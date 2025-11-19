Τα βασικά σημεία του αμερικανικού σχεδίου για ειρήνη στην Ουκρανία – Ποιοι διεκδικούν ρόλο «κλειδί»

Περισσότερες λεπτομέρειες έρχονται στο «φως» σχετικά με το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αφού το απόγευμα της Τετάρτης (19/11) είχε ήδη γίνει γνωστό (αρχικά από το Reuters και στη συνέχεια και από άλλα Μέσα) πως οι ΗΠΑ ασκούν πιέσεις στο Κίεβο προκειμένου να δεχτεί να παραχωρήσει κάποια εδάφη και να μειώσει τον στρατιωτικό του εξοπλισμό, ως μέρος μίας ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Μόσχα.

Όπως έγινε νωρίτερα γνωστό, οι ΗΠΑ πιέζουν το Κίεβο να δεχτεί ένα σχέδιο ειρήνευσης 28 σημείων το οποίο έχουν καταρτίσει σε συνεργασία με τη Ρωσία και είναι εμπνευσμένο από το σχέδιο Τραμπ για την ειρήνη στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες που μεταδίδουν το Γαλλικό Πρακτορείο και οι FT, αλλά σύμφωνα και με ανάλυση του Institute for the Study of War, το ειρηνευτικό σχέδιο περιλαμβάνει:

Αναγνώριση της Κριμαίας και άλλων εδαφών που κατέχει η Μόσχα, όπως επίσης και de facto έλεγχο από τη Ρωσία των περιφερειών Λουχάνσκ και Ντονέτσκ (γνωστές συνολικά ως Ντονμπάς) παρά το γεγονός ότι η Ουκρανία εξακολουθεί να ελέγχει περίπου το 14,5% αυτών.

Μείωση του ουκρανικού στρατού σε 400.000 άτομα, δηλαδή στο μισό απ’ ό,τι είναι σήμερα.

Εγκατάλειψη βασικών κατηγοριών όπλων.

Άρνηση της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας.

Σύμφωνα, δε, με τους FT περιλαμβάνονται και άλλα αιτήματα από τη ρωσική πλευρά, όπως η αναγνώριση της ρωσικής γλώσσας ως επίσημης στο Ουκρανικό κράτος και η χορήγηση επίσημου καθεστώτος στο τοπικό παράρτημα της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Τι θα γίνει με το Ντονμπάς και τις περιοχές Χερσώνα και Ζαπορίζια

Στο Ντομπάς, τα πράγματα ενδεχομένως είναι πιο περίπλοκα. Σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, παρά το ότι στο σχέδιο είναι η παραχώρηση της περιοχής στη Μόσχα, οι περιοχές του Ντονμπάς από τις οποίες θα αποσυρθεί η Ουκρανία θα θεωρούνται αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη, στην οποία η Ρωσία δεν θα μπορεί να αναπτύξει στρατεύματα.

Στις δύο εμπόλεμες περιοχές της Χερσώνας και της Ζαπορίζια ορίζεται στο σχέδιο πως οι υφιστάμενες γραμμές ελέγχου θα παγώσουν σε μεγάλο βαθμό, με τη Ρωσία να επιστρέφει κάποια εδάφη, ανάλογα με τις διαπραγματεύσεις.

Σύμφωνα με το σχέδιο Τραμπ, οι ΗΠΑ και άλλες χώρες θα αναγνωρίσουν την Κριμαία και το Ντονμπάς ως νόμιμα ρωσικά εδάφη, αλλά η Ουκρανία δεν θα υποχρεωθεί να το πράξει.

Ουκρανός αξιωματούχος (ο οποίος επιβεβαίωσε και τις εδαφικές παραχωρήσεις στο Ντομπάς) υποστήριξε ότι το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης περιορισμούς στο μέγεθος του ουκρανικού στρατού και στους πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, με αντάλλαγμα αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας. Ωστόσο, παραμένει ασαφές τι ακριβώς θα περιλαμβάνουν οι αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας πέρα από τη δέσμευση για προστασία από μελλοντική ρωσική επίθεση.

Ο ρόλος Τουρκίας και Κατάρ στο σχέδιο και η στάση Ζελένσκι

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το σχέδιο παρουσιάστηκε από τον Ειδικό Απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, σε συνάντηση με τον επικεφαλής του Ουκρανικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας, Ρουστέμ Ούμεροφ.

Επίσης, με βάση δύο πηγές με άμεση γνώση, που επικαλείται το Axios, το Κατάρ και η Τουρκία συμμετέχουν στη διαμόρφωση του νέου σχεδίου Τραμπ και στη στήριξη της αμερικανικής διαμεσολάβησης.

«Η μεσολάβηση του Κατάρ και της Τουρκίας βοήθησε να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα και μπορεί να βοηθήσει και στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία», είπε μία από τις πηγές.

