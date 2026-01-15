Φιντάν: Συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν τον Φεβρουάριο για «να λύσουμε το πρόβλημα του Αιγαίου»

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, και ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, πρόκειται να συναντηθούν τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο κ. Φιντάν είπε ότι αναζητείται η ημερομηνία.

Σε ερώτηση του ανταποκριτή του ΣΚΑΪ σχετικά με το τι θα μπορούσαμε να περιμένουμε από τη συνάντηση, απάντησε: «Να λύσουμε μόνιμα το πρόβλημα του Αιγαίου, θέματα όπως χωρικά ύδατα, υφαλοκρηπίδα· να βάλουμε σε παρένθεση τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής».

Ο κ. Φιντάν έκανε μάλιστα λόγο για μία ιστορική ευκαιρία για τη λύση των προβλημάτων του Αιγαίου, ανεβάζοντας σημαντικά τις προσδοκίες.

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«Εμείς επιθυμούμε ουσιώδεις συναντήσεις, όχι μόνο διερευνητικές επαφές αλλά να προχωρήσουμε περισσότερο, και αυτό το πρόβλημα να του λύσουμε οριστικά. Πρέπει όμως να υπάρχει βούληση και η εσωτερική πολιτική να μπει σε παρένθεση σε σχέση με την εξωτερική πολιτική», είπε ακόμα ο κ. Φιντάν αφήνοντας αιχμές για την ελληνική κυβέρνηση.

Επιβεβαίωση από την Αθήνα

Τις συζητήσεις επιβεβαίωσε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, που σημείωσε ότι τα δύο επιτελεία βρίσκονται σε αναζήτηση κοινής ημερομηνίας για τη σύγκληση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας με πιθανό χρονικό ορίζοντα τον Φεβρουάριο, χωρίς ωστόσο να έχει οριστικοποιηθεί μέχρι στιγμής συγκεκριμένη ημερομηνία.



Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι ως προς την ατζέντα, διαχρονικά, μία είναι η διαφορά της Ελλάδας με την Τουρκία και αφορά την υφαλοκρηπίδα. «Όλα τα υπόλοιπα σοβαρά θέματα μεταξύ των κρατών είναι καλό να τίθενται στο τραπέζι του διαλόγου», πρόσθεσε.