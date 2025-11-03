Αδύναμη η βιομηχανία των ΗΠΑ: Όγδοος συνεχόμενος μήνας συρρίκνωσης ο Οκτώβριος
18:18 - 03 Νοε 2025

Η βιομηχανική δραστηριότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες συνέχισε να επιβραδύνεται τον Οκτώβριο, καταγράφοντας τον όγδοο συνεχόμενο μήνα συρρίκνωσης, καθώς η παραγωγή μειώθηκε και η ζήτηση παρέμεινε ασθενής, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου ISM.

Συνολικά, δώδεκα βιομηχανικοί κλάδοι κατέγραψαν συρρίκνωση τον Οκτώβριο, με τους τομείς υφαντουργίας, ένδυσης και επίπλων να πλήττονται περισσότερο. Αντίθετα, έξι κλάδοι, όπως τα πρωτογενή μέταλλα και ο εξοπλισμός μεταφορών, παρουσίασαν αύξηση της δραστηριότητάς τους.

Η εικόνα αυτή, όπως επισημαίνει η έκθεση, αντικατοπτρίζει μια γενικευμένη κόπωση της αμερικανικής βιομηχανίας, η οποία συνεχίζει να αντιμετωπίζει αβεβαιότητα γύρω από την εμπορική πολιτική και προσαρμογές στις εφοδιαστικές αλυσίδες.

Παραγγελίες και αποθέματα σε χαμηλά επίπεδα

Οι νέες παραγγελίες μειώθηκαν για δεύτερο διαδοχικό μήνα, αν και με ηπιότερο ρυθμό, ενώ τα ανεκτέλεστα υπόλοιπα παραγγελιών εμφάνισαν επίσης πτώση.

Τα αποθέματα των βιομηχανιών περιορίστηκαν στον μεγαλύτερο βαθμό των τελευταίων 12 μηνών, ενώ και τα αποθέματα των πελατών παραμένουν χαμηλά. Σύμφωνα με το ISM, αυτό ίσως δημιουργεί περιθώριο ανάκαμψης των νέων παραγγελιών τους επόμενους μήνες, κάτι που θα μπορούσε να στηρίξει σταδιακά την παραγωγή.

Αδύναμη απασχόληση - Υποχώρηση πληθωριστικών πιέσεων

Η απασχόληση στον μεταποιητικό τομέα συνέχισε να μειώνεται για ένατο συνεχόμενο μήνα, αν και με ελαφρώς βραδύτερο ρυθμό σε σχέση με τον Σεπτέμβριο, υποδηλώνοντας ότι οι επιχειρήσεις παραμένουν επιφυλακτικές ως προς τις προσλήψεις.

Παράλληλα, οι πληθωριστικές πιέσεις στον βιομηχανικό τομέα υποχώρησαν περαιτέρω. Ο δείκτης τιμών πρώτων υλών μειώθηκε κατά 3,9 μονάδες, στις 58, το χαμηλότερο επίπεδο από τις αρχές του 2024. Από το πρόσφατο υψηλό του Απριλίου , στη διάρκεια της κορύφωσης της πολιτικής δασμών της κυβέρνησης Τραμπ, ο δείκτης έχει υποχωρήσει συνολικά κατά σχεδόν 12 μονάδες.

Αβεβαιότητα λόγω του shutdown

Εξαιτίας του παρατεταμένου shutdown του κρατικού μηχανισμού, οι αγορές και οι αρμόδιοι φορείς χάραξης πολιτικής βασίζονται όλο και περισσότερο σε ιδιωτικές έρευνες, όπως αυτή του ISM, για να εκτιμήσουν την πορεία της οικονομίας.

Η καθυστερημένη δημοσίευση της μηνιαίας έκθεσης για την απασχόληση, που επρόκειτο να ανακοινωθεί την ερχόμενη Παρασκευή, εντείνει τα ερωτηματικά για τη δυναμική της αγοράς εργασίας και τη μελλοντική στάση της Fed.

