA επικαλέστηκε τον Πεσκόφ να δηλώνει: «Και εάν υπάρχουν πυρηνικά όπλα στο έδαφος που στοχεύουν εναντίον μας, τότε το έδαφος αυτής της χώρας θα βρεθεί επίσης στο στόχαστρο των πυρηνικών μας όπλων».

Νωρίτερα φέτος, η Λιθουανία είχε δηλώσει ότι θα προχωρήσει στην άρση της συνταγματικής απαγόρευσης για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων έως το τέλος του έτους.

Ωστόσο, Λιθουανοί αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν υπάρχουν σχέδια για τη φιλοξενία τέτοιων όπλων στο λιθουανικό έδαφος.