Axios: Ο Ράτκλιφ (CIA) πρότεινε τριμερή Τραμπ-Πούτιν-Ζελένσκι στην επίσκεψή του στη Μόσχα

Ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, φέρεται να πρότεινε τη διεξαγωγή τριμερούς συνάντησης μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατά τη διάρκεια μυστικής επίσκεψής του στη Μόσχα νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, σε μια προσπάθεια να ανοίξει ο δρόμος για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα και επικαλείται το Axios.

Πρόκειται, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, για την πρώτη φορά που ο Ράτκλιφ εμπλέκεται προσωπικά στις διπλωματικές προσπάθειες για την επίτευξη προόδου στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Η επίσκεψή του στη Μόσχα είχε, μεταξύ άλλων, ως στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο οι επικεφαλής των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών θα μπορούσαν να συμβάλουν στην προσπάθεια να πειστεί ο Πούτιν να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, σύμφωνα με τις πηγές.

Την Παρασκευή, Αμερικανοί αξιωματούχοι ενημέρωσαν τον Ζελένσκι για τις συνομιλίες του Ράτκλιφ στη Μόσχα, καθώς και για την πρόταση διεξαγωγής τριμερούς συνόδου.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει θέσει και στο παρελθόν στο τραπέζι την ιδέα μιας τέτοιας συνάντησης. Ο Ζελένσκι έχει δηλώσει θετικός, ενώ ο Πούτιν έχει απορρίψει την πρόταση.

Η μυστική επίσκεψη στη Μόσχα

Ο Ράτκλιφ ταξίδεψε μυστικά στη Μόσχα την Τρίτη, όπου συναντήθηκε με τους Ρώσους ομολόγους του, τον επικεφαλής της υπηρεσίας εξωτερικών πληροφοριών SVR Σεργκέι Ναρίσκιν και τον διευθυντή της FSB Αλεξάντερ Μπόρτνικοφ.

Ο Τραμπ δήλωσε στο Axios ότι η επίσκεψη του Ράτκλιφ ήταν «συνηθισμένη υπόθεση» και ότι δεν είχε ως στόχο να προειδοποιήσει τη Ρωσία να μην προχωρήσει σε επίθεση εναντίον εδάφους του ΝΑΤΟ.

Αμερικανοί αξιωματούχοι φέρεται επίσης να ενημέρωσαν τον Ζελένσκι ότι ο Ράτκλιφ έθεσε στη Μόσχα το ενδεχόμενο επανεκκίνησης των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.

Οι New York Times μετέδωσαν ότι ο Ράτκλιφ έδωσε στον Μπόρτνικοφ μια «δυσοίωνη εκτίμηση» για την κατάσταση του πολέμου και κάλεσε τη Ρωσία να καταλήξει σε συμφωνία πριν επιδεινωθεί περαιτέρω η κατάστασή της.

Σύμφωνα με τις πηγές του Axios, ο Ράτκλιφ κατέληξε στην εκτίμηση ότι ο Μπόρτνικοφ αποτελεί έναν εποικοδομητικό συνομιλητή, ο οποίος θα μπορούσε να συμβάλει στην επανεκκίνηση των διπλωματικών προσπαθειών.

Η CIA δεν σχολίασε τις πληροφορίες.

Επιφυλάξεις από την Ουκρανία

Παρά τις διπλωματικές κινήσεις, Ουκρανοί αξιωματούχοι εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικοί ως προς τις προθέσεις του Πούτιν, υποστηρίζοντας ότι διαθέτουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η Ρωσία προετοιμάζει σημαντική κλιμάκωση του πολέμου.

Ο αναπληρωτής επικεφαλής του γραφείου του Ζελένσκι, Πάβλο Πάλισα, δήλωσε την Παρασκευή σε δημοσιογράφους ότι ο Πούτιν έχει δώσει εντολή στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις να προετοιμάσουν διαφορετικά επιχειρησιακά σενάρια για επίθεση στη βόρεια Ουκρανία, με το Κίεβο και το Τσερνίχιβ να περιλαμβάνονται στις περιοχές που θεωρούνται σημαντικές.

Πού βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας με τη μεσολάβηση της κυβέρνησης Τραμπ έχουν διακοπεί από τα μέσα Φεβρουαρίου, μετά την έναρξη του πολέμου με το Ιράν.

Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ έχουν πραγματοποιήσει ξεχωριστές επαφές τους τελευταίους μήνες με Ρώσους και Ουκρανούς διαπραγματευτές. Ωστόσο, μέχρι στιγμής έχει καταγραφεί περιορισμένη πρόοδος.

Ο επικεφαλής του γραφείου του Ζελένσκι, Κιρίλο Μπουντάνοφ, δήλωσε την Πέμπτη σε ουκρανικά μέσα ενημέρωσης ότι οι συνομιλίες με τη Ρωσία, υπό αμερικανική διαμεσολάβηση, θα μπορούσαν να επαναληφθούν τον Σεπτέμβριο.

Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι ευχαρίστησε την Παρασκευή τις ΗΠΑ για «τον απαραίτητο τόνο της συζήτησης με τη Ρωσία», υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση Τραμπ προωθεί «μια ρεαλιστική αντίληψη για το τι πρέπει να γίνει και τι πρέπει να επιτευχθεί».