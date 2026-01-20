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Ανοδικές τάσεις στο πετρέλαιο εν μέσω γεωπολιτικής αβεβαιότητας – Ρεκόρ ο χρυσός, ράλι το ασήμι
Εμπορεύματα
13:41 - 20 Ιαν 2026

Ανοδικές τάσεις στο πετρέλαιο εν μέσω γεωπολιτικής αβεβαιότητας – Ρεκόρ ο χρυσός, ράλι το ασήμι

Reporter.gr Newsroom
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Οι τιμές του πετρελαίου κινούνται ανοδικά την Τρίτη (20/1), καθώς οι επενδυτές παρακολουθούσαν τις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή υψηλότερων δασμών στις ευρωπαϊκές χώρες, στο πλαίσιο της πίεσής του για την απόκτηση της Γροιλανδίας.

Παράλληλα, οι πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις για την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη και τα καλύτερα του αναμενόμενου οικονομικά στοιχεία από την Κίνα παρείχαν στήριξη στις τιμές.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent για τον Μάρτιο ενισχύονται κατά 0,31% στα 64,14 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια στιγμή, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) για τον Φεβρουάριο σημειώνει άνοδο 0,27%, στα 59,51 δολάρια το βαρέλι.

Οι απειλές για δασμούς που συνδέονται με τη Γροιλανδία δεν αναμένεται να έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ισορροπία της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου, δήλωσε ο αναλυτής της PVM, Τάμας Βάργκα, προσθέτοντας ότι οι τιμές στηρίχθηκαν από την ανοδική αναθεώρηση των προβλέψεων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την παγκόσμια ανάπτυξη φέτος, καθώς και από την ενίσχυση των τιμών του ντίζελ.

Υπενθυμίζεται ότι οι φόβοι για αναζωπύρωση ενός εμπορικού πολέμου εντάθηκαν το Σαββατοκύριακο, όταν ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι από την 1η Φεβρουαρίου θα επιβάλει πρόσθετους δασμούς 10% σε εισαγόμενα προϊόντα από τη Δανία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ολλανδία, τη Φινλανδία και τη Βρετανία, οι οποίοι θα αυξηθούν στο 25% από την 1η Ιουνίου εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία για τη Γροιλανδία.

Στήριξη από τα κινεζικά στοιχεία

Η αγορά πετρελαίου βρίσκει επιπλέον στήριξη στα καλύτερα του αναμενόμενου στοιχεία για το κινεζικό ΑΕΠ του τέταρτου τριμήνου, τα οποία ανακοινώθηκαν τη Δευτέρα, σύμφωνα με τον αναλυτή της IG, Τόνι Σίκαμορ.

«Αυτή η ανθεκτικότητα του μεγαλύτερου εισαγωγέα πετρελαίου στον κόσμο ενίσχυσε το κλίμα γύρω από τη ζήτηση», ανέφερε.

Σημειώνεται ότι η κινεζική οικονομία αναπτύχθηκε κατά 5,0% το περασμένο έτος, σύμφωνα με τα στοιχεία, ενώ η ανάπτυξη το 2025 επιταχύνθηκε στο 4,1% σε ετήσια βάση. Παράλληλα, η παραγωγή αργού πετρελαίου αυξήθηκε κατά 1,5%, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία.

Οι αγορές παρακολουθούν επίσης στενά τις εξελίξεις στον πετρελαϊκό τομέα της Βενεζουέλας, μετά τη δήλωση του Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα αναλάβουν τη διαχείριση της βιομηχανίας μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.

Η Vitol προσέφερε βενεζουελάνικο πετρέλαιο σε Κινέζους αγοραστές με εκπτώσεις περίπου 5 δολαρίων ανά βαρέλι σε σχέση με το ICE Brent, για παραδόσεις τον Απρίλιο, σύμφωνα με πολλαπλές εμπορικές πηγές.

Ρεκόρ για τον χρυσό - Ράλι για το ασήμι

Την ίδια στιγμή, το μεσημέρι της Τρίτης (20/1), το φυσικό αέριο παρουσιάζει κέρδη, καθώς τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης εμφανίζονται αυξημένα κατά 1,56% στα 35,950 δολάρια η μεγαβατώρα.

Όσον αφορά τα εμπορεύματα, ο χρυσός ενισχύεται κατά 2,99%, πιάνοντας νέο ρεκόρ στα 4.732,15 δολάρια η ουγγία. Την ίδια στιγμή το ασήμι καταγράφει ηχηρή άνοδο 7,50% στα 95,175 δολάρια και ο χαλκός ενισχύεται κατά 0,61% στα 5,8668 δολάρια.

Η άνοδος του χρυσού και του ασημιού τροφοδοτείται από ένα μείγμα γεωπολιτικής αβεβαιότητας και ισχυρής επενδυτικής ζήτησης για ασφαλή καταφύγια, καθώς οι εμπορικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης, μετά τις απειλές για νέους δασμούς, εντείνουν την ανασφάλεια στις αγορές.

Ο χρυσός επωφελείται παραδοσιακά από τέτοιες συνθήκες, λειτουργώντας ως αντιστάθμισμα κινδύνου απέναντι σε πολιτικούς και οικονομικούς κραδασμούς, αλλά και από τις προσδοκίες για πιο χαλαρή νομισματική πολιτική και την επιμονή των πληθωριστικών πιέσεων.

Το ασήμι, από την πλευρά του, καταγράφει ακόμη ισχυρότερη άνοδο λόγω της διττής του φύσης: πέρα από ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο, ενισχύεται και από τη βιομηχανική ζήτηση, ιδίως από κλάδους όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα φωτοβολταϊκά, τα ηλεκτρικά οχήματα και οι νέες τεχνολογίες, σε ένα περιβάλλον περιορισμένης προσφοράς. Αυτός ο συνδυασμός παραγόντων εξηγεί τη διατηρήσιμη και εντονότερη ανοδική δυναμική των πολύτιμων μετάλλων.

Κλείνοντας, στο πεδίο των νομισμάτων, το δολάριο υποχωρεί κατά 0,73% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1173 δολάρια ανά ευρώ. Το δολάριο υποχωρεί επίσης έναντι της λίρας κατά 0,35% με την ισοτιμία στα 1,3462 δολάρια ανά λίρα. Τέλος, η λίρα υποχωρεί έναντι του ευρώ κατά 0,46% με την ισοτιμία στη 0,8713 βρετανική λίρα ανά ευρώ.

Τελευταία τροποποίηση στις 20/01/2026 - 13:47
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