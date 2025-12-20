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Σάντσεθ: Η Ισπανία στήνει εθνικό δίκτυο καταφυγίων για την αντιμετώπιση των καυσώνων
Ειδήσεις
20:59 - 20 Δεκ 2025

Σάντσεθ: Η Ισπανία στήνει εθνικό δίκτυο καταφυγίων για την αντιμετώπιση των καυσώνων

Reporter.gr Newsroom
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Η Ισπανία προχωρά στη δημιουργία ενός εθνικού δικτύου κλιματικών καταφυγίων ενόψει του επόμενου καλοκαιριού, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ.

Στόχος είναι η προστασία των πολιτών από τις ολοένα και πιο έντονες θερμοκρασίες που πλήττουν τη χώρα τους θερινούς μήνες. Το νέο δίκτυο θα ενσωματώσει καταφύγια που ήδη λειτουργούν σε περιοχές όπως η Βαρκελώνη και η Χώρα των Βάσκων.

Σε συνέντευξη Τύπου στις 17 Δεκεμβρίου, ο Σάντσεθ παρουσίασε ένα συνολικό σχέδιο 80 μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Ανάμεσα στα μέτρα περιλαμβάνονται δράσεις για την προστασία παράκτιων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων, πρόληψη πλημμυρών και πυρκαγιών σε αγροτικές περιοχές, καθώς και εκστρατείες ενημέρωσης κατά της παραπληροφόρησης για την κλιματική κρίση.

«Οι ξηρασίες και οι καύσωνες δεν αποτελούν πλέον σπάνια φαινόμενα. Πλέον βλέπουμε παρατεταμένους καύσωνες που εκτείνονται από τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο. Αυτή είναι η νέα κανονικότητα», δήλωσε ο Ισπανός πρωθυπουργός.

Το 2025 η Ισπανία κατέγραψε το θερμότερο καλοκαίρι στην ιστορία της. Σύμφωνα με την Κρατική Μετεωρολογική Υπηρεσία (AEMET), καύσωνας διάρκειας 16 ημερών τον Αύγουστο οδήγησε τις θερμοκρασίες πάνω από τους 45°C. Η μέση θερμοκρασία στη χώρα αυξήθηκε κατά 1,69°C την περίοδο 1961–2024, γεγονός που έχει εντείνει την εμφάνιση ακραίων θερμικών φαινομένων. Οι ειδικοί αποδίδουν την άνοδο αυτή στην κλιματική αλλαγή, όπως επιβεβαιώνεται και από τις εκθέσεις της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC).

Νέα εθνικά κλιματικά καταφύγια

Τα κλιματικά καταφύγια θα προσφέρουν δροσερούς χώρους στους πολίτες, με ιδιαίτερη έμφαση στις αστικές περιοχές, όπου η θερμοκρασία ενισχύεται λόγω του φαινομένου της θερμικής νησίδας. Όπως εξηγεί ο επιστήμονας δεδομένων Μανουέλ Μπάνθα, «οι πόλεις, με την πυκνή δόμηση και τις μεγάλες επιφάνειες ασφάλτου, απορροφούν θερμότητα και η ζέστη παραμένει ακόμη και μετά τη δύση του ήλιου».

Η ισπανική κυβέρνηση θα παράσχει χρηματοδότηση στις περιοχές που πλήττονται περισσότερο από την καύσωνα, σύμφωνα με τον Σάντσεθ. Το εθνικό δίκτυο θα βασιστεί στις πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναπτυχθεί σε Καταλονία, Χώρα των Βάσκων και Μούρθια. Στη Βαρκελώνη, για παράδειγμα, λειτουργούν ήδη περίπου 400 κλιματικά καταφύγια σε δημόσια κτίρια όπως βιβλιοθήκες, μουσεία, αθλητικά κέντρα και εμπορικά κέντρα.

Οι χώροι αυτοί είναι κλιματιζόμενοι και συνήθως διαθέτουν καθίσματα και δωρεάν νερό. Στοχεύουν κυρίως σε ηλικιωμένους, βρέφη, άτομα με προβλήματα υγείας και όσους δεν διαθέτουν κατάλληλα μέσα στο σπίτι τους για να αντιμετωπίσουν τις υψηλές θερμοκρασίες.

Σύμφωνα με το ημερήσιο σύστημα επιτήρησης θνησιμότητας της Ισπανίας (MoMo), μεταξύ 2015 και 2023 περισσότεροι από 21.700 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους λόγω της ζέστης, με την πλειονότητα να αφορά άτομα άνω των 65 ετών. Το φετινό καλοκαίρι καταγράφηκαν πάνω από 3.800 θάνατοι σχετιζόμενοι με τον καύσωνα, αύξηση 88% σε σύγκριση με το 2024, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Υπουργείου Υγείας.

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