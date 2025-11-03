Ένας χρόνος από την εκλογή Τραμπ: Χρονιά-roller coaster για τις αγορές - Δολάριο, χρυσός και crypto σε νέα εποχή

Ένα χρόνο μετά την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ ως προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, οι παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές κλήθηκαν να διαχειριστούν πολιτικές ανατροπές, πρωτοφανή αβεβαιότητα και έντονη μεταβλητότητα, με μετοχές, χρυσό και κρυπτονομίσματα να καταγράφουν ιστορικά υψηλά.

Όπως αναφέρει το Reuters, μετά τη νίκη του Τραμπ επί της Δημοκρατικής αντιπάλου του, Καμάλα Χάρις, στις 5 Νοεμβρίου 2024, το δολάριο εκτινάχθηκε, μαζί με τις μετοχές και το bitcoin, ενώ οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων αυξήθηκαν, καθώς οι επενδυτές προεξόφλησαν μεγαλύτερη πίεση στα δημόσια οικονομικά των ΗΠΑ.

Έκτοτε, η αμερικανική κυβέρνηση έχει συνάψει εμπορικές συμφωνίες, αλλά έχει επίσης ανατρέψει τις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες και δεκαετίες μεταπολεμικής διεθνούς διπλωματίας.

Οι επενδυτές μαθαίνουν να κινούνται μέσα στην απρόβλεπτη αυτή πραγματικότητα, έχοντας βρει και τρόπους να εκμεταλλεύονται την τάση του Τραμπ να εκτοξεύει απειλές και στη συνέχεια να κάνει πίσω. Η λεγόμενη στρατηγική «TACO trade», από το «Trump Always Chickens Out» («ο Τραμπ πάντα τα μαζεύει στο τέλος»), έχει γίνει πλέον γνωστό φαινόμενο στις αγορές.

Το δολάριο, ο χρυσός και το bitcoin

Το δολάριο αποτελεί τον πιο χαρακτηριστικό καθρέφτη της παγκόσμιας αντίδρασης στην απρόβλεπτη πολιτική του Τραμπ. Αμέσως μετά τις εκλογές σημείωσε άλμα, καθώς οι επενδυτές πόνταραν σε μια εκρηκτική αύξηση των δημοσίων δαπανών που θα τόνωνε την οικονομία. Έκτοτε, ωστόσο, έχει χάσει περίπου 4% της αξίας του.

Οι δασμοί του Τραμπ και η αβεβαιότητα για τις επιπτώσεις τους ώθησαν τους επενδυτές να αναζητήσουν εναλλακτικές.

Οι φιλικές προς τα κρυπτονομίσματα πολιτικές του προέδρου — που έχουν δεχθεί κριτική για πιθανά συγκρουόμενα συμφέροντα, έστειλαν το bitcoin σε ιστορικό ρεκόρ 125.835,92 δολαρίων τον Οκτώβριο. Παράλληλα, οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι δασμοί εκτόξευσαν τον χρυσό στα 4.381 δολάρια η ουγγιά, επίσης νέο ιστορικό υψηλό.

Παρά την αποδυνάμωσή του, η ζήτηση για δολάρια δύσκολα θα υποχωρήσει, καθώς σε περιόδους αναταραχής οι επενδυτές εξακολουθούν να το θεωρούν «το πιο καθαρό βρόμικο πουκάμισο», όπως λέει χαρακτηριστικά ο Πιότρ Μάτις, ανώτερος αναλυτής συναλλάγματος στην In Touch Capital Markets.

Οι αγορές μετοχών στο ζενίθ

Οι χρηματιστηριακές αγορές παγκοσμίως έχουν αγγίξει φέτος ιστορικά υψηλά, κυρίως χάρη στην έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης (AI) και στις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων.

Η ανακοίνωση των νέων δασμών του Τραμπ στις 2 Απριλίου («Ημέρα Απελευθέρωσης») αποτέλεσε το πρώτο μεγάλο τεστ, ρίχνοντας τον παγκόσμιο δείκτη MSCI κατά 10%. Έκτοτε, όμως, οι αγορές ανέκαμψαν, σημειώνοντας άνοδο άνω του 20% από την ημέρα των εκλογών.

Ο S&P 500 έχει ενισχυθεί κατά 17%, τροφοδοτούμενος από το «AI fever». Στην Ευρώπη, οι μετοχές αμυντικών εταιρειών πρωταγωνιστούν, καθώς ο Τραμπ πίεσε τις κυβερνήσεις να αυξήσουν τις δαπάνες για την ασφάλειά τους, με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Οι τεχνολογικές μετοχές και η εξασθένηση του δολαρίου έχουν δώσει ώθηση και στα χρηματιστήρια Ιαπωνίας, Νότιας Κορέας και Κίνας.

