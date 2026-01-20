Μπέσεντ: Οι ΗΠΑ επέστρεψαν – Θέλουμε την Γροιλανδία για να αποτρέψουμε τον πόλεμο

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δείχνει στον κόσμο ότι «οι ΗΠΑ επέστρεψαν», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, καθώς κλιμακώνονται οι εντάσεις γύρω από την πρόθεση του προέδρου να αποκτήσει τον έλεγχο της Γροιλανδίας.

Ερωτηθείς στο CNBC για την ατζέντα του Τραμπ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να απευθύνει ομιλία την Τετάρτη, ο Μπέσεντ δήλωσε: «Οι ΗΠΑ επέστρεψαν, και αυτό είναι το πρόσωπο της αμερικανικής ηγεσίας».

Το κλίμα στη σύνοδο είναι τεταμένο, μετά την κλιμάκωση της ρητορικής του Τραμπ σχετικά με την απόκτηση της αυτοδιοικούμενης δανικής επικράτειας, μια εξέλιξη που έχει προκαλέσει ανησυχία στο ΝΑΤΟ. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο Τραμπ ανακοίνωσε την επιβολή δασμών 200% στα γαλλικά κρασιά και τη σαμπάνια, ενώ κατηγόρησε το Ηνωμένο Βασίλειο για «απόλυτη αδυναμία» λόγω της απόφασης να παραχωρήσει την κυριαρχία των Νήσων Τσάγκος στο Μαυρίκιο.

Την ίδια ώρα, η Δανία έστειλε επιπλέον στρατεύματα στη Γροιλανδία στο πλαίσιο στρατιωτικής άσκησης.

Ο Μπέσεντ υποστήριξε ότι ο αμερικανικός έλεγχος της Γροιλανδίας είναι «σημαντικός», προσθέτοντας: «Αυτό θα αποτρέψει κάθε ενδεχόμενο πόλεμο. Γιατί να μη προλάβουμε το πρόβλημα πριν ξεκινήσει;».

Παράλληλα, κάλεσε τις ευρωπαϊκές χώρες να συνεισφέρουν το «δίκαιο μερίδιό» τους στην άμυνα. «Ενώ οι Ευρωπαίοι έχτιζαν σχολεία και ανέπτυσσαν συστήματα υγείας, εμείς υπερασπιζόμασταν τον κόσμο», είπε χαρακτηριστικά.

Τέλος, ο Μπέσεντ αποκάλυψε ότι την περασμένη εβδομάδα είχε συνάντηση με τις χώρες της G7, καθώς και με το Μεξικό, την Ινδία, τη Νότια Κορέα και την Αυστραλία, με στόχο —όπως είπε— να αποφευχθεί «ο ασφυκτικός έλεγχος που ασκεί η Κίνα στα κρίσιμα ορυκτά».