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Deutsche Bank: Η παρεμβατική πολιτική Τραμπ απειλεί την ανεξαρτησία της Fed
Ειδήσεις
10:09 - 18 Οκτ 2025

Deutsche Bank: Η παρεμβατική πολιτική Τραμπ απειλεί την ανεξαρτησία της Fed

Reporter.gr Newsroom
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Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ ενδέχεται να αντιμετωπίσει σοβαρή απώλεια ανεξαρτησίας στη χάραξη της νομισματικής πολιτικής, προειδοποιούν οι αναλυτές της Deutsche Bank, καθώς οι επαναλαμβανόμενες επιθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ κατά της Fed αυξάνουν την πολιτική πίεση προς την κεντρική τράπεζα.

Σύμφωνα με έρευνα της Deutsche Bank, στην οποία συμμετείχαν 62 επενδυτές κυρίως από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη, το 41% των συμμετεχόντων θεωρούν «κάπως πιθανή» την αποδυνάμωση της ανεξαρτησίας της Federal Reserve, ενώ το 21% την θεωρούν «πολύ πιθανή».

Εάν η Fed χάσει την ανεξαρτησία της, οι επενδυτές προβλέπουν μείωση των επιτοκίων, αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας, σταθερή ανεργία, αύξηση του πυρήνα του πληθωρισμού και άνοδο του δείκτη S&P 500. Ταυτόχρονα, εκτιμούν ότι η απόδοση του 10ετούς κρατικού ομολόγου, η οποία συνήθως κινείται αντίστροφα από την τιμή του, θα αυξηθεί ελαφρώς.

«Αυτό το σενάριο δημιουργεί μια ανταλλαγή μεταξύ ανάπτυξης και σταθερότητας — με πιο ισχυρή ανάπτυξη και υψηλότερες μετοχές, αλλά και αυξημένο πληθωρισμό και υψηλότερες αποδόσεις», σημειώνουν οι αναλυτές της Deutsche Bank. «Ωστόσο, σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες θεωρούν την ανεξαρτησία της Fed ως κρίσιμη για την επίτευξη υγιών οικονομικών αποτελεσμάτων».

Η έρευνα δείχνει ότι, εάν η Fed χάσει την ανεξαρτησία της, αυτό θα αντικατοπτριζόταν στις αγορές μέσω αύξησης της τιμής του χρυσού, απότομης κλίσης των καμπυλών αποδόσεων, υψηλότερων προσδοκιών πληθωρισμού και αποδυνάμωσης του δολαρίου.

Ωστόσο, οι επενδυτές εκτιμούν ότι άλλοι παράγοντες, όπως οι αλλαγές στις οικονομικές συνθήκες ή στη σύνθεση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτών Αγορών (FOMC), που καθορίζει τα επιτόκια, θα μπορούσαν να επηρεάσουν περισσότερο τη μελλοντική πολιτική της Fed από την πολιτική πίεση.

Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει επανειλημμένα ζητήσει από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα να προχωρήσει σε επιθετικές μειώσεις επιτοκίων, προκειμένου να ενισχυθεί η ανάπτυξη. Από την πλευρά της, η Fed μείωσε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο, για πρώτη φορά από το 2024, λόγω της επιβράδυνσης στην αγορά εργασίας και της οικονομικής αβεβαιότητας.

Παρότι η Fed διατήρησε τα επιτόκια σταθερά για το μεγαλύτερο μέρος του έτους, αναγνωρίζοντας την αβεβαιότητα του οικονομικού περιβάλλοντος, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η μείωση ήταν αναγκαία για να στηρίξει την οικονομία. Παρά τις ενέργειες αυτές, η προοπτική για το υπόλοιπο του έτους παραμένει αβέβαιη, καθώς ορισμένα στελέχη της Fed εκφράζουν αμφιβολίες για την επίμονη πορεία του πληθωρισμού.

Οι αγορές θεωρούν σχεδόν βέβαιο ότι η Fed θα προχωρήσει σε νέα μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στις 28–29 Οκτωβρίου, με μία ακόμη πιθανή μείωση τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία του εργαλείου FedWatch της CME.

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