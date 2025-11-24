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Τελεσίγραφο, διαρροές και διπλωματικός πυρετός: Σε κρίσιμη καμπή το Ουκρανικό
Ειδήσεις
13:06 - 24 Νοε 2025

Τελεσίγραφο, διαρροές και διπλωματικός πυρετός: Σε κρίσιμη καμπή το Ουκρανικό

Reporter.gr Newsroom
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Κρίσιμη χαρακτηρίζεται η τρέχουσα εβδομάδα για το μέλλον του Ουκρανικού, με τις διαβουλεύσεις ανάμεσα σε Ουάσινγκτον και Κίεβο να εξελίσσονται πυρετωδώς και τους Ευρωπαίους να έχουν καταθέσει τη δική τους αντιπρόταση απέναντι στη ρωσοαμερικανική πρωτοβουλία των 28 σημείων, η οποία εστιάζει κυρίως στις εγγυήσεις ασφαλείας.

Υπενθυμίζεται ότι το έγγραφο των 28 σημείων, που διέρρευσε την προηγούμενη εβδομάδα, προβλέπει μεταξύ άλλων περιορισμό των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, παράδοση εδαφών στο Ντονμπάς τα οποία σήμερα ελέγχουν ουκρανικά στρατεύματα, διεξαγωγή εκλογών εντός 100 ημερών και αμνηστία για εγκλήματα πολέμου. Το Κίεβο και οι Βρυξέλλες —οι οποίες πληροφορήθηκαν για την ύπαρξη του σχεδίου από τα newsroom— δήλωσαν εξαρχής ότι η πρόταση δεν είναι αποδεκτή. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, από την άλλη, τράβηξε και πάλι τα βλέμματα, θέτοντας τελεσίγραφο στον Ζελένσκι να αποδεχθεί τους όρους έως την Πέμπτη, ημέρα του Thanksgiving, απειλώντας με «πάγωμα» της παροχής πληροφοριών και οπλισμού. Παράλληλα κατηγόρησε τον Ζελένσκι ότι δεν επιδεικνύει την απαιτούμενη ευγνωμοσύνη. Ακολούθησε μερική αναδίπλωση, αν και o Tραμπ διατήρησε την απειλητική ρητορική, υποστήριξε ότι τα 28 σημεία δεν αποτελούν ακόμη τελική πρόταση.

Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, από την πλευρά του, δήλωσε ότι τα 28 σημεία αποτελούν βάσιμη αφετηρία διαλόγου.

Το σχέδιο ερμηνεύεται ευρέως ως συνθηκολόγηση και όχι ως εκεχειρία, καθώς ικανοποιεί ουσιαστικά τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις που διατυπώνει σταθερά το Κρεμλίνο από την έναρξη της παράνομης εισβολής. Αναλυτές υπογραμμίζουν ότι νομιμοποιεί την ρωσική εισβολή και τιμωρεί τον αμυνόμενο. Επιπλέον διατυπώνονται έντονες επιφυλάξεις ως προς το κατά πόσο ο Ουκρανός Πρόεδρος θα μπορούσε να αποδεχθεί αυτούς τους όρους, όχι μόνο επειδή θα διακινδύνευε την πολιτική του θέση, αλλά και λόγω της αμφίβολης δυνατότητας επιβολής τους στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις. Στο σχέδιο γίνεται λόγος για αμερικανικές εγγυήσεις, οι οποίες κρίνονται ωστόσο ως εξαιρετικά αόριστες.

Μειώνεται το χάσμα Κιέβου-Ουάσιγνκτον παρά το ασαφές πλαίσιο

Στη σύνοδο που πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο μεταξύ Ουκρανίας και ΗΠΑ, φαίνεται πως το χάσμα ανάμεσα στις δύο πλευρές περιορίστηκε σε έναν βαθμό, αν και μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι δύο πλευρές έχουν φτάσει πιο κοντά από ποτέ σε κοινό έδαφος, χωρίς ωστόσο να αρνείται ότι παραμένουν κρίσιμες παράμετροι προς ρύθμιση. Από τις μέχρι στιγμής διαρροές προκύπτει ότι ο Ζελένσκι εμφανίζεται πρόθυμος να συζητήσει το εδαφικό πλαίσιο, χωρίς όμως να υπάρχουν επίσημες διαβεβαιώσεις. Παράλληλα το βάρος φαίνεται να μετατίθεται στη διατήρηση της ουκρανικής στρατιωτικής δύναμης στα σημερινά της επίπεδα, καθώς το σενάριο ανάπτυξης ειρηνευτικών δυνάμεων μοιάζει πλέον να έχει αποσυρθεί. Την ίδια στιγμή, οι Ευρωπαίοι πιέζουν για χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, με τον Γερμανό Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς να εκφράζει την Κυριακή (24/11) τη διαφωνία του με τις ΗΠΑ στο ζήτημα αυτό. Παραμένει επίσης η ανησυχία ότι ενδεχόμενες παραχωρήσεις προς την Ουκρανία μπορεί να οδηγήσουν σε υπαναχώρηση της Μόσχας.

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Ποιος είναι ο συντάκτης των 28 σημείων;

Με βάση τα δεδομένα της Δευτέρας (24/11), φαίνεται να χαλαρώνει και η αμερικανική στάση, ενώ πληθαίνουν οι εκτιμήσεις ότι ο Τραμπ ενδέχεται να δώσει παράταση στο τελεσίγραφο που έθεσε στον Ουκρανό Πρόεδρο, καθώς έχει προκύψει σύγχυση σχετικά με την προέλευση του εγγράφου των 28 σημείων.

Ο Guardian, για παράδειγμα, σχολίασε ότι το έγγραφο μοιάζει περισσότερο ρωσικής προέλευσης, ενώ ορισμένοι πιο καχύποπτοι παρατηρητές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφεραν ότι περιλαμβάνει συντακτικά λάθη που παραπέμπουν σε χρήση μεταφραστικής πλατφόρμας.

Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκεται ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος φέρεται να ανάρτησε κατά λάθος στην πλατφόρμα Χ ότι το έγγραφο διέρρευσε από τον Ντμίτρι Κιρίλεφ, τον Ρώσο διπλωμάτη που χειρίζεται τις σχετικές διαδικασίες.

Μάλιστα, το Σαββατοκύριακο ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο αναγκάστηκε να διαψεύσει με ανάρτησή του ότι το έγγραφο είναι ρωσικής προέλευσης. Είχαν προηγηθεί δηλώσεις άλλων Γερουσιαστών, σύμφωνα με τους οποίους ο Αμερικανός ΥΠΕΞ τους είχε διαβεβαιώσει ότι το έγγραφο αποτελεί ρωσικές προτάσεις. Γενικότερα, εξακολουθούν να υπάρχουν Ρεπουμπλικανοί που τάσσονται υπέρ μιας σκληρής αμερικανικής στάσης απέναντι στη Ρωσία, στα πρότυπα της πολιτικής Ρόναλντ Ρίγκαν.

Τέλος, ο Τραμπ φαίνεται άθελά του να έχει ενισχύσει την πολιτική θέση του Ζελένσκι στο εσωτερικό, καθώς πλέον στην Ουκρανία κυριαρχεί η συζήτηση γύρω από τη ρύθμιση της εκεχειρίας και όχι γύρω από το σκάνδαλο διαφθοράς που εμπλέκει πρόσωπα του στενού περιβάλλοντος του Ουκρανού Προέδρου.

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