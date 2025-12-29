Πούτιν: Καταργεί τη δημοσιοποίηση Πόθεν Έσχες για Αξιωματούχους - Εισάγει νέο σύστημα ελέγχου «Poseidon»

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υπέγραψε νόμους που καταργούν την υποχρεωτική δημοσιοποίηση ετήσιων δηλώσεων εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων για τους κορυφαίους δημόσιους λειτουργούς και δικαστές, περιορίζοντας σημαντικά τη δημόσια εποπτεία της πολιτικής ελίτ της χώρας.

Σύμφωνα με τα νέα νομοθετήματα, οι αξιωματούχοι θα δηλώνουν πλέον τα οικονομικά τους στοιχεία μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, όπως κατά την αλλαγή θέσης εντός των κρατικών δομών. Το προηγούμενο σύστημα, που είχε θεσπιστεί το 2009 επί Ντμίτρι Μεντβέντεφ, υποχρέωνε τους κορυφαίους αξιωματούχους –συμπεριλαμβανομένων του προέδρου, του πρωθυπουργού, των υπουργών και των βουλευτών– να δημοσιοποιούν ετησίως τα πόθεν έσχες τους, αν και η ακρίβεια των δηλώσεων δεν ελεγχόταν αποτελεσματικά.

Παράλληλα, από την 1η Ιανουαρίου τίθεται σε λειτουργία ένα αυτοματοποιημένο σύστημα ελέγχου με την ονομασία «Poseidon», το οποίο θα παρακολουθεί εισοδήματα, δαπάνες και περιουσιακά στοιχεία των κρατικών λειτουργών με στόχο τον εντοπισμό πιθανών κινδύνων διαφθοράς. Το σύστημα θα συντονίζεται από την προεδρική διοίκηση και θα λειτουργεί υπό την εποπτεία της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Φύλαξης, η οποία είναι αρμόδια κυρίως για την ασφάλεια της ανώτατης πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας.

Τα τελευταία χρόνια, η ρωσική πολιτική και κρατική ελίτ έχει βρεθεί στο επίκεντρο υποθέσεων διαφθοράς. Μόλις τον Ιανουάριο, πρώην αναπληρωτής υπουργός Άμυνας καταδικάστηκε σε 13ετή κάθειρξη για υπεξαίρεση, ενώ και άλλες υποθέσεις υψηλόβαθμων στελεχών έχουν απασχολήσει τη ρωσική και διεθνή κοινή γνώμη.

Με την κατάργηση των δημόσιων δηλώσεων πόθεν έσχες και την αντικατάστασή τους από το ελεγχόμενο, αυτοματοποιημένο σύστημα «Poseidon», η κυβέρνηση Πούτιν περιορίζει την άμεση δημοσιογραφική και κοινωνική εποπτεία, εντείνοντας την αμφισβήτηση για τη διαφάνεια στην πολιτική ζωή της Ρωσίας.