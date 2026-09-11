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ΗΠΑ: Στο 3,4% ο πληθωρισμός τον Αύγουστο - Ενισχύεται το επιχείρημα αύξησης επιτοκίων από τη Fed
Ειδήσεις
16:02 - 11 Σεπ 2026

ΗΠΑ: Στο 3,4% ο πληθωρισμός τον Αύγουστο - Ενισχύεται το επιχείρημα αύξησης επιτοκίων από τη Fed

Reporter.gr Newsroom
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Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν με ετήσιο ρυθμό 3,4% τον περασμένο μήνα, με τον ίδιο ρυθμό που είχαν αυξηθεί και τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή που δημοσίευσε το Γραφείο Στατιστικής Εργασίας της χώρας.

Σύμφωνα με το CNN, το παραπάνω γεγονός πιθανότατα ενισχύει το επιχείρημα υπέρ μιας αύξησης των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, προκειμένου να περιοριστεί ο πληθωρισμός και να αποτραπεί η περαιτέρω παγίωση των αυξήσεων των τιμών.

Να σημειωθεί ότι ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ έχει επιταχυνθεί από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος με το Ιράν και οι κεντρικοί τραπεζίτες παρακολουθούν την κατάσταση, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν οι πληθωριστικές πιέσεις εξαπλώνονται στην οικονομία. Οι αξιωματούχοι της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ αναμένεται να συνεδριάσουν την επόμενη εβδομάδα για να αποφασίσουν την επόμενη κίνηση όσον αφορά τα επιτόκια.

Σε μηνιαία βάση, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 0,4%, επιταχύνοντας από τον ρυθμό αύξησης 0,1% του Ιουλίου. Οι τιμές της βενζίνης αυξήθηκαν κατά 3,9%, αντιπροσωπεύοντας το ένα τρίτο της συνολικής μηνιαίας αύξησης των τιμών.

Κλείνοντας, να σημειωθεί ότι για την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, η πιο ανησυχητική πτυχή της έκθεσης για τον πληθωρισμό του Αυγούστου είναι πιθανότατα οι ενδείξεις ότι οι πληθωριστικές πιέσεις εμφανίζονται ολοένα και περισσότερο και πέρα από τις τιμές των καυσίμων. Εξαιρουμένων των τιμών των τροφίμων και της ενέργειας, ο λεγόμενος δομικός πληθωρισμός αυξήθηκε κατά 2,4% στο δωδεκάμηνο έως τον Αύγουστο, έναντι 2,5% τον Ιούλιο. Σε μηνιαία βάση, ο δομικός πληθωρισμός αυξήθηκε κατά 0,3%.

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