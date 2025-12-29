ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πούτιν: Καταργεί τη δημοσιοποίηση Πόθεν Έσχες για Αξιωματούχους - Εισάγει νέο σύστημα ελέγχου «Poseidon»
Ειδήσεις
13:53 - 29 Δεκ 2025

Πούτιν: Καταργεί τη δημοσιοποίηση Πόθεν Έσχες για Αξιωματούχους - Εισάγει νέο σύστημα ελέγχου «Poseidon»

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υπέγραψε νόμους που καταργούν την υποχρεωτική δημοσιοποίηση ετήσιων δηλώσεων εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων για τους κορυφαίους δημόσιους λειτουργούς και δικαστές, περιορίζοντας σημαντικά τη δημόσια εποπτεία της πολιτικής ελίτ της χώρας.

Σύμφωνα με τα νέα νομοθετήματα, οι αξιωματούχοι θα δηλώνουν πλέον τα οικονομικά τους στοιχεία μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, όπως κατά την αλλαγή θέσης εντός των κρατικών δομών. Το προηγούμενο σύστημα, που είχε θεσπιστεί το 2009 επί Ντμίτρι Μεντβέντεφ, υποχρέωνε τους κορυφαίους αξιωματούχους –συμπεριλαμβανομένων του προέδρου, του πρωθυπουργού, των υπουργών και των βουλευτών– να δημοσιοποιούν ετησίως τα πόθεν έσχες τους, αν και η ακρίβεια των δηλώσεων δεν ελεγχόταν αποτελεσματικά.

Παράλληλα, από την 1η Ιανουαρίου τίθεται σε λειτουργία ένα αυτοματοποιημένο σύστημα ελέγχου με την ονομασία «Poseidon», το οποίο θα παρακολουθεί εισοδήματα, δαπάνες και περιουσιακά στοιχεία των κρατικών λειτουργών με στόχο τον εντοπισμό πιθανών κινδύνων διαφθοράς. Το σύστημα θα συντονίζεται από την προεδρική διοίκηση και θα λειτουργεί υπό την εποπτεία της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Φύλαξης, η οποία είναι αρμόδια κυρίως για την ασφάλεια της ανώτατης πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας.

Τα τελευταία χρόνια, η ρωσική πολιτική και κρατική ελίτ έχει βρεθεί στο επίκεντρο υποθέσεων διαφθοράς. Μόλις τον Ιανουάριο, πρώην αναπληρωτής υπουργός Άμυνας καταδικάστηκε σε 13ετή κάθειρξη για υπεξαίρεση, ενώ και άλλες υποθέσεις υψηλόβαθμων στελεχών έχουν απασχολήσει τη ρωσική και διεθνή κοινή γνώμη.

Με την κατάργηση των δημόσιων δηλώσεων πόθεν έσχες και την αντικατάστασή τους από το ελεγχόμενο, αυτοματοποιημένο σύστημα «Poseidon», η κυβέρνηση Πούτιν περιορίζει την άμεση δημοσιογραφική και κοινωνική εποπτεία, εντείνοντας την αμφισβήτηση για τη διαφάνεια στην πολιτική ζωή της Ρωσίας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ρούτε: Απολύτως απαραίτητα τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν
Ειδήσεις

Ρούτε: Απολύτως απαραίτητα τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν

Τα «γεράκια» του Κρεμλίνου ζητούν από τον Πούτιν ολοκληρωτικό πόλεμο μετά τις επιθέσεις της Ουκρανίας
Ειδήσεις

Τα «γεράκια» του Κρεμλίνου ζητούν από τον Πούτιν ολοκληρωτικό πόλεμο μετά τις επιθέσεις της Ουκρανίας

Bloomberg: Ο Κόστα ανοίγει δίαυλο επικοινωνίας με τη Μόσχα για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία
Ειδήσεις

Bloomberg: Ο Κόστα ανοίγει δίαυλο επικοινωνίας με τη Μόσχα για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Ζελένσκι: Πρότεινα συνάντηση με τον Πούτιν στη G7, αλλά η Μόσχα δεν ανταποκρίθηκε
Ειδήσεις

Ζελένσκι: Πρότεινα συνάντηση με τον Πούτιν στη G7, αλλά η Μόσχα δεν ανταποκρίθηκε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
12/07/2026 - 12:30

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: «Η εξωτερική πολιτική δεν γίνεται με αυτόματο πιλότο»

Οικονομία
12/07/2026 - 12:15

Ρύθμιση-ανάσα για χρέη στην Εφορία: Έρχονται έως 72 δόσεις – Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12/07/2026 - 12:12

