BRICS: «Μέτωπο» Ιράν και Ρωσίας ενάντια στις δυτικές κυρώσεις

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, και ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, επέκριναν την Παρασκευή (11/9) τις δυτικές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στις οικονομίες των χωρών τους και κάλεσαν τις χώρες του Παγκόσμιου Νότου να ενισχύσουν τις εμπορικές τους σχέσεις, μιλώντας στο Επιχειρηματικό Φόρουμ των BRICS.

«Οι BRICS πρέπει να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον στο οποίο καμία χώρα δε θα μπορεί να διαταράξει το νόμιμο εμπόριο μιας άλλης χώρας, μονοπωλώντας ένα χρηματοπιστωτικό μέσο ή μια τεχνολογία», δήλωσε ο Πεζεσκιάν στο Νέο Δελχί. Σε αυτή την κατεύθυνση, κάλεσε το μπλοκ, το οποίο επιδιώκει να ενισχύσει την επιρροή του Παγκόσμιου Νότου, να διευρύνει τη χρήση των εθνικών νομισμάτων στις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των χωρών-μελών.

Όπως μεταδίδει το CNBC, ηπίεση προς το Ιράν έχει εισέλθει σε μια «επικίνδυνη φάση», καθώς από τις κυρώσεις έχει περάσει στη στρατιωτική επιθετικότητα από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, δήλωσε ο Πεζεσκιάν, προσθέτοντας ότι οι επιπτώσεις του πολέμου εναντίον της Τεχεράνης γίνονται αισθητές και πέρα από τα σύνορά της, επηρεάζοντας την περιφερειακή και παγκόσμια σταθερότητα.

Οι συγκρούσεις έχουν επίσης διαταράξει τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας και έχουν οδηγήσει σε απότομη αύξηση των τιμών των καυσίμων.

Οι τιμές του ντίζελ στις ΗΠΑ ξεπέρασαν την Παρασκευή για πρώτη φορά τα 6 δολάρια ανά γαλόνι, καθώς οι διαταραχές στην προσφορά καυσίμων που προκλήθηκαν από τους πολέμους στην Ουκρανία και το Ιράν αύξησαν το κόστος των μεταφορών σε ολόκληρη την οικονομία.

Από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, οι παγκόσμιες τιμές ενέργειας έχουν εκτιναχθεί, καθώς η σύγκρουση έχει προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ.

«Η επισιτιστική και ενεργειακή ασφάλεια αποτελούν δύο θεμελιώδεις πυλώνες της οικονομικής ασφάλειας», δήλωσε την Παρασκευή ο Ιρανός ηγέτης, προσθέτοντας ότι η χώρα του, διαθέτοντας τεράστια ενεργειακά αποθέματα, είναι έτοιμη να αποτελέσει στρατηγικό εταίρο.

Από την πλευρά της, η Ρωσία, -ένας ακόμη σημαντικός παραγωγός ενέργειας-, βρίσκεται επίσης αντιμέτωπη με εκτεταμένες δυτικές κυρώσεις λόγω του πολέμου που διεξάγει εναντίον της Ουκρανίας. Υπενθυμίζεται ότι η Μόσχα επανέλαβε τις αεροπορικές επιθέσεις εναντίον μεγάλων ουκρανικών πόλεων, έπειτα από μια σύντομη παύση λόγω της επίσκεψης Αμερικανών διαπραγματευτών για την ειρήνη το Σαββατοκύριακο.

«Καλές οι πιθανότητες» για κοινή δήλωση των BRICS σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν

Παρά τη διαβεβαίωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, την Τετάρτη ότι μια ταχεία επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για την πλήρη αποκατάσταση των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων μεταξύ των χωρών, ο Πούτιν επέκρινε έντονα τη Δύση για τις πιέσεις που ασκεί στη Μόσχα.

«Περισσότερες από 30.000 κυρώσεις έχουν επιβληθεί στη Ρωσία, αριθμός διπλάσιος από το σύνολο των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί σε όλες τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου μαζί», δήλωσε ο Πούτιν στο Επιχειρηματικό Φόρουμ των BRICS.

Ειδικότερα, ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι χώρες «που αντιμετωπίζουν βιομηχανική παρακμή και δημοσιονομικό έλλειμμα» προσπαθούν να προστατεύσουν το «ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα» επιβάλλοντας κυρώσεις στη Ρωσία και το Ιράν.

Ο Πούτιν υποστήριξε επίσης ότι κατά την τελευταία πενταετία, περισσότερο από το 40% της πρόσθετης παγκόσμιας αύξησης του ΑΕΠ προήλθε από τις χώρες των BRICS, ενώ οι χώρες της G7 αντιπροσώπευαν μόλις το 29%.

Οι BRICS παρέχουν μια «ανθεκτική και βιώσιμη πλατφόρμα για την παγκόσμια ανάπτυξη», δήλωσε ο Πούτιν, προσθέτοντας ότι η Μόσχα επιθυμεί να προωθήσει «ελπιδοφόρες πρωτοβουλίες» στους τομείς του τουρισμού, του εμπορίου και των επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα από τον Παγκόσμιο Νότο.