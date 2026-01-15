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Φιντάν: Συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν τον Φεβρουάριο για «να λύσουμε το πρόβλημα του Αιγαίου»
Ειδήσεις
12:44 - 15 Ιαν 2026

Φιντάν: Συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν τον Φεβρουάριο για «να λύσουμε το πρόβλημα του Αιγαίου»

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, και ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, πρόκειται να συναντηθούν τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν.  

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο κ. Φιντάν είπε ότι αναζητείται η ημερομηνία.

Σε ερώτηση του ανταποκριτή του ΣΚΑΪ σχετικά με το τι θα μπορούσαμε να περιμένουμε από τη συνάντηση, απάντησε: «Να λύσουμε μόνιμα το πρόβλημα του Αιγαίου, θέματα όπως χωρικά ύδατα, υφαλοκρηπίδα· να βάλουμε σε παρένθεση τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής».

Ο κ. Φιντάν έκανε μάλιστα λόγο για μία ιστορική ευκαιρία για τη λύση των προβλημάτων του Αιγαίου, ανεβάζοντας σημαντικά τις προσδοκίες.

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«Εμείς επιθυμούμε ουσιώδεις συναντήσεις, όχι μόνο διερευνητικές επαφές αλλά να προχωρήσουμε περισσότερο, και αυτό το πρόβλημα να του λύσουμε οριστικά. Πρέπει όμως να υπάρχει βούληση και η εσωτερική πολιτική να μπει σε παρένθεση σε σχέση με την εξωτερική πολιτική», είπε ακόμα ο κ. Φιντάν αφήνοντας αιχμές για την ελληνική κυβέρνηση.

Επιβεβαίωση από την Αθήνα

Τις συζητήσεις επιβεβαίωσε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, που σημείωσε ότι τα δύο επιτελεία βρίσκονται σε αναζήτηση κοινής ημερομηνίας για τη σύγκληση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας με πιθανό χρονικό ορίζοντα τον Φεβρουάριο, χωρίς ωστόσο να έχει οριστικοποιηθεί μέχρι στιγμής συγκεκριμένη ημερομηνία.

Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι ως προς την ατζέντα, διαχρονικά, μία είναι η διαφορά της Ελλάδας με την Τουρκία και αφορά την υφαλοκρηπίδα. «Όλα τα υπόλοιπα σοβαρά θέματα μεταξύ των κρατών είναι καλό να τίθενται στο τραπέζι του διαλόγου», πρόσθεσε.

Τελευταία τροποποίηση στις 15/01/2026 - 13:35
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