Tesla: Από την απογείωση στην καταιγίδα

Η σχέση του Τραμπ με τον Ίλον Μασκ, τον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο, αποτέλεσε καταλύτη για τη μετοχή της Tesla τις εβδομάδες μετά τις εκλογές. Ο Μασκ είχε χρηματοδοτήσει με πάνω από 250 εκατ. δολάρια την προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ και είχε εμφανιστεί μαζί του σε ομιλίες.

Η περιουσία του εκτοξεύθηκε, καθώς οι μετοχές της Tesla διπλασιάστηκαν μέσα σε λιγότερο από δύο μήνες, φτάνοντας σε ρεκόρ 488,5 δολαρίων. Όμως, το ειδύλλιο δεν κράτησε.

Όταν ο Μασκ ανέλαβε το νέο υπουργείο «Αποδοτικότητας της Κυβέρνησης» (DOGE) που δημιούργησε ο Τραμπ τον Ιανουάριο, η πίστη των καταναλωτών προς το brand της Tesla υποχώρησε κατακόρυφα. Οι αγοραστές αντέδρασαν αρνητικά στη στενή σχέση του με τον πρόεδρο, οδηγώντας σε πτώση των πωλήσεων για δύο συνεχόμενα τρίμηνα.

Οι μετοχές κατρακύλησαν τον Απρίλιο, πριν ανακάμψουν ξανά, καθώς η σχέση των δύο ανδρών διαλύθηκε οριστικά στα τέλη Μαΐου. Παρά τις αναταράξεις, η Tesla παραμένει η πιο πολύτιμη αυτοκινητοβιομηχανία του κόσμου, ξεπερνώντας τους παραδοσιακούς ανταγωνιστές της GM, Ford και Stellantis.

Άνοδος αποδόσεων στα ομόλογα

Από την εκλογή του Τραμπ, οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων έχουν αυξηθεί διεθνώς, αντικατοπτρίζοντας τις ανησυχίες των επενδυτών για τη διόγκωση του δημοσίου χρέους και τη βιωσιμότητα των κρατικών δαπανών.

Μία από τις βασικές ανησυχίες ήταν το κόστος χρηματοδότησης του σχεδίου φορολογικών περικοπών του Τραμπ. Ο νόμος «One Big Beautiful Bill», που εγκρίθηκε τον Ιούλιο, αναμένεται να αυξήσει το ομοσπονδιακό έλλειμμα κατά περίπου 3,8 τρισ. δολάρια μέσα σε 10 χρόνια.

Ωστόσο, με τη Fed να μειώνει τα επιτόκια και τον πληθωρισμό να φαίνεται υπό έλεγχο, οι αποδόσεις των 30ετών ομολόγων έχουν αυξηθεί μόλις κατά 14 μονάδες βάσης, στο 4,66%, από τον Νοέμβριο του 2024.

Αντίθετα, η άνοδος στην Ιαπωνία είναι πολύ πιο έντονη — με τις αποδόσεις των 30ετών ιαπωνικών ομολόγων να αυξάνονται κατά 85 μονάδες βάσης, ενώ στη Γαλλία και τη Γερμανία έχουν ανέβει κατά 62 και 59 μονάδες, αντίστοιχα.

Η εμπορική ισορροπία και οι δασμοί

Ένα από τα κεντρικά σημεία της πολιτικής του Τραμπ είναι το εμπορικό ισοζύγιο των ΗΠΑ, το οποίο θεωρεί ως απόδειξη ότι «οι άλλες χώρες εκμεταλλεύονται την Αμερική».

Για τον Τραμπ, οι δασμοί, που αποκαλεί «την πιο όμορφη λέξη στο λεξικό», είναι το μόνο μέσο για να διορθωθεί αυτή η ανισορροπία.

Οι δασμοί έχουν αυξήσει το κόστος λειτουργίας για τις επιχειρήσεις και δυσχεραίνουν τον σχεδιασμό, ωστόσο μειώνουν το εμπορικό έλλειμμα.

Τα πιο πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι το έλλειμμα έπεσε στο χαμηλότερο επίπεδο διετίας, στα 60,2 δισ. δολάρια τον Ιούνιο, ενώ το έλλειμμα με την Κίνα συρρικνώθηκε κατά 70% σε πέντε μήνες, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 21 ετών.

Ανάλογη πορεία έχει και το εμπορικό ισοζύγιο με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που κορυφώθηκε πριν τις ανακοινώσεις των δασμών και έκτοτε υποχωρεί.

«Ο εμπορικός πόλεμος μπορεί να πλήττει περισσότερο την Ευρώπη απ’ ό,τι την Κίνα, η οποία έχει πιο αποτελεσματικό σχέδιο εφεδρείας», επισημαίνει η αναλύτρια Ιπέκ Οζκαρντεσκάγια της Swissquote.