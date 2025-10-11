Τραμπ: Απειλεί την Κίνα για τις σπάνιες γαίες, με περιορισμούς στις εξαγωγές ανταλλακτικών Boeing

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να επιβάλουν περιορισμούς στις εξαγωγές ανταλλακτικών αεροσκαφών της Boeing (BA.N) ως μέρος της απάντησης της Ουάσινγκτον στους κινέζικους περιορισμούς στις εξαγωγές σπάνιων γαιών, δήλωσε την Παρασκευή ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ έχει χρησιμοποιήσει συχνά τη Boeing στις επιθετικές προσπάθειές του να αναμορφώσει το παγκόσμιο εμπόριο από την ανάληψη της προεδρίας τον Ιανουάριο. Κατά τις συγκρούσεις με την Κίνα για το εμπόριο, τον Απρίλιο το Πεκίνο διέταξε τις κινεζικές αεροπορικές εταιρείες να σταματήσουν προσωρινά τις παραδόσεις νέων αεροσκαφών Boeing. Παράλληλα, η εταιρεία έχει εξασφαλίσει αρκετές μεγάλες πωλήσεις από ξένες αεροπορικές εταιρείες μετά από επισκέψεις του Τραμπ.

«Έχουμε πολλά πράγματα, και ένα μεγάλο είναι τα αεροπλάνα. Έχουν πολλά Boeing και χρειάζονται ανταλλακτικά και πολλά άλλα», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, όταν τον ρώτησαν σε ποια προϊόντα θα μπορούσαν οι ΗΠΑ να επιβάλουν περιορισμούς εξαγωγών.

Η Boeing βρίσκεται σε συνομιλίες για την πώληση έως και 500 αεροσκαφών στην Κίνα, ανέφερε τον Αύγουστο το Bloomberg. Θα ήταν η πρώτη μεγάλη κινεζική παραγγελία για την αμερικανική εταιρεία από την πρώτη θητεία του Τραμπ.

Ακόμη και αν η συμφωνία αυτή δεν προχωρήσει, η οικονομική επίπτωση στη Boeing πιθανότατα θα είναι μικρή, σύμφωνα με τον Scott Hamilton, αναλυτή αεροδιαστημικής της Leeham Co. «Είναι σαν γυαλόχαρτο για τη Boeing», ανέφερε. Ιστορικά, η Κίνα αποτελούσε μέχρι και το 25% του βιβλίου παραγγελιών της Boeing, αλλά σήμερα αντιπροσωπεύει λιγότερο από 5%.

Οι κινεζικές αεροπορικές εταιρείες έχουν παραγγελίες για τουλάχιστον 222 αεροσκάφη Boeing, σύμφωνα με την Cirium, εταιρεία ανάλυσης αεροπορικής αγοράς. Η χώρα διαθέτει 1.855 αεροσκάφη Boeing σε υπηρεσία, η συντριπτική πλειονότητα των οποίων είναι το δημοφιλές 737, αεροσκάφος μονής διαδρόμου.

Ένα μπλοκάρισμα ανταλλακτικών ή εξαγωγών θα επηρεάσει επίσης την CFM International, κοινοπραξία της GE Aerospace και της γαλλικής Safran, που κατασκευάζει τους κινητήρες LEAP που χρησιμοποιούνται στο Boeing 737 MAX. Η GE κατασκευάζει επίσης κινητήρες για τα μεγαλύτερα αεροσκάφη 777 και 787, που η Κίνα έχει παραγγείλει.

Ο ευρωπαϊκός ανταγωνιστής της Boeing, η Airbus, έχει μόνο 185 παραγγελίες από κινεζικούς πελάτες, σύμφωνα με την Cirium. Η Airbus διαθέτει εργοστάσιο στην Τιαντζίν, που παράγει περίπου τέσσερα αεροσκάφη A320 μονής διαδρόμου το μήνα. Η Κίνα προσπαθεί να αναπτύξει τη δική της βιομηχανία εμπορικών αεροσκαφών, κυρίως με το COMAC C919, ανταγωνιστή των A320 και 737. Οι κινεζικοί πελάτες έχουν παραγγείλει 365 αεροσκάφη εγχώριας κατασκευής, σύμφωνα με την Cirium.

Οι αμερικανικοί περιορισμοί εξαγωγών σε δυτικά μέρη για το C919 έχουν σημαντικά επιβραδύνει την παραγωγή του συγκεκριμένου αεροσκάφους. Μέχρι τον Σεπτέμβριο, η COMAC είχε παραδώσει μόνο πέντε από τα 32 αεροσκάφη που αναμένονταν από κινεζικούς πελάτες μέσα στο έτος.