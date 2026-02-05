ΕΚΤ: Αμετάβλητα για πέμπτη σερί συνεδρίαση τα επιτόκια – Ανθεκτική η οικονομία, αλλά με ρίσκα
15:47 - 05 Φεβ 2026

ΕΚΤ: Αμετάβλητα για πέμπτη σερί συνεδρίαση τα επιτόκια – Ανθεκτική η οικονομία, αλλά με ρίσκα

Reporter.gr Newsroom
Αμετάβλητα για πέμπτη διαδοχική συνεδρίαση έμειναν τα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών.   

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η ΕΚΤ διατήρησε τα επιτόκια της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων, των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης και της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης σε 2,00%, 2,15% και 2,40% αντίστοιχα.

Ανθεκτική η οικονομία – Μετρημένες οι αποφάσεις

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι, σύμφωνα με την επικαιροποιημένη αξιολόγηση, ο πληθωρισμός αναμένεται να σταθεροποιηθεί στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα.

Παράλληλα, η ΕΚΤ εκτιμά πως η οικονομία είναι ανθεκτική σε ένα αντίξοο παγκόσμιο περιβάλλον. Η χαμηλή ανεργία, οι εύρωστοι ισολογισμοί του ιδιωτικού τομέα, η σταδιακή υλοποίηση των δημόσιων δαπανών για την άμυνα και τις υποδομές και οι υποστηρικτικές επιδράσεις από τις προηγούμενες μειώσεις των επιτοκίων υποβοηθούν την ανάπτυξη.

Ωστόσο, οι προοπτικές εξακολουθούν να είναι αβέβαιες, κυρίως λόγω της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας όσον αφορά τις εμπορικές πολιτικές παγκοσμίως και των συνεχιζόμενων γεωπολιτικών εντάσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο, το ΔΣ της Τράπεζας θα ακολουθήσει μια προσέγγιση που βασίζεται στα εκάστοτε διαθέσιμα στοιχεία και θα λαμβάνει αποφάσεις από συνεδρίαση σε συνεδρίαση για τον καθορισμό της κατάλληλης κατεύθυνσης της νομισματικής πολιτικής.

Συγκεκριμένα, όπως σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση, οι αποφάσεις του ΔΣ για τα επιτόκια θα βασίζονται στην αξιολόγησή του για τις προοπτικές του πληθωρισμού και τους κινδύνους που τις περιβάλλουν, υπό το πρίσμα των εισερχόμενων οικονομικών και χρηματοπιστωτικών στοιχείων, καθώς και για τη δυναμική του υποκείμενου πληθωρισμού και την ένταση με την οποία μεταδίδεται η νομισματική πολιτική.

Τα προγράμματα APP και PEPP

Για το πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού (APP) και το έκτακτο πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας (PEPP) η ΕΚΤ αναφέρει ότι τα χαρτοφυλάκια μειώνονται με μετρημένο και προβλέψιμο ρυθμό, καθώς το Ευρωσύστημα δεν επανεπενδύει πλέον τα ποσά κεφαλαίου από την εξόφληση τίτλων κατά τη λήξη τους.

Τέλος, το Δ.Σ. της ΕΚΤ επαναλαμβάνει ότι είναι έτοιμο να προσαρμόσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του εντός των ορίων της εντολής που του έχει ανατεθεί, προκειμένου να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός θα σταθεροποιηθεί στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα και να διαφυλάξει την ομαλή λειτουργία του μηχανισμού μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής.

Επιπλέον, το μέσο για την προστασία της μετάδοσης (Transmission Protection Instrument - TPI) είναι διαθέσιμο για να αντισταθμίζει ανεπιθύμητες, άτακτες εξελίξεις στην αγορά που θέτουν σοβαρή απειλή για τη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής σε όλες τις χώρες της ζώνης του ευρώ, επιτρέποντας έτσι στο Διοικητικό Συμβούλιο να εκπληρώνει πιο αποτελεσματικά την αποστολή του για σταθερότητα των τιμών.