Ανώτερος αξιωματούχος του Κατάρ συμμετείχε στις συνομιλίες μεταξύ του απεσταλμένου του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και του επικεφαλής συμβούλου εθνικής ασφάλειας του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Ρουστέμ Ουμέροφ, το περασμένο Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Σύμφωνα, δε, με τις ίδιες πηγές, ο Ουμέροφ είχε εξουσιοδοτηθεί από τον Ζελένσκι να διαπραγματευτεί με τον Γουίτκοφ. Αναφέρουν, επίσης, ότι πολλές από τις παρατηρήσεις του ενσωματώθηκαν στο κείμενο του σχεδίου των 28 σημείων, καθώς και ότι στις συνομιλίες με τον Ουμέροφ επιτεύχθηκαν πολλές καταρχήν συμφωνίες.

Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με τους FT ο Ουκρανός πρόεδρος φέρεται να μην είναι ευχαριστημένος από το σχέδιο των 28 σημείων.

Ακόμη, Ουκρανός αξιωματούχος διέψευσε ότι ο Ζελένσκι δέχτηκε το σχέδιο και τόνισε πως το Κίεβο διαφωνεί σε πολλά σημεία. Μάλιστα, ανέφερε πως επιθυμία του προέδρου της Ουκρανίας είναι να συζητηθεί το σχέδιο και με τους Ευρωπαίους ηγέτες.

Ο ίδιος ο Ζελένσκι, πάντως, έγραψε στο Telegram μετά τις συνομιλίες στην Άγκυρα με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν: «Το κύριο για να σταματήσει η αιματοχυσία και να επιτευχθεί διαρκής ειρήνη είναι να συνεργαζόμαστε με όλους τους εταίρους μας και να παραμένει η αμερικανική ηγεσία αποτελεσματική και ισχυρή».

Τόνισε, δε, για ακόμη μία φορά πως μόνο ο Αμερικανός πρόεδρος έχει τη δύναμη να οδηγήσει τον πόλεμο στο τέλος του, ενώ σημείωσε πως η βοήθεια της Τουρκίας στις συνομιλίες είναι πολύ σημαντική.

Σιγή ιχθύος από το Κρεμλίνο

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, δήλωσε σήμερα (19/11) ότι παρά τη συνεχιζόμενη επικοινωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν έχουν σημειωθεί νέες εξελίξεις σχετικά με πιθανό σχέδιο ειρήνης για την Ουκρανία.

Απαντώντας στα δημοσιεύματα που αφορούν το αμερικανικό σχέδιο ειρήνευσης, ο Πεσκόφ ξεκαθάρισε ότι δεν έχει παρουσιαστεί κανένα σχέδιο μετά τη σύνοδο κορυφής του Αυγούστου μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Αμερικανού ομολόγου του.

Παράλληλα, επισήμανε πως οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται, ωστόσο δεν έχει ολοκληρωθεί η απαιτούμενη προεργασία για την πραγματοποίηση νέας συνάντησης κορυφής.

Πώς θα επηρέαζε τις εξελίξεις μία ενδεχόμενη αποχώρηση του Κέλογκ

Ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ, είπε σε συνεργάτες του ότι σχεδιάζει να αποχωρήσει από την κυβέρνηση τον Ιανουάριο, όπως δήλωσαν τέσσερις πηγές στο Reuters.

Ο Κέλογκ φέρεται - κατά δήλωση των συνεργατών του που μίλησαν δίχως να κατονομαστούν - πως είναι απογοητευμένος από τη στάση του Λευκού Οίκου, που δείχνει να μην αναγνωρίζει πως οι καθυστερήσεις στη διευθέτηση του Ουκρανικού οφείλονται στους τακτικισμούς της Μόσχας. Σύμφωνα με άλλη πηγή, ο Κέλογκ ήταν εξ αρχής αποφασισμένος να μην παραμείνει επί μακρόν στην αμερικανική κυβέρνηση.

Ο ίδιος φέρεται, σύμφωνα και πάλι με τις πηγές του Reuters, να έχει ορίσει ως σημείο της αποχώρησής του τον Ιανουάριο, οπότε και θα χρειαζόταν εκ νέου την έγκριση της Γερουσίας για να παραμείνει στη θέση του.

Η είδηση της αποχώρησής του, πάντως, εγείρει νέα ερωτήματα, καθώς ο Κέλογκ αποτελεί μία φίλο-ουκρανική «φωνή» στο εσωτερικό της αμερικανικής κυβέρνησης, η οποία έχει συχνά την τάση - όπως φαίνεται από τη στάση του Αμερικανού προέδρου - να συμμερίζεται τη ρητορική της Μόσχας και δεν διατηρεί μια συνεπή γραμμή υπέρ της Ουκρανίας. Η φιλό-ρωσική στάση των ΗΠΑ έχει φανεί και από τη στάση του έταιρου Ειδικού Απεσταλμένου του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος έχει δείξει πως συμμερίζεται ορισμένα από τα αιτήματα της Μόσχας και έχει υποστηρίξει την παραχώρηση κάποιων εδαφών εκ μέρους της Ουκρανίας, προκειμένου να τελειώσει ο πόλεμος.

Σημειώνεται ότι ο Γουίτκοφ, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδονται στην παρούσα φάση από τα διεθνή μέσα, κατέχει εξέχουσα θέση στις συνομιλίες για τη διαμόρφωση του σχεδίου των 28 σημείων που προτάθηκε.