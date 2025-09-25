ΗΠΑ: Ανάπτυξη 3,8% στο β' τρίμηνο – Υποχωρούν οι αιτήσεις ανεργίας

Οι νέες αιτήσεις ανεργίας υποχώρησαν απροσδόκητα, ενώ το ΑΕΠ του β' τριμήνου αναθεωρήθηκε ανοδικά στο 3,8%, αποτυπώνοντας την ανθεκτικότητα της αμερικανικής οικονομίας. Τα στοιχεία δίνουν ανάσα στη Federal Reserve, καθώς η αγορά εργασίας και η καταναλωτική δαπάνη δείχνουν να αντιστέκονται στις πιέσεις επιβράδυνσης.

Οι αρχικές αιτήσεις για επίδομα ανεργίας ήταν σημαντικά χαμηλότερες από τις προσδοκίες την περασμένη εβδομάδα, βοηθώντας στο να μετριαστούν οι ανησυχίες στη Federal Reserve και αλλού ότι η αγορά εργασίας κινδυνεύει.

Οι αρχικές αιτήσεις για την εβδομάδα που έληξε στις 20 Σεπτεμβρίου ανήλθαν σε εποχικά προσαρμοσμένο αριθμό 218.000, μειωμένες κατά 14.000 σε σύγκριση με το αναθεωρημένο προς τα πάνω νούμερο της προηγούμενης εβδομάδας, και σημαντικά χαμηλότερες από την εκτίμηση του Dow Jones που ήταν 235.000, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας την Πέμπτη.

Οι συνεχιζόμενες αιτήσεις, οι οποίες παρουσιάζουν στοιχεία με μια εβδομάδα καθυστέρηση, ήταν σχεδόν αμετάβλητες, μειωμένες κατά 2.000 στις 1.926.000.

Η ανακοίνωση έρχεται μόλις μία εβδομάδα μετά την απόφαση της Federal Reserve να μειώσει το βασικό επιτόκιο δανεισμού κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας, στο εύρος 4%-4,25%.

Στη δήλωση που εκδόθηκε μετά τη συνεδρίαση της 17ης Σεπτεμβρίου, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοιχτής Αγοράς (FOMC) ανέφερε ότι ένας από τους λόγους για τη χαλάρωση – η πρώτη το 2026 – ήταν ότι «οι καθοδικοί κίνδυνοι για την απασχόληση έχουν αυξηθεί». Πράγματι, η αύξηση των θέσεων εργασίας εκτός γεωργικού τομέα έχει επιβραδυνθεί σημαντικά και το επίπεδο των ανοιχτών θέσεων εργασίας βρίσκεται σε πολυετές χαμηλό.

Ωστόσο, τα στοιχεία για τις αιτήσεις δείχνουν – παρά την προσωρινή αύξηση νωρίτερα μέσα στον μήνα – ότι οι εταιρείες εξακολουθούν να διστάζουν να απολύσουν εργαζομένους, ακόμη κι αν η προσέλκυση νέου προσωπικού έχει μειωθεί σημαντικά.

Τα στοιχεία των αιτήσεων μπορεί να παρουσιάζουν διακυμάνσεις, με το Τέξας να εμφανίζει μεγάλες αυξομειώσεις τις τελευταίες εβδομάδες. Η συγκεκριμένη πολιτεία κατέγραψε μείωση σχεδόν 7.000 αιτήσεων την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με τα μη προσαρμοσμένα στοιχεία.

Παρά την αυξανόμενη ανησυχία ότι η οικονομία μπορεί να επιβραδυνθεί προς το τέλος του έτους, τα οικονομικά στοιχεία παραμένουν σχετικά ισχυρά, και άλλες αναφορές την Πέμπτη επιβεβαίωσαν την υποκείμενη ανθεκτικότητα.

Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ), ο ευρύτερος δείκτης οικονομικής ανάπτυξης, παρουσίασε αύξηση 3,8% το δεύτερο τρίμηνο, σύμφωνα με την τρίτη και τελευταία εκτίμηση που δημοσίευσε την Πέμπτη το Υπουργείο Εμπορίου. Η αναφορά περιλάμβανε μια ασυνήθιστα μεγάλη ανοδική αναθεώρηση κατά μισή ποσοστιαία μονάδα, την οποία το Γραφείο Οικονομικής Ανάλυσης απέδωσε σε αναθεώρηση των δαπανών των καταναλωτών.

Οι προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες, που αντιπροσωπεύουν περίπου τα δύο τρίτα της οικονομίας των 30 τρισεκατομμυρίων δολαρίων των ΗΠΑ, αυξήθηκαν κατά 2,5% – σημαντικά πάνω από το 1,6% της δεύτερης εκτίμησης και πολύ καλύτερα από το 0,6% του πρώτου τριμήνου.