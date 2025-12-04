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ΗΠΑ: Κατρακύλησαν οι αιτήσεις για επίδομα ανεργίας – Στο χαμηλότερο επίπεδο τριετίας
Ειδήσεις
16:06 - 04 Δεκ 2025

ΗΠΑ: Κατρακύλησαν οι αιτήσεις για επίδομα ανεργίας – Στο χαμηλότερο επίπεδο τριετίας

Reporter.gr Newsroom
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Ο αριθμός των Αμερικανών που υπέβαλαν αίτηση για επίδομα ανεργίας σημείωσε έντονη μείωση την περασμένη εβδομάδα, ανατρέποντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Πιο συγκεκριμένα, οι νέες αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας έπεσαν στις 191.000 για την εβδομάδα που έληξε στις 29 Νοεμβρίου, από 218.000 που ήταν την προηγούμενη εβδομάδα.

Πρόκειται για το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών ετών.

Οι αναλυτές ανέμεναν αύξηση των αιτήσεων στις 220.000.

Ο κινητός μέσος όρος των τεσσάρων προηγούμενων εβδομάδων – ένας δείκτης που παρουσιάζει μικρότερη μεταβλητότητα – μειώθηκε στις 214.750 από 224.250 την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα.

Παράλληλα, ο αριθμός των ατόμων που συνεχίζουν να λαμβάνουν επίδομα ανεργίας διαμορφώθηκε στα 1,939 εκατομμύρια, σημειώνοντας μικρή πτώση από τα 1,943 εκατομμύρια.

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