Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν-Ερντογάν: Ο ενδεχόμενος διαμεσολαβητικός ρόλος της Τουρκίας στο επίκεντρο

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν το μεσημέρι της Δευτέρας (24/11) ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλάντιμιρ Πούτιν, και ο Τούρκος ομόλογός του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ο Τούρκος ηγέτης εξέφρασε για ακόμη μία φορά τη διαθεσιμότητά του για διαμεσολάβηση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, προκειμένου να επιτευχθεί ο τερματισμός του πολέμου.

Κατά το ίδιο δημοσίευμα, οι δύο ηγέτες συζήτησαν ακόμη για θέματα διμερούς ενεργειακής συνεργασίας.

Ωστόσο, όπως ανακοινώθηκε από το Κρεμλίνο, στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η πρόταση ειρήνευσης στην Ουκρανία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Ο Βλαντίμιρ Πούτιν σημείωσε ότι αυτές οι προτάσεις, στην εκδοχή που εξετάσαμε, ευθυγραμμίζονται με τις συζητήσεις στη ρωσοαμερικανική σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα και, κατ’ αρχήν, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για μια τελική διευθέτηση ειρήνευσης», ανέφερε το Κρεμλίνο.