Hellenic Train: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Θεσσαλονίκη - Λιτόχωρο

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:58

Κατέληξε στο ΚΑΤ ένας από τους βαριά τραυματισμένους της πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο

Πολιτική
12/07/2026 - 11:49

Απειλητικά συνθήματα έξω από το σπίτι της Βολουδάκη: Σφοδρή καταδίκη από την κυβέρνηση

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:39

Το Ισραήλ βάζει «φρένο» στην πώληση της ZIM – Επικαλείται λόγους εθνικής ασφάλειας

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:30

Χέγκσεθ: Το Ιράν έκανε κακή επιλογή – Νέες αμερικανικές επιθέσεις μετά το επεισόδιο με κυπριακό πλοίο

Πολιτική
12/07/2026 - 11:15

Γεραπετρίτης: Δεν υπάρχει μυστική διπλωματία – Η Τουρκία οφείλει να άρει το casus belli

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:55

Πέθανε ο πρώην εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Χάμαντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:40

Πέθανε σε ηλικία 71 ετών ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ

Ναυτιλία
12/07/2026 - 10:35

Κικίλιας: Η πόλη της Θεσσαλονίκης μπορεί να γίνει ισχυρή θαλάσσια πύλη της Β. Ελλάδας

Πολιτική
12/07/2026 - 10:20

Μητσοτάκης: Η συνεργασία με την Τουρκία δεν συμβιβάζεται με το casus belli

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:07

Θρίλερ στο Ορμούζ: Πλήρωμα εγκατέλειψε κυπριακό πλοίο μετά από ιρανική επίθεση – Ένας αγνοούμενος

Χρηματιστήρια
12/07/2026 - 10:00

Wall Street: Οι «Magnificent Seven» καταρρέουν χρηματιστηριακά - Γιατί οι επενδυτές εγκαταλείπουν τους τεχνολογικούς γίγαντες

Πολιτική
12/07/2026 - 08:28

Ο ΟΟΣΑ χαλάει το αφήγημα περί... brain gain - Βασικό εμπόδιο οι χαμηλοί μισθοί

Ειδήσεις
12/07/2026 - 08:27

Οι ΗΠΑ και το Ιράν εξεπέλυσαν νέες επιθέσεις στη μάχη για τον έλεγχο του Ορμούζ

Ειδήσεις
12/07/2026 - 00:43

Πέθανε ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί ατο Άργος

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
11/07/2026 - 22:22

Ο ορισμός της χρήσιμης για τους πολίτες αντιπολίτευσης

Ειδήσεις
11/07/2026 - 21:15

Προφυλακίστηκαν οι αστυνομικοί για την αιματηρή καταδίωξη του 20χρονου στο Άργος

Magazino
11/07/2026 - 21:09

Η Λίντα Νόσκοβα κατέκτησε το Wimbledon και τον πρώτο τίτλο Grand Slam της καριέρας της

Ειδήσεις
11/07/2026 - 18:11

Ο πόλεμος στην Ουκρανία γέρνει σε βάρος του Πούτιν, αλλά εκείνος δεν υποχωρεί

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:55

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τις συλλήψεις μετά τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Νέστορα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:43

H Λευκωσία καταδικάζει τον αγωγό Τουρκίας - Κατεχομένων

Πολιτική
11/07/2026 - 17:22

KE ΣΥΡΙΖΑ: Επιστροφή Πολάκη και ακύρωση της υποστήριξης στον Τσίπρα

Επιχειρήσεις
11/07/2026 - 16:59

Η Apple μηνύει την OpenAI, ισχυριζόμενη ότι υπεξαίρεσε εμπορικά απόρρητα

Πολιτική
11/07/2026 - 16:46

Ανδρουλάκης: Θέση του ΠΑΣΟΚ είναι η Αυτόνομη Υγειονομική Περιφέρεια Αιγαίου

Magazino
11/07/2026 - 15:53

Super Dad: 5+1 βήματα για να δεθείς με το μωρό σου από την πρώτη στιγμή

Magazino
11/07/2026 - 15:22

Καλοκαίρι στο θέατρο: Οι παραστάσεις αρχαίου δράματος που ταξιδεύουν στα ανοιχτά θέατρα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 14:55

Γερμανία: Σοκαριστική αύξηση θανάτων από ναρκωτικά

Πολιτική
11/07/2026 - 14:22

Δημητριάδης για τις υποκλοπές: Έφαγα τη σφαίρα για το αφεντικό - ΠΑΣΟΚ: Εκβιάζει τον πρωθυπουργό

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