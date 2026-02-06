Νέα ρατσιστική ανάρτηση Τραμπ: Ανέβασε βίντεο με το ζεύγος Ομπάμα σαν… πιθήκους

«Έμπνευση» φαίνεται πως είχε χθες το βράδυ (5/2) ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αποφάσισε να δώσει τροφή στους διαδικτυακούς του ακολούθους, ανεβάζοντας βίντεο στο Truth Social, στο οποίο οι Μπάρακ και Μισέλ Ομπάμα αναπαρίστανται ως… πίθηκοι.

Το εν λόγω βίντεο είναι αφιερωμένο στις προεδρικές εκλογές του 2020, έχει διάρκεια λίγο περισσότερο από 1 λεπτό και παρουσιάζει υποτιθέμενες αποδείξεις για λαθροχειρίες, εξαιτίας των οποίων ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι έχασε τις εκλογές – για την ακρίβεια, ότι ο Τζο Μπάιντεν και οι Δημοκρατικοί του «έκλεψαν» τη νίκη.

Στο ίδιο βίντεο εμφανίζεται το ζεύγος Ομπάμα, μόνο που τα γελαστά πρόσωπά τους έχουν τοποθετηθεί πάνω σε σώματα πιθήκων, με φόντο τη ζούγκλα…

Νωρίς σήμερα (6/2) το πρωί, το βίντεο είχε μαζέψει περισσότερα από 3.500 «likes».

«Ελεεινή συμπεριφορά»

Το γραφείο του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ, πιθανού υποψηφίου στις προεδρικές εκλογές του 2028 και ενός από τους πιο σφοδρούς επικριτές της σημερινής κυβέρνησης, σχολίασε την ανάρτηση, κάνοντας λόγο για «ελεεινή συμπεριφορά».

«Ελεεινή συμπεριφορά εκ μέρους του προέδρου. Κάθε Ρεπουμπλικανός οφείλει να την καταγγείλει. Τώρα», έγραψε στο X η υπηρεσία Τύπου του Νιούσομ, αναρτώντας το στιγμιότυπο του βίντεο στο οποίο εικονίζονται τα πρόσωπα των συζύγων Ομπάμα πάνω σε σώματα πιθήκων.

Ο Μπεν Ρόουντς, πρώην σύμβουλος εθνικής ασφαλείας και προσκείμενος στον Μπαράκ Ομπάμα, διμαρτυρήθηκε επίσης.

«Ας στοιχειώνει τον Τραμπ και τους ρατσιστές οπαδούς του η γνώση ότι οι Αμερικανοί του αύριο θα τιμούν με λατρεία τους Ομπάμα, ενώ θα μελετούν τον Τραμπ σαν ένα λεκέ στην ιστορία μας», έγραψε επίσης στο X.

Ένα από τα πολλά…

Κατά τον πρώτο χρόνο της δεύτερης θητείας του στο Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ άρχισε να ανεβάζει ΑΙ εικόνες στο Truth Social και σε άλλες πλατφόρμες, είτε για να δοξάζει τον εαυτό του είτε για να γελοιοποιεί τους επικριτές του.

Πέρυσι είχε δημοσιοποιήσει ένα βίντεο δημιουργημένο μέσω ΑΙ, στο οποίο εικόνιζε τον Μπαράκ Ομπάμα, τον πρώτο μαύρο πρόεδρο στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών, να συλλαμβάνεται μέσα στο Οβάλ Γραφείο και στη συνέχεια να εμφανίζεται πίσω από τα σίδερα της φυλακής με την πορτοκαλί στολή των καταδίκων.

Αργότερα είχε αναρτήσει ένα κλιπ, δημιουργημένο κι αυτό με τεχνητή νοημοσύνη, στο οποίο εικονιζόταν ο επικεφαλής της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στη Βουλή των Αντιπροσώπων Χακίμ Τζέφρις -ο οποίος είναι μαύρος- με ψεύτικο μουστάκι και σομπρέρο.