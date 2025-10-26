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PKK: Ανακοινώνει απόσυρση των δυνάμεών του από την Τουρκία στο βόρειο Ιράκ
Ειδήσεις
11:33 - 26 Οκτ 2025

PKK: Ανακοινώνει απόσυρση των δυνάμεών του από την Τουρκία στο βόρειο Ιράκ

Reporter.gr Newsroom
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Η κουρδική οργάνωση Εργατικό Κόμμα Κουρδιστάν (PKK) ανακοίνωσε σήμερα ότι ξεκινά την πλήρη απόσυρση των δυνάμεών της από το έδαφος της Τουρκίας προς το βόρειο Ιράκ, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης διαδικασίας ειρήνευσης με την Άγκυρα.

Σύμφωνα με το κουρδικό πρακτορείο ειδήσεων Firat, η οργάνωση έκανε γνωστό ότι «θέτει σε εφαρμογή την απόσυρση όλων των δυνάμεών της από το εσωτερικό της Τουρκίας», προσθέτοντας πως ήδη 25 μαχητές, άνδρες και γυναίκες, έχουν μετακινηθεί προς τις βάσεις του PKK στο βόρειο Ιράκ.

Το PKK, το οποίο για δεκαετίες βρίσκεται σε ένοπλη αντιπαράθεση με το τουρκικό κράτος, τόνισε ότι η απόφαση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική ειρηνικής μετάβασης και κάλεσε την Τουρκία να προχωρήσει σε συγκεκριμένα βήματα.

«Τα νομικά και πολιτικά μέτρα που απαιτούνται από τη διαδικασία και οι νόμοι που είναι αναγκαίοι για τη συμμετοχή των αγωνιστών μας στη δημοκρατική πολιτική ζωή πρέπει να προωθηθούν χωρίς καθυστέρηση», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της οργάνωσης.

Η ηγεσία του PKK υπογραμμίζει ότι η κίνηση αυτή αποσκοπεί στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και στη συνέχιση της ειρηνευτικής διαδικασίας, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει «εδώ και σχεδόν έναν χρόνο».

Αναλυτές εκτιμούν ότι η απόφαση του PKK αποτελεί σημαντική ένδειξη πρόθεσης αποκλιμάκωσης, αν και απομένει να φανεί εάν και πώς θα ανταποκριθεί η τουρκική κυβέρνηση. Η Άγκυρα έχει στο παρελθόν θέσει ως προϋπόθεση για κάθε διάλογο την πλήρη εγκατάλειψη των όπλων από την οργάνωση και τη διάλυσή της.

Η αποχώρηση των δυνάμεων του PKK από την Τουρκία, εφόσον ολοκληρωθεί, θα μπορούσε να αποτελέσει κομβικό σημείο για την επανεκκίνηση των συνομιλιών που είχαν διακοπεί το 2015, έπειτα από χρόνια συγκρούσεων και επιθέσεων εκατέρωθεν.

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