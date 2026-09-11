ΗΠΑ: Στο Κογκρέσο αναμένεται να κατατεθεί νομοσχέδιο για δασμούς 100% στους αγοραστές ρωσικής ενέργειας

Νομοσχέδιο που προβλέπει την επιβολή νέων κυρώσεων στη Ρωσία αναμένεται να τεθεί σε ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ την επόμενη εβδομάδα.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Bloomberg, η νομοθετική πρόταση έχει ήδη εγκριθεί από τη Γερουσία τον περασμένο μήνα με συντριπτική πλειοψηφία. Το νομοσχέδιο, το οποίο είχε συντάξει ο εκλιπών γερουσιαστής της Νότιας Καρολίνας Λίντσεϊ Γκρέιαμ, ένθερμος υποστηρικτής της Ουκρανίας, θα έδινε στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, την εξουσία να επιβάλει δασμούς ύψους 100% στις πέντε μεγαλύτερες χώρες που αγοράζουν ρωσικό αργό πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Παράλληλα, οι δασμοί θα μπορούσαν να επιβληθούν και στις πέντε σημαντικότερες χώρες που βοηθούν τη Ρωσία να παρακάμπτει τις κυρώσεις στον ενεργειακό τομέα.

Επισημαίνεται ότι η Κίνα, η Ινδία και η Τουρκία συγκαταλέγονται στους μεγαλύτερους αγοραστές ρωσικών πετρελαϊκών προϊόντων.

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Bloomberg, το νομοσχέδιο αναμένεται να εξεταστεί με διαδικασία που προβλέπει την έγκρισή του με απλή πλειοψηφία.

Η νομοθετική πρόταση, ωστόσο, είχε βρεθεί αντιμέτωπη με αυξανόμενες αντιδράσεις στη Βουλή των Αντιπροσώπων, κυρίως λόγω ανησυχιών ότι θα διεύρυνε τις εξουσίες του Ντόναλντ Τραμπ όσον αφορά την επιβολή δασμών, ενώ παράλληλα θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα άνοδο των τιμών του πετρελαίου.

Παρά τις αντιδράσεις, η ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων αποφάσισε τελικά να προωθήσει το νομοσχέδιο προς ψήφιση. Η πρόταση διαθέτει διακομματική υποστήριξη, ενώ έχει και τη στήριξη του Λευκού Οίκου.